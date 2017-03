Geliebter Rijksdaalder

PVV-Wahlkämpfer wirbt 2014 mit gefakten 100-Gulden-Scheinen, auf denen das Porträt von Parteichef Wilders prangt Foto: Michael Kooren/Reuters

Im Netz feierte er bereits seine Wiederauferstehung – der Gulden. Der Amsterdamer Rijk Plasman hat ihn 2014 als sogenannte Kryptowährung eingeführt, als virtuelles Geld, das nur im Internet kursiert. Im vergangenen Herbst ging der Online-Gulden plötzlich durch die Decke: Innerhalb weniger Stunden stieg sein Wert um sagenhafte 3.700 Prozent. Nun sind heftige Ausreißer nach oben und unten auch bei anderen Kryptowährungen wie dem Bitcoin normal, aber dieser rasante Aufstieg war außergewöhnlich.

Woher die plötzliche Beliebtheit der im Internethandel noch relativ unbekannten Währung kam, konnte sich auch der überraschte Erfinder Plasman nicht erklären. Möglicherweise haben die 50.000 Menschen, die inzwischen regelmäßig online mit Gulden bezahlen, dieselben nostalgischen Gefühle wie er. »Mein Traum ist es, dass ich bei Albert Heijn an der Supermarktkasse stehe und alle Menschen in der Schlange bezahlen mit Gulden«, verriet Plasman der Tageszeitung Het Parool, er hofft also auf eine Rückkehr des alten niederländischen Geldes.

Die Sehnsucht nach dem Rijksdaalder, der legendären 2,50-Gulden-Münze, ist bei manchen Niederländern so groß, dass sie eine Petition gestartet haben. Weg mit dem seelenlosen Euro, her mit Stuiver, Dubbeltje und Kwartje, wie 5-, 10- und 25-Centmünzen in der Umgangssprache früher hießen. Der Erfolg war überschaubar, nur 250 Personen unterzeichneten. Mittlerweile ist das Geschichte. Kein Wunder: Umfragen zufolge sinkt die Zahl der Niederländer, die aus dem Euro wollen. Es scheint fast, als habe das Hickhack um den »Brexit« viele verschreckt.

Für die Befürworter ist der Gulden ein Allheilmittel: Die Preise würden sich genauso schlagartig halbieren, wie sie sich 2002 nach der Einführung des Euro verdoppelt haben – teilweise wirklich, teilweise gefühlt. »Durch den Euro haben viele Menschen Probleme bekommen. Sie sitzen nun in der Schuldnerberatung oder sind pleite gegangen«, heißt es in der erwähnten Facebook-Petition. Durch den Gulden würden die Löhne wieder viel mehr wert sein, den Leuten würde es folglich wieder deutlich bessergehen.

Geert Wilders von der rechten »Partei für die Freiheit« (PVV) hat sich schon vor einigen Jahren an die Spitze der »Zurück zum Gulden«-Bewegung gesetzt. Im aktuellen Wahlprogramm kommt dieser Punkt zwar nicht mehr ausdrücklich vor, aber Wilders fordert den Austritt aus der EU, was gleichzusetzen ist mit der Abschaffung des Euro. Die PVV wirbt mit einem Programm im Umfang einer DIN-A-4-Seite. Details passen da natürlich nicht drauf.

Auch Wilders verspricht den Niederländern eine rosarote Zukunft und Wohlstand für alle. »Der Gulden war eine starke Währung, die uns über Jahrzehnte phantastisch gedient hat«, sagte er während der Euro-Krise in der Volkskrant (Volkszeitung). Er berief sich damals auf eine Studie des britischen Privatinstituts Lombard Street Research, das von der PVV 2012 zur Erarbeitung beauftragt worden war. Das Resultat: Im Vergleich zu Nicht-Euro-Ländern wie Schweden und Schweiz haben sich die Niederlande schlechter entwickelt.

Die Regierung in Den Haag hält dagegen. Die Rückkehr zum Gulden koste allein schon deshalb Unsummen, weil viele Dinge wieder angepasst werden müssten. »Man denke an die Geldautomaten und Kassen, aber auch an die Gesetzgebung«, erklärt sie auf ihrer Homepage. »Wenn die Niederlande die vorherige Währung wieder einführen, werden die heimischen Produkte zu teuer für andere Länder. Der Export, die wichtigste Einnahmequelle des Landes, geht dann zurück, und wir verlieren viele Einkünfte und Arbeitsplätze.«

Das Credo: Was gut ist für den Unternehmer, ist auch gut für den Rest. Eine Gleichung, die nicht aufgeht, wie viele Europäer in den vergangenen Jahren am eigenen Leib erfahren haben. Während sich Banken und multinationale Konzerne die Taschen vollstopften, blieben für die Werktätigen höchstens ein paar Krümel über. Für die meisten hat der Euro nur einen praktischen Vorteil: Sie müssen an der Grenze nicht mehr umtauschen.

Auch Wilders kann nicht abstreiten, dass die Wiedereinführung des Guldens zunächst viel Geld kosten würde. 51 Milliarden Euro Verlust im Export pro Jahr. Das könne man aber locker mit den 75 Milliarden Euro verrechnen, die das Land für die Euro-Rettung pro anno ausgebe. Wirtschaftsexperten halten eine Wiedereinführung für ökonomischen Selbstmord. »Der Gulden als selbständige Währung besteht übrigens schon seit Jahrzehnten nicht mehr, weil er an die D-Mark gekoppelt war«, erinnerte der Wirtschaftswissenschaftler Rens van Tilburg von der Universität Utrecht diese Woche in der Volkskrant.

Felsenfest überzeugt ist Den Haag indes auch nicht vom Fortbestand des Euro. Auf dem Höhepunkt der Krise 2012 bereitete man heimlich die Rückkehr zum Gulden vor, wie Finanzminister Jeroen Dijsselbloem vor zwei Jahren zugab. Die Pläne liegen sicher noch irgendwo herum.