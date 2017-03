Klimawandel

Liebe 68er, da war doch was? »Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden.« (hier auf einer alternativen Mai-Demo in München 68) Foto: Gerhard Rauchwetter/dpa-Bildfunk

Die 3. Feuerbach-These von Marx lautet: »Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muss. Sie muss daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen der eine über ihr erhaben ist – sondieren.« Daran habe ich als Schüler – außerhalb der Schulzeit – rumgekaut. Der zweite Satz dieser These half mir trotz seiner Klarheit kaum weiter: »Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden.«

Eigentlich ist das alles aber leicht zu verstehen: In Feuerbachs materialistischer Lehre soll ähnlich wie in der von Darwin (nur ohne Religionsunterricht) die Menschheit durch Bildung und Erziehung quasi verbessert werden. Die Pädagogen sind deswegen dem Rest gegenüber »erhaben« – sie wissen, wo es langgeht –, wohingegen eine revolutionäre Bewegung die Pädagogen und den ganzen »Rest« verbessert, indem sogleich die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufgehoben wird, woraufhin die Unscheinbarsten unter Umständen zu begnadeten Rädelsführern mutieren.

Der Marxist an der Bremer Uni der 70er und 80er Jahre, Alfred Sohn-Rethel, meinte: »Wenn das nicht als erstes geschieht, dann ist die Sache schon verloren.« In der Studentenbewegung geschah es allerdings nicht mit den Arbeitermassen, sondern mit dem Auftritt der Frauen. Ihrem feministischen Coup, mit dem sie sich vom Neben- zum Hauptwiderspruch aufschwangen, folgten weitere Auftritte: Black, Chicano, Indian Power, Schwule, Behinderte, Vietnam-Veteranen usw. Der französische Philosoph Jean-François Lyotard sah die »Erhabenheit« der Avantgarde einem »Patchwork der Minderheiten« weichen – durchaus im Sinne einer Forderung der chinesischen Kulturrevolu­tion. Dazu erschien in den 70er Jahren eine gründliche chinesisch-amerikanische Studie der Harvard-Universität, Joseph Fischer übersetzte sie sofort ins Deutsche. Das ging dann über die französischen Theoretiker – Barthes, Bourdieu, Foucault, Baudrillard, Deleuze/Guattari, Derrida – dahin, dass überhaupt nur noch Minderheiten als revolutionär galten, die Mehrheit dagegen als staatstreu, angepasst und eher reaktionär.

In Westdeutschland kam das der Marcuseschen »Randgruppenstrategie« entgegen, mit der sich die »Erhabenen« auf Heimjugendliche, Knackis, Rocker, Fixer etc. »fokussierten« (Che Guevara). Berühmt wurde zuletzt das Heimmädchenprojekt »Bambule« von Ulrike Meinhof. Arte zeigte kürzlich eine Dokumentation darüber von ihr. Für sie bezog sich diese »Strategie« wie für Marcuse auf eine Minderheit im Proletariat, das Subproletariat an den Rändern. Darauf konzentrierte sich dann auch die sehr viel länger existierende »Werkschule« in Berlin-Wedding, heute eine Stiftung zur Unterstützung von Projekten nicht für solche Jugendliche, sondern von ihnen, z. B. finanzierte sie einer Mädchenpunkband eine CD.

Inzwischen sind von den ganzen Auftritten, die keinesfalls auf kumulativem Wege eine revolutionäre Bewegung brachten, sondern nur ihren Zerfall, nur noch politisch korrekte Sprachprobleme übrig, an denen sich u. a. die taz abarbeitet. Dieser Trend zeigte sich bereits 2003 bei der Gedenkfeier für den Philosophen Hans-Georg Gadamer an der Uni Heidelberg, wo zunächst der Rektor meinte: »Wir sind noch dabei, die letzten unseligen Folgen von ’68 zu beseitigen.« Danach sprach der baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel. Zum Festredner Derrida, einem »Postmodernen«, gewandt, meinte er: »Die Poschtmoderne verdirbt doch nur unsere Jugend.«

Die meisten Professoren aus der wilden Zeit der »antiautoritären Bewegung« sind heute emeritiert, einige haben ihre Memoiren geschrieben. Unter anderem ließen sich ein Bienenforscher an der FU Westberlin, Randolf Menzel, und ein langjähriger Leiters der Vogelwarte Radolfzell, Peter Berthold, böse über das wenig erhaben wirkende Treiben an »ihren« Unis um 1968 aus. Bis zum Mauerfall 1989 bekannten dagegen selbst die ehemals reaktionärsten Studenten bis hin zum unseligen Berliner CDU-Bürgermeister Diepgen stolz, »68er« zu sein. Oder nehmen wir die »rote Bremer Uni«, an der Arbeiter, auch »Knackis«, ohne Abitur studieren konnten, und »Radio Hanoi« (Radio Bremen): Dieser ist heute ein Ödeldödelsender wie alle anderen und jene eine »Eliteuniversität«, an der man Affen das Gehirn aufbohrt.