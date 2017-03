»Es ist ein Zufall, wenn die mal jemand retten«

Foto: www.seenotrettung.info

Der Chef der EU-Grenzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, stellt die privaten Seenotretter an den Pranger. Mit welchen Anfeindungen seinerseits müssen Sie sich auseinandersetzen?

Er behauptet, mit unseren Rettungsaktionen unterstützten wir Schlepper. Die Idee dahinter ist ungefähr diese: Wenn man Menschen aus dem Wasser zieht und sie deshalb nicht sterben, vereinfache man im Endeffekt das Geschäft der Schlepper. Man gebe ihnen sozusagen eine Garantie, dass die »Kundschaft« auch ankommt. Das ist natürlich Quatsch, weil trotzdem viele sterben, und es ist den Schleppern auch schlicht egal, weil sie im voraus bezahlt werden.

Ist nicht Seenotrettung einerseits ein Gebot, das auf dem Meer gilt, aber andererseits auch eindeutig in den Statuten von Frontex festgeschrieben?

Juristisch ist es tatsächlich ein Gebot auf hoher See, das ist richtig. Daran hält sich Frontex aber in der Realität gar nicht. Es ist höchstens ein Zufall, wenn die mal jemanden retten.

Wie viele Menschen werden auf dem Mittelmeer von privaten Initiativen gerettet, die auf kleinen Schiffen unterwegs und auf Spenden angewiesen sind, und wie viele werden von staatlichen Institutionen vor dem Ertrinken bewahrt?

Die neuesten Statistiken besagen, dass etwa 40 Prozent der Geretteten ihr Leben privaten Initiativen zu verdanken haben. Der Rest wird von Handelsschiffen aufgenommen oder auch von der Marine oder Küstenwache, ein ganz kleiner Teil von Frontex.

Für alle, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind, ist es wahrscheinlich eine starke Ausnahmesituation, so oft mit dem Tod konfrontiert zu sein. Wie läuft unter den Vorzeichen die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen?

Unter den privaten Seenotrettern, also den Vereinen, läuft die Zusammenarbeit hervorragend. Das liegt aber vor allem daran, dass sie alle das gleiche Ziel haben: Menschen retten. Im Gegensatz dazu stehen die EU-Mission »Sophia« und ähnliche Unternehmungen, bei denen die Seenotrettung nur auf dem Papier steht. Dabei sind Rettungen eher zufällige Ereignisse. Man kann da nicht von einer konzertierten Aktion ausgehen. Fairerweise muss man aber einschränken, dass eine staatliche Stelle sehr wohl involviert ist: das Maritime Rescue Coordination Center MRCC in Rom, das die Seenotrettungsfälle koordiniert.

Wie funktioniert das praktisch?

Wenn man auf dem Meer ein Schiff, oder meist ist es in unseren Fällen ja eher ein Boot, in Seenot entdeckt, dann meldet man das und schreitet dann zur Tat. Das MRCC funkt dann Schiffe in der Nähe an, seien es Handels- oder Militärschiffe, um die Geretteten zu übernehmen.

Müssen beispielsweise die Militärschiffe, die von dieser Stelle angefunkt werden, kommen, um zu helfen, und tun sie das in der Praxis auch wirklich?

Seerechtlich ist es eindeutig: Sie müssen. Sie hören ja den Funk mit, und wenn sie von einer solchen Situation Kenntnis erlangen, müssen sie helfen. Das Problem ist aber, dass Sie oft nicht wissen, ob da nun ein Militärschiff in der Nähe ist oder nicht. Die können sich potentiell wegducken, verkürzt gesagt. Das ist ein Vorwurf, der nicht nur von uns erhoben wird. Für ganz konkrete Anklagen fehlen aber die Beweise.

Sehen Sie Möglichkeiten, diese zu beschaffen?

Wenn wir das Mittelmeer mit Flugzeugen überfliegen, werden wir die haben, weil man auf Luftbildern natürlich eindeutig sehen wird, welche Schiffe in der Nähe sind, wenn die Funksprüche abgesetzt werden. Dann wird der Druck auf die Militärschiffe steigen, sich an den Rettungen zu beteiligen.

Medial wird von EU-Politikern immer wieder die Idee lanciert, Flüchtlinge, die von der Küstenwache oder Militärschiffen gerettet werden, zurück nach Afrika zu bringen. Das Argument, das angeführt wird, geht in eine ähnliche Richtung wie der Vorwurf, der gegen Sie erhoben wird: Damit würde man nämlich langfristig das Geschäft der Schlepper vereiteln. Wäre solch ein Vorgehen überhaupt legal?

Seerechtlich müssen Gerettete in den nächsten sicheren Hafen gebracht werden. Sicherheit ist an der afrikanischen Küste und bei der fehlenden Stabilität der dortigen Länder aber nicht gegeben. Sicher würde ja auch heißen, dass es möglich sein müsste, ein Asylverfahren einleiten zu können oder ähnliches. Man darf Leute nichts ins Verderben zurückschicken, das ist auch gesetzlich festgeschrieben. Trotzdem ist die Diskussion natürlich perfide, weil damit genau solche Veränderungen durchgesetzt werden sollen.