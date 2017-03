Banken gegen mehr Kontrolle

Selbst wenn die Banken wenig mehr kontrolliert wird, ändert das am Hauptproblem vieler Menschen wenig: Die Mieten sind zu hoch Foto: dpa/Angelika Warmuth

Das deutsche Immobilienkapital fühlt sich von seiner Regierung gegängelt. Pläne der CDU-SPD-Koalition, eine drohende Immobilienblase in der Bundesrepublik abzuwenden, seien »unverhältnismäßig«. Auch Banken kritisierten einen entsprechenden Gesetzentwurf des Kabinetts als überzogen und den tatsächlichen Risiken nicht angemessen. So ist es jedenfalls in einer gemeinsamen Stellungnahme von Banken und Sparkassen festgehalten, der für eine Anhörung des Finanzausschusses des Bundestags am kommenden Montag gedacht ist.

Mit der Vorlage sollen die Möglichkeiten der Finanzaufsicht Bafin ausgeweitet werden. Bei einer drohenden Immobilienblase soll die künftig schneller eingreifen können. Angedacht ist etwa, dass die Bafin höhere Hürden für die Vergabe neuer Kredite für Wohnimmobilien festlegen kann.

Den Bankern ist das bereits zuviel. Der Gesetzentwurf, so ihre Argumentation, stütze sich auf Erfahrungen im Ausland. Diese ließen sich aber nur bedingt auf die BRD übertragen. »Trotz zum Teil deutlicher Preissteigerungen in einigen Ballungsgebieten liegt gegenwärtig in Deutschland keine Überhitzung des Immobilienmarktes vor«, betont die Kreditwirtschaft. Und überhaupt: »Die Finanzierungsmodalitäten sind konservativ und durch langfristige Zins- und Tilgungsvereinbarungen geprägt.« Alles bestens also, alles sicher. Und sollte es doch Maßnahmen geben, dann bitte solche, die nicht das Finanzwesen betreffen. Die Bundesregierung solle »andere Möglichkeiten zur Bekämpfung einer Überhitzung, wie z. B. steuerliche Änderungen, Bereitstellung von Bauland in Ballungsgebieten, Vereinfachung der Bauordnung etc.« prüfen.

Dass alles in Ordnung sei, erklärt auch der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Es gebe gar keine Gefahr, dass sich eine Blase bilde, von der »wesentliche Systemrisiken« ausgehen könnten. »Nach unserer Auffassung besteht daher keine Notwendigkeit, im privaten Immobilienfinanzierungsgeschäft derart weitreichende Eingriffsrechte einzuführen.«

Schließlich mischte sich auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ein. Es sei fraglich, so der Verband, ob neue Instrumente benötigt werden, denn der Wohnimmobilienfinanzierungsmarkt zeichne sich durch eine »große Stabilität« aus. Die kapitalnahen Ökonomen verwiesen darauf, dass in der BRD überwiegend Kredite mit langer Laufzeit vergeben werden. Zinsänderungen wirkten sich daher nur auf einen Teil der Haushalte aus. Ohnehin sei die Wohneigentumsquote niedrig; zudem brächten die, die doch in Deutschland Häuser bauen, auch Eigenkapital ein. »In der Konsequenz sind Verwerfungen in der Wohnimmobilienfinanzierung deutlich geringer als in anderen Ländern.«

Mit dem Gesetzentwurf werden die Vorgaben für die Vergabe von Krediten an Häuslebauer überarbeitet. Die Präzisierung zur ein Jahr alten »Wohnimmobilienkreditrichtlinie« der EU betreffen die Kriterien, anhand derer die Kreditwürdigkeit von Bauherren gemessen wird. Klargestellt werden soll, dass eine Wertsteigerung durch Baumaßnahmen oder Renovierung bei der Kreditwürdigkeitsprüfung berücksichtigt werden darf. Ob aber die Bundesregierung angesichts des einheitlichen Auftretens des Kapitals bei ihrem Gesetzentwurf bleibt, ist fraglich. (dpa/jW)