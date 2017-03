Christlich-demokratischer Filz

Foto: Patrick Seeger/dpa

Hat Sachsen-Anhalts Wirtschaftsministerium über Jahre unrechtmäßig Fördermittel an Unternehmer und CDU-Freunde durchgewunken? Ein ehemaliger Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes (LVWA) Sachsen-Anhalt legte das im Prozess um die Dessauer Fördermittelaffäre vor dem Landgericht Halle nahe. Eigentlich hätte seine Behörde Anträge prüfen müssen. So war es offenbar nicht. »Viele Firmen haben sich gleich direkt ans Ministerium gewendet«, zitierte die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) am Wochenende den Zeugen. Damit rückte er die Magdeburger CDU-Spitze in den Fokus. Der Prozess wurde am Montag fortgesetzt.

Vor dem Gericht müssen sich seit November drei Angeklagte verantworten. Hans S. führte mehrere Bauunternehmen. Einige davon sollen auch Weiterbildungsmaßnahmen angeboten haben. Antje S. arbeitete im Bildungszentrum Dessau der Industrie- und Handelskammer (IHK). Ihr Vorgesetzter Dietmar B. leitete den Regionalbereich. Zugleich war er Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Dessau-Mitte. Gemeinsam sollen die drei zwischen 2004 und 2008 mittels gefälschter Teilnehmerlisten EU-Fördermittel in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro zu Unrecht eingestrichen haben. Viele der Maßnahmen fanden laut Anklage nie statt. »Das Geld soll zwischen den Angeklagten und beteiligten externen Bildungsträgern aufgeteilt worden sein«, informiert das Gericht.

Der Zeuge berichtete laut MZ bereits Mitte der vergangenen Woche von »chaotischen Zuständen«. LVWA-Prüfern sei damals vor Ort aufgefallen, dass etwas nicht stimmte. Einmal etwa hätten sie fünf Teilnehmer bei einer Maßnahme angetroffen, obwohl 20 gemeldet waren. Das habe er dem Wirtschaftsministerium gemeldet. Die Behörde habe den Zeugen jedoch aufgefordert, er solle an die Verantwortlichen »nicht so hart rangehen«. Sie habe auch angewiesen, einige Firmen vorrangig zu behandeln. Zwischen 2006 und 2011 hatte das Ministerium der heutige Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geleitet. In den vier Jahren zuvor hatte Horst Rehberger (FDP) den Posten des Wirtschaftsministers inne.

Die Staatsanwaltschaft hält Dietmar B. für eine Schlüsselfigur. Der CDU-Politiker und IHK-Bereichsleiter soll enge Kontakte ins Wirtschaftsministerium gepflegt haben. Offenbar habe er sich durch die Deals persönliche Vorteile verschafft. Sein Verteidigter beteuert seit Beginn des Prozesses, B. habe zu keiner Zeit eigenständig agiert. Seine Vorgesetzten hätten jede Entscheidung abnicken müssen. Dass die Ermittler nicht den damaligen Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau, Peter Heimann, vernommen habe, sei »skandalös«. Nach einem Bericht der Volksstimme hatte der parlamentarische Untersuchungsausschuss in Magdeburg Heimann befragt. Dort habe dieser erklärt, die Affäre sei erst 2010 durch eine »läppische Malerrechnung« aufgeflogen: Dietmar B. habe private Arbeiten bei einem Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums als Firmenausgabe geltend gemacht.

Insgesamt hatte der Ausschuss in 24 Sitzungen 58 Zeugen befragt. Dabei ging es nicht nur um veruntreute Fördermittel, sondern auch um Parteispenden. Die sollen begünstigte Unternehmer als Dankeschön vor dem Landtagswahlkampf 2011 an die CDU geleistet haben. Heraus kam nicht allzu viel. Das von CDU und SPD dominierte Gremium verständigte sich gegen die Stimmen der Linken und Grünen darauf, dass die kriminelle Energie nur von Einzelpersonen ausgegangen sei. Eine Einflussnahme durch die Landesregierung sei ebenso wenig feststellbar wie ein Zusammenhang zwischen Spenden und Fördermittelvergabe. Grüne und Linke sahen das anders. Insgesamt waren sieben Millionen Euro bei Unternehmen versickert, die zugleich mehrere tausend Euro an die CDU gespendet hatten.