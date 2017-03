Abkommen gegen Aggression

Aggressoren in Nordsyrien: Türkisches Militär am 2. März in der Stadt Al-Rai in der Nähe von Al-Bab Foto: Khalil Ashawi/Reuters

Seit Mitte der Woche attackieren die zur Militäroperation »Euphrat-Schild« mit der türkischen Armee zusammengeschlossenen dschihadistischen Einheiten der »Freien Syrischen Armee« (FSA) in Nordsyrien Dörfer westlich der Stadt Manbidsch. Diese Offensive erfolge zeitgleich mit Angriffen der Terrororganisation »Islamischer Staat« (IS) auf die Region vom Süden her, wies der Sprecher des Militärrates von Manbidsch, Scherwan Derwisch, gegenüber der Agentur Kom News auf die offenkundige Koordina­tion dieser Attacken hin.

Die zehn Kilometer westlich des Euphrat gelegene Stadt Manbidsch war im August letzten Jahres von den multiethnischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK), deren stärkste Komponente die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG bilden, von der IS-Herrschaft befreit worden. Die Regierungsgewalt liegt seitdem bei einem Rat, dem Araber, Kurden und Turkmenen gemeinsam angehören.

Sollten die Kurden sich nicht zurückziehen, werde die türkische Armee selbst die Stadt angreifen, drohte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag. Damit zeichnet sich eine Konfrontation ab, die die laufende Offensive zur Befreiung der »IS-Hauptstadt« Rakka zum Stocken bringen könnte. Denn die US-Armee hat in Manbidsch einen Stützpunkt zur Ausbildung weiterer Kämpfer für diese Operation eingerichtet. Während sich die türkische Regierung empört zeigte über Bilder kurdischer Kämpferinnen, die das US-Militär in dieser Woche über Twitter verbreitet hatte, versicherte US-General Stephen Townsend, von den YPG gehe keinerlei Gefahr für die Türkei aus.

Die SDK sind derweil bemüht, nicht in zu einseitige Abhängigkeit von den US-Militärs zu geraten. So schloss der Militärrat von Manbidsch am Donnerstag ein Abkommen mit Russland als Hauptverbündetem der syrischen Regierung. Deren Truppen sollen jetzt eine Pufferzone zum Schutze der Zivilbevölkerung in den Dörfern westlich von Manbidsch einrichten. Zu diesem Ziel, heißt es in einer Erklärung des Militärrats, werde dieser der syrischen Armee Stellungen an der Front westlich der Stadt überlassen.

Noch am Mittwoch abend hatte US-General Townsend einen versehentlichen Luftangriff russischer und syrischer Kampfflugzeuge auf SDK-Stellungen behauptet. Das russische Verteidigungsministerium wies Meldungen über einen solchen auch von den SDK nicht bestätigten Angriff als falsch zurück. Offenbar handelte es sich um »Fa ke News«, mit denen das Pentagon ein Abkommen zwischen den SDK und Russland zu durchkreuzen suchte.

Unterdessen droht in der Sindschar- (Shingal)-Region im Nordirak ein kurdischer Bruderkrieg, nachdem am Freitag die »Rojava Peschmerga« (Roj Pesch) die dort von Jesiden gebildeten »Widerstandseinheiten Shingal« (YBS) bei der Ortschaft Khanasor angriffen. Auf beiden Seiten soll es Tote und Verletzte gegeben haben, berichteten örtliche Quellen. Die aus syrischen Kurden gebildeten Roj Pesch sind eine Söldnertruppe des irakisch-kurdischen Präsidenten Masud Barsani. Dagegen sind in den YBS und ihrem Frauenbatallion YJS junge Jesiden organisiert, die nach dem Angriff des IS auf die jesidischen Siedlungsgebiete im Jahr 2014 von der Guerilla der vom türkischen Staat verfolgten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Selbstverteidigungsmiliz ausgebildet wurden.

Der Einmarsch von 500 Roj Pesch in das außerhalb der kurdischen Autonomieregion liegende Sindschar-Gebiet sei offenbar das Ergebnis des jüngsten Besuches von Barsani in Ankara, erklärte YJS-Kommandantin Rosyar Vejin gegenüber der Nachrichtenagentur Firat. Die türkische Regierung beschuldigt die PKK, sich mit Hilfe der YBS in Sindschar festzusetzen.

Die PKK-Präsenz sei »eine Bedrohung der legitimen Regionalregierung im Nordirak«, erklärte der türkische Außenminister Cavusoglu am Freitag. »Es ist unsere Pflicht, diese terroristischen Organisationen zu zerstören«.