Neuer Störfall in Gundremmingen

AKW Gundremmingen, 2012: Die beiden Siedewasserreaktoren des Kraftwerks sind die einzigen dieser Bauart, die in Deutschland noch in Betrieb sind Foto: dpa/Sven Hoppe

Die beiden Uraltmeiler des AKW Gundremmingen an der Donau im oberschwäbischen Landkreis Günzburg sind die letzten noch laufenden Siedewasserreaktoren in Deutschland vom Typ Fukushima. Ende dieses Jahres soll Block B abgeschaltet werden. Block C soll dagegen laut Atomgesetz noch bis Ende 2021 in Betrieb bleiben. Jetzt sorgt ein weiterer Störfall für Unruhe bei Anwohnern und Atomkraftgegnern.

Zum voraussichtlich letzten Mal war Block B vor einem Monat für die Revision und den Wechsel eines Teils der Brennelemente vom Netz genommen worden. Am 27. Februar wollte die Mannschaft den Reaktor wieder hochfahren. Er war auch bereits mit dem Stromnetz verbunden. Doch nach Angaben des Hauptbetreibers RWE – E.on ist mit seiner Tochter PreussenElektra zu 25 Prozent an dem Kraftwerk beteiligt – konnte ein Ventil innerhalb des Sicherheitsbereichs nach einer Prüfung nicht mehr geschlossen werden. Radioaktiver Dampf sei ausgetreten, aber im Sicherheitsbehälter geblieben. Techniker hätten den Reaktor daraufhin, wie vorgeschrieben, von Hand abschaltet. Das Personal und Nachbarn seien nicht gefährdet gewesen, hieß es wie in solchen Fällen üblich.

Trotzdem handelte es sich um ein meldepflichtiges Ereignis, das heißt: Der Betreiber musste das bayerische Umweltministerium als Aufsichtsbehörde darüber informieren. Das defekte Ventil muss nun repariert, alle weiteren müssen erneut einem Funk­tionstest unterzogen werden. Wie lange die Anlage abgeschaltet bleibt, stand zunächst nicht fest. Zu einer ähnlichen Störung war es Anfang Januar im baugleichen Block C gekommen. Damals erwies sich ebenfalls nach einem Wechsel der Brennelemente eines der elf Sicherheitsventile als undicht.

Bisher sei nur eingestanden worden, dass beim Wiederanfahren von Block B ein Ventil nicht geschlossen werden konnte, bemängelt nun Raimund Kamm von der Bürgerinitiative »Forum«. So könne man nicht einschätzen, »was wirklich passiert ist und ob wir gefährdet waren«. Der Betreiber müsse die Ursache des Defekts klären – und auch, welche Aufgabe dieses Ventil genau habe. Manfred Doppler vom Ulmer Anti-Atom-Komitee wies darauf hin, dass das AKW Gundremmingen eines der ältesten in Deutschland ist. Eine komplette Stillegung sei längst überfällig. Nach Angaben des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) haben sich in Gundremmingen bislang insgesamt 250 Störfälle ereignet.

Siedewasserreaktoren haben anders als Druckwasserreaktoren nur einen Kühlwasserkreislauf, ihre Abklingbecken sind auch nicht durch einen Sicherheitsbehälter geschützt. Damit sei Gundremmingen das gefährlichste AKW Deutschlands, konstatierte Raimund Kamm. Alle anderen Anlagen dieser Bauart mussten nach dem Super-GAU im japanischen AKW Fukushima im März 2011 abgeschaltet werden.

Beide Blöcke in Gundremmingen wurden 1984 in Betrieb genommen und waren bereits 2003 abgeschrieben. Für die Stromversorgung ist das bayrische Kraftwerk überflüssig, denn im etwa 110 Kilometer entfernten Irsching liegen rund 1.800 Megawatt Gaskraftwerkskapazität brach. Zudem erzielt Deutschland Stromexportüberschussrekorde. Im vergangenen Jahr waren es rund 50 Milliarden Kilowattstunden. Das AKW Gundremmingen produziert im Schnitt etwa 20 Milliar­den Kilowattstunden pro Jahr. 2016 war die Stromausbeute allerdings deutlich geringer. Die Betreiber hatten über Monate hinweg die Leistung der beiden Blöcke freiwillig deutlich heruntergefahren, um die Brennelemente zu schonen. Deshalb mussten sie erst in diesem Jahr gewechselt werden, und die Konzerne konnten die 2016 ausgelaufene Brennelementesteuer sparen.