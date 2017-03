Kalte Füße schaden nicht

Die US-Stiftung Rand Corporation wurde kurz nach 1945 von dem um Anschlussaufträge besorgten Airforce-Lieferanten Douglas gegründet. Seitdem betreibt sie Auftragsforschung für das US-Militär. Von der Entwicklung des Konzepts der Interkontinentalrakete bis zur wehrwichtigen Frage, warum so viele Jugendliche in den Vereinigten Staaten fettleibig sind, war alles schon Thema. Neuerdings ist es auch wieder die Eindämmung Russlands.

Vor etwa einem Jahr brachte die Stiftung unter dem Titel »Wargaming the Baltics« (Planspiele zum Baltikum) eine Studie mit alarmistischem Inhalt heraus: Innerhalb von spätestens drei Tagen wären unter dem Vorwand eines Aufstands der russischsprachigen Esten und Letten russische Truppen in Riga oder Tallinn, und die NATO könne unterhalb der Auslösung eines Weltkriegs kaum etwas dagegen tun, war die Zentralthese. Und deshalb bestehe die Gefahr, dass Russland eine solche Auseinandersetzung politisch gewinnen würde. Denn niemand in Brüssel oder Washington werde London oder New York für Riga riskieren. Der pensionierte britische Admiral Richard Shirreff, einst Vizeoberbefehlshaber der NATO in Europa, schob später im Jahr fürs breitere Publikum ein Buch mit dem Titel »2017 – War with Russia« hinterher, in dem er dasselbe Szenario in Form eines Politthrillers abarbeitete. Beides waren nachgelieferte Begründungen für den bereits gefassten politischen Beschluss, im Baltikum zusätzliche NATO-Truppen zu stationieren.

Jetzt veröffentlichte die Stiftung eine neue Studie über »Hybride Kriegführung im Baltikum – Gefahren und mögliche Antworten«.1 Sie ist in mehrerer Hinsicht interessant. Erstens durch ihre Entstehungsgeschichte: Sie beruht auf Interviews, die der Autor Andrew Radin im Sommer und Herbst 2015 mit Militärs und Sicherheitsexperten im Baltikum, in (NATO-)Europa und den USA geführt hat. Also zu einem Zeitpunkt, als die alarmistische Studie existierte, aber noch nicht veröffentlicht war. Obwohl also Radins Ergebnisse schon vorlagen, wurde »Wargaming« aufs Publikum abgefeuert.

Zu Radins Studie passt das nicht. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass ein russischer »Hybridkrieg« im Baltikum höchst unwahrscheinlich sei. Es fehle der Resonanzboden für eine Mobilisierung der örtlichen Russischsprachigen; die seien mit ihrem Leben in der EU auch ohne Wahlrecht ganz zufrieden. Allenfalls trügen die baltischen Regierungen selbst dazu bei, einen solchen Nährboden zu schaffen, weil sie den naheliegenden Gedanken einer vollen Gleichberechtigung der Russischsprachigen aus Nationalismus ablehnten. Radin macht deutlich, dass er das für unklug hält. Klar: Was interessiert die USA ein baltischer Kleingartennationalismus?

Und jetzt? Die bereits eingeleitete Eskalation wieder abblasen? Das wäre ein Gesichtsverlust der USA. Also definiert Radin den Bedrohungsrahmen neu: Nicht irgendwelche Aufstände in Narva oder Daugavpils seien die Gefahr für das Baltikum, sondern »die lokale konventionelle Überlegenheit Russlands gegenüber den baltischen Staaten«. Auch beim Imperialismus kommt der Appetit beim Essen: Allein schon die Tatsache, dass Russland – wohlgemerkt auf eigenem Territorium – in Grenznähe Truppen stationiert hat, die – Frechheit aber auch – denen Estlands und Lettlands überlegen sind, soll jetzt die Vorwärtsstationierung der NATO rechtfertigen. Unterhalb einer Überlegenheit auf dem Roten Platz gibt der Westen keine Ruhe.

Das klassische Risiko dieser Strategie: Der Gegner könnte sie durchschauen. So empfiehlt Radin zu tricksen, um »Fehlperzeptionen« zu vermeiden: Man möge die NATO-Einheiten einfach nicht in den russisch besiedelten Regionen stationieren, damit sie nicht als Elemente einer Einkreisung Russlands »missverstanden« würden. Und ein bisschen PR könne nicht schaden: etwa, wenn US-Soldaten ein örtliches Waisenhaus renovierten.2 Ist das nicht genial: schon vor dem ersten Schuss das Waisenhaus in Schuss bringen? Karl Kraus hätte es nicht besser erfunden.