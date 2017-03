Berlin buckelt vor Erdogan

Foto: Yasin Bulbul/Presidential Press Service, Pool Photo via AP

Die Bundesregierung hat den Nazivergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vom Mittwoch scharf kritisiert. »Eine Gleichsetzung der Politik des demokratischen Deutschland mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Solche Vergleiche seien ohnehin »immer absurd und deplaziert«, da sie eine Verharmlosung der »Menschheitsverbrechen« der Nazis darstellten. Ähnlich äußerten sich zahlreiche weitere deutsche Politiker.

Erdogan hatte den deutschen Behörden Nazimethoden vorgeworfen, nachdem an einigen Orten Wahlkampfauftritte türkischer Minister untersagt worden waren, hauptsächlich aufgrund von Sicherheitsbedenken (siehe jW vom Montag). Die Regierungsvertreter hatten für ein Ja beim Referendum über die Verfassungsreform in der Türkei werben wollen, die Erdogans Machtbefugnisse enorm ausweiten soll. An der Volksabstimmung darüber in der Türkei am 16. April können auch im Ausland lebende wahlberechtigte Türken teilnehmen, darunter rund 1,4 Millionen in Deutschland. Seibert betonte unterdessen, die deutsche Regierung bleibe »sehr an einem guten Verhältnis zur Türkei interessiert«. Mit Blick auf weitere Auftritte türkischer Minister stellte er klar, man arbeite »nicht an irgendwelchen Einreiseverboten«.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) telefonierte am Sonntag abend nach Angaben von Ministeriumssprecher Martin Schäfer mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu. Die Politiker besprachen demnach, wie die »insgesamt sehr aufgeheizte Debatte wieder in ruhigeres Fahrwasser« kommen könne. Für Mittwoch ist ein Treffen von Gabriel mit Cavusoglu in Berlin geplant. Am heutigen Dienstag abend will der türkische Außenminister Polizeiangaben zufolge in Hamburg an einer Veranstaltung teilnehmen.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte der Welt (Montagausgabe), jetzt wäre ein gemeinsames Vorgehen der EU gegenüber der Türkei wichtig. Dazu zählten ein Stopp der Waffenexporte und ein Einfrieren der gewährten Gelder. Zudem müsse Deutschland sofort die Bundeswehr vom türkischen Standort Incirlik abziehen. Die Linke-Abgeordnete Sevim Dagdelen forderte die Bundesregierung am Montag erneut auf, die »Propagandatour von Erdogan und seinen Ministern in Deutschland« zu stoppen. (AFP/dpa/jW)