Kalte Krieger vermeiden soziale Frage

»Rettet Obamacare!«: Anzeige vor einem Versicherungsbüro im kalifornischen San Ysidro im Januar Foto: REUTERS/Mike Blake

In den USA konzentrieren die oppositionellen Demokraten und ein Großteil der Medien ihre Kritik am neuen Präsidenten Donald Trump und dessen Mannschaft auf deren mutmaßliche Verbindungen nach Russland. So forderte die demokratische Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, am Donnerstag den Rücktritt von Generalstaatsanwalt und Justizminister Jefferson »Jeff« Ses­sions, weil dieser seine Kontakte zur russischen Botschaft verschwiegen hatte. Trump hatte Mitte Februar schon seinen Sicherheitsberater Generalleutnant Michael T. Flynn entlassen müssen, nachdem dieser über Treffen mit Russlands US-Botschafter Sergei Kisljak die Unwahrheit verbreitet hatte.

Der neue Vorsitzende der Demokratischen Partei, Thomas Perez, will wissen, ob die Präsidentenwahl »von Donald Trump und seinem Spezi Wladimir Putin manipuliert wurde«. Wie andere Unterstützer von Hillary Clinton erweckt auch Perez den Eindruck, als ob die Wahlniederlage der der Wall Street nahestehenden Demokratin nur durch äußere Einmischung zu erklären wäre.

Tatsächlich kommt Trump momentan aus einer ganz anderen Richtung unter Druck, nämlich ausgerechnet beim Thema Obamacare. Die vom letzten Präsidenten eingeführten Änderungen an der Gesundheitsversorgung zwangen die meisten Erwachsenen, zu Marktpreisen Gesundheitsversicherungen abzuschließen. Das führte zu jährlich drastisch steigenden Versicherungsprämien und Zuzahlungen zum Beispiel für Medikamente. Gleichzeitig brachte Obamacare allerdings mittels Zuschüssen für die Ärmsten mehr Menschen in eine staatliche Mindestversorgung. Und die Krankenversicherer wurden gezwungen, alle zu akzeptieren, auch chronisch Kranke.

Trump kündigte bereits im Wahlkampf und auch nach seiner Amtsübernahme an, Obamacare aufheben und ersetzen zu wollen. Nach Angaben des Budgetbüros des von den Republikanern dominierten US-Kongresses könnte dies bis zu 18 Millionen Menschen die Gesundheitsversorgung kosten. Selbst in republikanischen Hochburgen sät Trump damit Angst und Schrecken. Eine Umfrage im Auftrag des Wall Street Journals und von NBC zeigt, dass zum ersten Mal seit der Einführung 2009 mehr US-Amerikaner Obamacare unterstützen als ablehnen – 45 gegen 41 Prozent.

Republikanische Abgeordnete wurden in den vergangenen Wochen flächendeckend von aufgebrachten Bürgern begrüßt, wenn sie in ihren Wahlkreisen Sprechstunden durchführen wollten. Hauptthema ist dabei die Gesundheitsversorgung. Der Protest griff derart um sich, dass zahlreiche Volksvertreter erst gar nicht mehr zu solchen Treffen auftauchen. In ironischen Kleinanzeigen suchten Bürger in Florida daraufhin den »vermissten« Senator Marco Rubio. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Addison Mitchell »Mitch« McConnell, führt Sprechstunden nur noch für Menschen durch, die vorbestellte Tickets vorweisen können. Die Frage des Zugangs zu einer bezahlbaren Krankenversicherung für chronisch Kranke und arbeitende Menschen ohne höhere Einkommen zeigt Potential, Trumps Wählerbasis und Anhängerschaft zu unterhöhlen.

Auch hinter der Auseinandersetzung um Jeff Sessions steckt mehr als dessen mutmaßliche Russland-Verbindung, auf die sich Demokraten und Medien stürzen. Der Generalstaatsanwalt steht in den USA gleichzeitig dem Justizministerium vor. Unter dem Druck der sich neu formierenden schwarzen Bürgerrechtler, besonders der Bewegung »Black Lives Matter«, nutzte die Administration von Barack Obama dieses Ministerium, um eine gewisse richterliche Aufsicht über örtliche Polizeiverbände zu etablieren, in denen chronisch Bürgerrechtsverletzungen festgestellt wurden. Ein solches Verfahren wurde zum Beispiel nach der Erschießung von Michael Brown durch die Polizei in Ferguson, Missouri, und von Laquan McDonald in Chicago eingeleitet. Der neu eingesetzte Sessions versprach nun, diese Praxis zu beenden. Das Ministerium habe die Aufgabe, »den Polizeibehörden zu helfen, besser zu werden – nicht ihre Effektivität zu mindern«, so Ses­sions. Keine Frage also, dass es auch gute Gründe gibt, sich für die Entlassung von Sessions einzusetzen.