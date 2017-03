Jobs weg, Kommune verschuldet

Mifa-Werk, 16. Februar 2017: Die Fahrradproduktion lief an diesem Tag in der mit massiver staatlicher Förderung neu gebauten Fabrik in Sangerhausen trotz Insolvenz wieder an, allerdings mit nur 100 Beschäftigten Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

In Sangerhausen wechseln 170 Beschäftigte des Fahrradbauers Mifa in eine Transfergesellschaft. Das teilte der Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Donnerstag mit. Gegen ein Einkommen von »bis zu 80 Prozent ihres letzten Lohns«, so Flöther (siehe jW vom Freitag), sollen sie sich dort auf die Jobsuche vorbereiten. Der Wechsel in die Transfergesellschaft sei insgesamt 207 Mitarbeitern angeboten worden, 41 von ihnen hätten sich jedoch dagegen entschieden. Sie werden direkt in die Arbeitslosigkeit entlassen. Rund 50 weitere Kollegen haben von sich aus gekündigt.

Langfristig soll knapp die Hälfte der bisher 520köpfigen Belegschaft bleiben können. Das vereinbarte das Unternehmen am Donnerstag mit Beschäftigtenvertretern. Doch nicht nur die Exmitarbeiter müssen um ihre Zukunft im strukturschwachen Südwesten Sachsen-Anhalts bangen. Auch dem Landkreis Mansfeld-Südharz hat Mifa ein belastendes Erbe hinterlassen: Er sitzt auf Millionenschulden. Mit dem Geld wollte die Verwaltung 2014 die damals noch 770 Arbeitsplätze retten.

Vor drei Jahren mischte Mifa noch an der Börse mit. Die ehemalige Aktiengesellschaft wankte unter den Nachwehen der Wirtschaftskrise, als sich herausstellte, dass der Vorstand jahrelang Bilanzen gefälscht hatte, um Verluste zu verschleiern. Der damalige Landrat Dirk Schatz (CDU) und der Kreistag wollten eine Pleite verhindern, denn Arbeitsplätze und Steuereinnahmen hingen daran. Der Kreis entschloss sich für eine teure Rettungsaktion: »Wir haben im April 2014 den Grund und Boden der Firma gekauft in der Hoffnung, Mifa würde überleben«, sagte die seit zweieinhalb Jahren amtierende Landrätin Angelika Klein (Die Linke) dem MDR-Magazin »Exakt« am Mittwoch abend. Heute hält sie das für falsch. Eigentlich, räumte sie ein, habe man damit gegen Recht und Gesetz verstoßen. Eine Kommune dürfe nicht einfach eingreifen, um die Insolvenz eines Privatiers zu verhindern. Der Kreis zahlte der Firma damals 5,7 Millionen Euro für die erworbene Fläche. Tatsächlich sei das Gewerbegrundstück gerade mal 1,2 Millionen Euro wert, sagte Klein. Das belege ein neues Gutachten zum Verkehrswert.

Die Kreisverwaltung nahm für das Geschäft einen Kredit auf, um die Summe begleichen zu können. Laut MDR hatte im Frühjahr 2014 die weltweit agierende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young ein Gutachten zum Wert der Fläche erstellt. Wegen der Jobs und anstehender Kommunalwahlen hätten die politisch Verantwortlichen die Expertise wohl nicht ausreichend hinterfragt, bemängelt Klein jetzt auch ihre eigene Rolle als frühere Kreisrätin. Man habe gedacht, man werde den Kaufpreis innerhalb von 15 Jahren »über die Miete wieder reinbekommen«, erklärte sie.

Doch daraus wurde nichts: Nur fünf Monate später, im September 2014, beantragte das Unternehmen zum ersten Mal Insolvenz. Der ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung der Krupp-Stahlhandelsgesellschaft, Heinrich von Nathusius, präsentierte sich als Retter. Anfang der 90er Jahre war er in die Magdeburger Börde zurückgekehrt, wo seine Familie früher residiert hatte. Von der Treuhand hatte er bereits 1992 das IFA-Gelenkwellenwerk in Haldensleben übernommen, das heute als Holding IFA Rotorion an verschiedenen Standorten in Deutschland und den USA produziert. Im Dezember 2014 erwarb Nathusius Mifa komplett. Dafür gewährte die Investitionsbank Sachsen-Anhalts ihm und seinen Kindern einen Kredit in zweistelliger Millionenhöhe und eine Landesbürgschaft.

Miete an den Landkreis bezahlen wollte der neue Eigentümer aber nicht. Er ließ für 17 Millionen Euro auf einer anderen Fläche neue Produktionshallen bauen. Obwohl, wie Angelika Klein gegenüber dem MDR beteuerte, der Kauf des Mifa-Grundstücks durch den Kreis zuvor mit dem Land abgesprochen war, förderte Sachsen-Anhalts damaliger Wirtschaftsminister Hartmut Möllring (CDU) den Umzug. Sein Haus bewilligte Nathusius einen Zuschuss von 2,8 Millionen Euro für die Investition – und fiel damit dem Landkreis in den Rücken. Im Dezember 2016 ließ der neue Firmenchef das Werk in Betrieb nehmen. Nur einen Monat später folgte auch dort die Pleite.

Der Landkreis steht seither ohne Mieteinnahmen da, muss den Millionenkredit bedienen – und 250 Arbeitsplätze sind trotzdem weg. Die Zukunft ist für die Entlassenen ungewiss. Viele Möglichkeiten gibt es im Südharz nicht. Die Chance, dass sie irgendwann zu Mifa zurück können, ist laut Insolvenzverwalter Flöther gering.