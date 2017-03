Von der tunesischen Armee errichtetes Auffanglager für Flüchtlinge an der libyschen Grenze (Juni 2011) Foto: REUTERS/Youssef Boudlal

Stacheldraht und Lager: Das ist das Zukunftsprogramm der Bundesrepublik für Nordafrika. Wer noch Zweifel daran hatte, dass die Abschottung der europäischen Wohlstandszonen gegenüber dem ausgepressten, verelendenden Süden zur Zeit eine Hauptsorge der Berliner Politik gegenüber dem afrikanischen Kontinent ist, konnte sich in den vergangenen Tagen anlässlich der Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Ägypten und Tunesien davon überzeugen, dass das durchaus der Fall ist.

Stacheldraht: Das ist die deutsche Vision für die nordafrikanischen Grenzen. In Kairo bot Merkel Unterstützung bei der Hochrüstung der Grenze zwischen Ägypten und Libyen an. Das ägyptische Regime würde gern das Einsickern von Dschihadisten aus Libyen verhindern; Berlin macht sich diesen Wunsch zunutze, um gleichzeitig Flüchtlingen die Bewegungsfreiheit zu nehmen. Derselbe Trick hat bereits geholfen, Tunesien zur Abschottung seiner Grenze nach Libyen zu bewegen: Deutsche Technik und von deutschen Polizisten ausgebildete Repressionskräfte verstellen dort zunehmend nicht nur mutmaßlichen Terroristen den Weg, sondern auch verzweifelten Migranten, die auf dem Weg nach Europa sind. Auch Algerien schottet seine Grenzen inzwischen mit deutscher Technologie ab und lässt seine Grenzschützer mit deutschen Unimogs und deutschen Transportpanzern in der Wüste patrouillieren.

Lager: Das ist die deutsche Vision, um die Flüchtlinge innerhalb der Länder Nordafrikas festzuhalten. Schon Otto Schily (SPD) hat in seiner Zeit als Bundesinnenminister davon geträumt, Lager in Nordafrika zu errichten, und das Innenministerium, das wie alle Behörden allzu viele Schubladen mit verstaubten Papieren hat, hat Schilys Träume nicht vergessen. Im Herbst hat es die Pläne aus dem Ordner »Auf Wiedervorlage« gezogen und mit dem Etikett »Auffanglager« versehen. Seitdem geht die Bundesregierung damit hausieren. Bislang hat sie sie sich in Tunesien und in Ägypten Abfuhren geholt. »Wir in Ägypten haben keine Ghettos oder Lager für die Flüchtlinge«, hat ausgerechnet der ägyptische Staatspräsident Abdel Fattah Al-Sisi Merkel belehrt: In seinem Land lebten Flüchtlinge »unter den Ägyptern in ihren Häusern« und äßen, »was die Ägypter essen, als wären sie selbst Ägypter«.

Man darf davon ausgehen, dass Al-Sisis Bekenntnis zu Menschenwürde und Humanität nicht unumstößlich ist und ins Wanken geraten könnte, sollten Berlin und die EU Kairo einen ähnlichen Preis für die Flüchtlingsabwehr wie Ankara anbieten. Einstweilen dringen Politiker wie der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff oder Europaparlamentspräsident Antonio Tajani darauf, die Flüchtlingslager einfach in Libyen zu errichten, wo es keinen Staat gibt, der sich zieren kann. Und damit keine Bedenken aufkommen – immerhin hat die deutsche Botschaft in Niger kürzlich geurteilt, die Haftlager für Flüchtlinge in Libyen seien »KZ-ähnlich« –, hat Tajani Anfang dieser Woche gefordert: »Auffanglager dürfen keine Konzentrationslager werden.« Na dann.