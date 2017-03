Kamikaze-Kaczynski

Jaroslaw Kaczynski im Gespräch mit Abgeordneten im polnischen Parlament am 12. Januar Foto: dpa/Jacek Turczyk

Die EU ist – nicht, was den Inhalt ihres Wirkens angeht, aber hinsichtlich ihrer inneren Abläufe schon – eine Sphäre der Kuhhändel und Kompensationsgeschäfte. Das ergibt sich aus ihrer widersprüchlichen Geschäftsgrundlage: die gegensätzlichen Interessen konkurrierender Nationalstaaten als Sorge um potentielle oder wirkliche Gemeinsamkeiten auszutragen. Insofern ist die Art und Weise, wie die Verlängerung der Amtszeit von EU-Ratschef Donald Tusk schon informell festgezurrt worden ist, bevor die Staats- und Regierungschefs sie formal beschließen, typisch dafür, wie die EU funktioniert. Länder, die einen der »ihren« auf einen europäischen Spitzenposten gehievt haben, genießen das in der Regel im Stillen als Ausweis ihres Ansehens im Kreise der Partnerländer. Direkte nationale Erfolge sind damit nicht zwangsläufig verbunden, Portugals Schicksal in der Ära José Manuel Barroso beweist es. Der Job eines EU-Kommissars oder Ratspräsidenten besteht nicht darin, der oberste Lobbyist seines Herkunftslandes zu sein, sondern eben jene konkurrente Kooperation zu managen, die die Mitgliedsstaaten verbindet.

Die polnische Regierungspartei PiS hat das schon immer verkannt und Donald Tusk vorgeworfen, er sei ein schlechter Vertreter polnischer Interessen in Brüssel. Thema verfehlt. Dass sie jetzt den EU-Parlamentarier Jacek Saryusz-Wolski als polnischen Kandidaten gegen Tusk nominiert hat, ist zunächst einmal blamabel. Denn Saryusz-Wolski war, bis er am Samstag hochkant aus der Bürgerplattform (PO) geworfen wurde, Mitglied derselben Partei wie Tusk. Dass Jaroslaw Kaczynski auf diesen Karrieristen verfallen ist, der mit seiner Partei über Kreuz lag, nachdem sie nicht ihn für den Polen zustehenden Kommissarsposten nominiert hatte, zeigt zunächst einmal, dass die PiS selbst keinerlei EU-taugliches und -kompatibles Personal vorzuweisen hat. Zweitens scheint Kaczynski zu glauben, dass der Posten des Ratspräsidenten Polen auch nach Tusk »zustehe«.

Nichts irrtümlicher als das. Wenn Tusk nicht wiedergewählt würde, wäre das Postenkarussell schlicht und einfach wieder eröffnet, und es könnte genausogut jemand aus Spanien oder Dänemark Ratspräsident werden. Zumal die EU Querschüsse in letzter Minute überhaupt nicht liebt und sie deshalb schon aus Prinzip nicht mit einer Wahl honorieren dürfte. Wenn Kaczynski letzte Woche Tusk den »Kandidaten Angela Merkels« und nicht den Polens genannt hat, ist das eine Fortsetzung des PiS-Wahlkampfs von 2005, als die PiS Tusk einen »Großvater bei der Wehrmacht« andichtete.

Der nach dem Gefecht bei Krojanty 1939 kolportierte, legendäre polnische Kavallerieangriff auf deutsche Panzer hat nie stattgefunden. Aber Kaczynski ist drauf und dran, ihn gemäß dem polnischen Volkssport der »Rekonstruktion« nachzustellen. Als Farce, nicht als Tragödie. Für Saryusz-Wolski wird die PiS nach dem Kamikaze-Spektakel wohl einen Posten in Warschau finden.