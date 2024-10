Bleibt nur Schwarzweiß?

Harald Lange/imago

In der Erinnerung ist die DDR für viele nur schwarzweiß. Nicht nur, weil Micha den Farbfilm vergessen hatte, wie Nina Hagen einst sang, und Farbfilme tatsächlich schwer zu bekommen waren, sondern vor allem weil seit 35 Jahren das Bild des sozialistischen Staates nur schwarzweiß gezeichnet wurde. Alle Farben und Nuancen der gesellschaftlichen Errungenschaften und besonders der unterschiedlichen und vielfältigen biographischen Erlebnisse sollen daraus verschwinden.

Am 7. Oktober jährt sich die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik zum 75. Mal und die junge Welt nimmt diesen Jahrestag zum Anlass, sich differenziert mit der DDR auseinanderzusetzen. In der am 2. Oktober erscheinenden Beilage »75 Jahre DDR« stellen wir die Frage nach den Bedingungen der Entstehung und der Beseitigung des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden. Wir nehmen wesentliche Wegmarken und Weichenstellungen in den Blick und fragen nach Leistungen und Fehlleistungen.

Auch für Sie, liebe Leserinnen und Leser, kann dieser Jahrestag ein Anlass sein, sich im Politischen wie im Privaten mit der Geschichte auseinanderzusetzen und ihre persönlichen Erfahrungen weiterzugeben. Die Beiträge unserer Beilage bieten dabei Anregung, auf verschiedene Aspekte zu schauen. Gerne können Sie die Beilage bestellen, auch zum Auslegen oder Weitergeben. Oder um mit Freunden, Nachbarn, Kollegen ins Gespräch zu kommen. Berichten Sie doch Ihren Kindern und Enkeln ergänzend von Ihren eigenen Erlebnissen und Erfahrungen.

