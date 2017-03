Freiheit ist kein Konsumgut

Unmoralisch, irrational, unmenschlich: Ajatollah Khomeinis Fatwa gegen Salman Rushdie begegnet Carlo Strenger mit »zivilisierte Verachtung« Foto: Reuters/Stringer

Angesichts unserer niederschmetternden politischen Gegenwart reagieren viele nur mehr mit sprachlosem Kopfschütteln. Doch kaum etwas ist wichtiger, als die Angriffe auf die Menschenrechte und andere freiheitliche Werte, wie sie etwa erstarkende Rechtspopulisten und islamistische Terroristen unternehmen, vernünftig analysieren zu können. Einen Ansatz hierfür konnte man am vergangenen Freitag in den Räumlichkeiten der Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin kennenlernen. Dort stellte Carlo Strenger unter dem Titel »Lesen und lesen lassen – Couchsurfing mit Carlo Strenger« im Gespräch mit Stiftungsleiterin Anetta Kahane seine Bücher »Zivilisierte Verachtung« (2015) und »Abenteuer Freiheit« (2017) vor.

Der schweizerisch-israelische Philosoph und Psychoanalytiker ist bekennender Atheist und entstammt einer jüdisch-orthodoxen Familie. Wie er in seiner Einführung erläuterte, wurden viele seiner Verwandten im Holocaust ermordet, was er als einen der Gründe dafür bezeichnete, dass er demokratische Freiheiten nicht als ein gegebenes »Konsumgut« betrachte, sondern als ein »zerbrechliches Geschenk«. In »Zivilisierte Verachtung« setzt er sich mit dem Wandel des Toleranzbegriffs auseinander. In der Aufklärung habe Toleranz in erster Linie bedeutet, anderen Menschen freie Meinungsäußerungen und Glaubensbekenntnisse zuzugestehen, ohne sie dafür zu bestrafen. Ende des 20. Jahrhunderts sei das Konzept der sogenannten »politischen Korrektheit« aufgekommen. Demnach müsse auch jeder noch so inhumanen oder einfach absurden Meinungsäußerung mit Respekt begegnet werden; man dürfe ihr höchstens widersprechen, wenn sie von alten bzw. toten weißen Männern stamme. Mit dieser gutgemeinten Rücksichtnahme aber verspiele man letztlich die Möglichkeit, seine eigenen Positionen frei vertreten zu können. Strenger schlägt statt dessen vor, eine Haltung »zivilisierter Verachtung« einzunehmen, »aus der heraus Menschen Glaubenssätze, Verhaltensweisen und Wertsetzungen verachten dürfen oder gar sollen, wenn sie diese aus substantiellen Gründen für irrational, unmoralisch, inkohärent oder unmenschlich halten.« Um zivilisiert zu sein, dürfe sich Verachtung jedoch nie gegen Menschen selbst, sondern nur gegen ihre Meinungen und Werte richten, zudem habe man aufzuzeigen, dass diese rational nicht verantwortlich begründet sind.

Als Negativbeispiel ging er auf die Reaktionen auf Salman Rushdies Roman »Die satanischen Verse« ein. Das Gegenteil zivilisierter Verachtung sei in diesem Zusammenhang die Fatwa Ajatollah Khomeinis. Politische Korrektheit in Strengers Sinn legten dann viele andere Schriftsteller an den Tag, indem sie – wie etwa John le Carré – meinten, Rushdie habe eine große Weltreligion beleidigt und sich den Mordaufruf damit selbst zuzuschreiben. Wer hier polemische Islamkritik vermutet, geht fehl: Sprenger betonte, diesem aufgeklärten Konzept stünden alle Religionen sowie diversen säkularen Ideologien entgegen. Auch seine Kritik am Konzept der politischen Korrektheit ist nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung kompatibel mit rechtspopulistischer Hetze, die das Konzept ebenfalls attackiert. Als passender Bezug für Sprengers Demontage des modernen Toleranzbegriffs bietet sich da schon viel eher das Lied »Toleranz heucheln« von der Band The Schwarzenbach an.

Dass Sprenger ein liberaler Humanist ist, zeigte sich auch bei seinen Erläuterungen zu »Abenteuer Freiheit«. Darin knüpft er an die Unterscheidung von positiver und negativer Freiheit an, wie sie der Philosoph Isaiah Berlin (1909 bis 1997) popularisiert hatte. Negative Freiheit sei die bloße Abwesenheit von Repression und Meinungsterror, also der Rahmen, den eine ideale demokratische Gesellschaft ihren Mitgliedern zur Lebensgestaltung bietet. Abgesehen davon, dass der Kampf um diesen Bedingungen noch längst nicht abgeschlossen sei und täglich fortgeführt werden müsse, gelte es zudem für jedes Individuum, die negative Freiheit durch positive Freiheit, also die persönliche freie Entfaltung, zu ergänzen. Sprenger vertritt die leicht kulturpessimistische These, dass in heutigen liberalen Demokratien deren Bewohner dazu neigten, sich durch Konsum von materiellen und kulturindustriellen Gütern in den Bequemlichkeiten der modernen Gesellschaft gehenzulassen. An der tatsächlichen Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der eigenen und der gesellschaftlichen Freiheit schienen sie kaum interessiert zu sein. So würde den unmenschlichen Freiheitsversprechen moderner Nationalisten, Rechtspopulisten und religiöser Fanatiker die Bühne überlassen. Freiheit gelte es also zu jeder Zeit zu verteidigen – nicht mit Gewalt, sondern durch zivilisierte Verachtung und eigene freie Entfaltung.

Auch wenn dieser Ansatz etwas idealistisch anmutet und sich wenig dazu eignet, die soziökonomischen Grundlagen der Empfänglichkeit vieler für antiaufklärerisches Denken zu erhellen, machte der Abend deutlich: Strengers Überlegungen sind bedenkenswerte Beiträge darüber, wie ein humanes Miteinander zu gewährleisten ist.