Seite an Seite

Vorreiterrolle: Deutsche und niederländische Soldaten marschieren im Juni 2014 in Stadtallendorf (Hessen)

Wie geht’s weiter mit der Militarisierung der EU? Als Antwort auf diese Frage beschlossen die EU-Außen- und Verteidigungsminister, die sich am gestrigen Montag in Brüssel trafen, ein gemeinsames militärisches Hauptquartier für Auslandseinsätze. Ehrgeizig waren die Ankündigungen, auf die sich der Staatenbund im vergangenen Herbst auf Druck vor allem Deutschlands festgelegt hatte. Mittlerweile gibt es dem Vernehmen nach aber Widerstand. Soll etwa die angekündigte »militärische Planungs- und Führungseinheit« mit ihren 35 Mitarbeitern tatsächlich die Keimzelle eines künftigen EU-Hauptquartiers werden, wie Berlin es verlangt? Oder soll sie sich nicht lieber dauerhaft darauf beschränken, EU-Ausbildungseinsätze zu steuern, wie andere Mitgliedstaaten es fordern? Dabei ist das nur einer von mehreren Streitpunkten, an Konfliktstoff mangelt es nicht. Umso günstiger ist es für die Bundesregierung, dass sie beim zunächst wohl wichtigsten Element der erstrebten EU-Militarisierung langsam, aber sicher Boden unter die Füße bekommt: bei der Verflechtung der nationalen Streitkräfte.

Das Pilotprojekt dazu verläuft in ihrem Sinne erfolgreich – und das immerhin seit fast vier Jahren. Am 28. Mai 2013 unterzeichneten der damalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière und seine niederländische Amtskollegin Jeanine Hennis-Plasschaert eine Absichtserklärung, die einen weitreichenden Ausbau der militärischen Zusammenarbeit beider Länder vorsah. Es ging dabei insbesondere um eine neuartige strukturelle Verschmelzung. In einem ersten Schritt wurde die 11. Luftbewegliche Brigade der niederländischen Streitkräfte in die Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr integriert. Sie untersteht seitdem deutschem Kommando, der damit verbundene partielle Souveränitätsverzicht der Niederlande ist bemerkenswert. Berlin und Den Haag haben die Verflechtung immer weiter vorangetrieben. Mittlerweile sind zwei Drittel der niederländischen Heeresverbände in deutsche Einheiten integriert. Umgekehrt nutzt etwa das Seebataillon der Bundesmarine ein niederländisches Kriegsschiff. Zugleich werden deutsche und niederländische Soldaten immer wieder Seite an Seite in den Einsatz geschickt, etwa in Afghanistan und in Mali.

Die Bundesregierung arbeitet schon eine ganze Weile darauf hin, das Modell auch auf die militärische Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten auszudehnen. Einer dieser Staaten ist die Tschechische Republik. Bereits Ende 2015 führten Berlin und Prag Gespräche über eine bilaterale Truppenintegration. Im Juni 2016 berichtete die Bundeswehr erstmals offiziell, man bereite eine entsprechende Übereinkunft vor. Am 15. Februar haben nun Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihr tschechischer Amtskollege Martin Stropnický am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die die Einbindung der 4. Schnellen Eingreifbrigade der tschechischen Streitkräfte in die 10. Panzerdivision der Bundeswehr in Veitshöchheim bei Würzburg vorsieht. Der Integrationsprozess soll noch dieses Jahr beginnen. Das gilt auch für die Einbindung der 81. Mechanisierten Brigade der rumänischen Streitkräfte in die Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr, die von der Leyen und ihr rumänischer Amtskollege Gabriel-Beniamin Leș ebenfalls am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens besiegelten.

Von der Leyen hatte dazu erklärt, die Bemühungen, fremde »Verbände an Einheiten unseres Heeres anzuschließen«, würden in Anlehnung an das »Rahmennationenkonzept« der NATO vollzogen, dem zufolge kleinere Mitgliedstaaten sich mit den großen zusammentun sollen, um die gemeinsame Kampfkraft zu fördern: Man wolle mit der neuen Kooperation den »europäischen Pfeiler« des transatlantischen Kriegsbündnisses stärken. Die Äußerung trägt zum einen den anhaltenden Widerständen gegen eine EU-Armee Rechnung und zeigt zum anderen eine gute Portion Pragmatismus: Wie auch immer man die immer engere Zusammenarbeit etikettiert – sie hilft, Krieg zu führen. Bestes Beispiel ist ein anderes Kooperationsformat: das European Air Transport Command (EATC) mit Sitz im niederländischen Eindhoven, an dem sich mittlerweile Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten, Italien und Spanien beteiligen und das rund 60 Prozent der europäischen Lufttransportkapazitäten bündelt. Es ist im NATO-Krieg in Libyen zum Zuge gekommen und unterstützt nun die EU-Operationen in Mali.

Die Bundesregierung ist dabei mit ihren Plänen noch lange nicht am Ende. Von der Leyen fordert, die »Europäer« sollten die Verflechtung ihrer Streitkräfte vorantreiben und »bis zu drei gemeinsam ausgestattete und trainierte, damit tief integrierte Divisionen aufbauen«. Ihren nächsten Schritt hat sie mit ihrer norwegischen Amtskollegin Ine Eriksen Søreide geplant. Norwegen gehört nur zur NATO, nicht aber zur EU. Trotzdem spricht das aus Berliner Sicht nicht dagegen, das Land zur militärischen Stärkung der EU zu nutzen: Schon jetzt beteiligt es sich – wie andere Nicht-EU-Staaten, darunter die Ukraine und Serbien – an einer EU-Battlegroup. Nach einem Besuch im Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte am 14. September 2016 teilte von der Leyen unter Bezug auf das ­NATO-Rahmennationenkonzept mit, man werde die Zusammenarbeit der Marinen beider Länder intensivieren. Mitte Februar berichtete das deutsche Verteidigungsministerium, man habe zunächst die Ausweitung der Rüstungskooperation beschlossen (siehe Text unten) und strebe auf dieser Basis eine »umfassende strategische Partnerschaft« an. Ein Abkommen darüber solle im Sommer verabschiedet werden. Andere Länder könnten jederzeit beitreten. Offenbar ist das als Wink an die Niederlande und Polen gemeint, deren Marinen schon jetzt eng mit den norwegischen Seestreitkräften kooperieren.

Apropos Polen: Das Land zeigt, dass der pragmatische Aufbau einer europäischen Streitmacht mit Hilfe von »Koalitionen der Willigen« durchaus Schwierigkeiten mit sich bringt. Schon am 27. Mai 2013 unterzeichneten der damalige Bundesverteidigungsminister de Maizière und sein polnischer Amtskollege Tomasz Siemoniak eine Absichtserklärung zur Intensivierung der militärischen Zusammenarbeit – im Kern durchaus ähnlich der tags darauf getroffenen Vereinbarung mit den Niederlanden. Allerdings hat nach dem Machtwechsel in Warschau die PiS-Regierung das Projekt mehr oder weniger auf Eis gelegt. Vielleicht braucht’s mehr Marinemanöver gegen Russland, um Polen gefügig zu machen – wer weiß.