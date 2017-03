Gaggenau trotzt Ankara

Hier wollte der türkische Justizminister sprechen: Blick in die leere Festhalle in Gaggenau am Donnerstag Foto: Christoph Schmidt/dpa-Bildfunk

Während in Istanbul sämtliche Kundgebungen zum internationalen Frauentag am 8. März verboten worden sind, beklagt die AKP-Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Einschränkungen der Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik. Deutschland wolle sich einer »starken Türkei in den Weg stellen«, erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag. »Wenn Deutschland die Beziehungen zur Türkei aufrechterhalten will, muss es lernen, sich zu benehmen.«

Hintergrund der Verstimmung in Ankara sind verhinderte Auftritte von türkischen Ministern. Diese wollten auf speziellen Kundgebungen für die Zustimmung der Deutschtürken beim Referendum zur Errichtung einer Präsidialdiktatur werben. So hatte sich die Kölner Stadtverwaltung geweigert, dem AKP-Lobbyverband Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) einen Saal im Bezirksrathaus Köln-Porz für eine Veranstaltung mit dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci zu überlassen. Der Politiker will nun am Sonntag ein vom türkischen Fernsehen übertragenes Konzert in Leverkusen für ein Grußwort nutzen. Sein eigentlicher Wahlkampfauftritt für das Referendum sollte dann in einem auf Hochzeiten spezialisierten Lokal in Frechen stattfinden. Der Betreiber sagte aber ebenfalls kurzfristig ab.

Aus »Sicherheitsgründen« hatte der parteilose Bürgermeister der 30.000-Einwohner-Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg, Michael Pfeiffer, am Donnerstag eine UETD-Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag in einer städtischen Halle abgesagt. Das sei nicht mit einer höheren politischen Ebene abgesprochen. Pfeiffer, dessen Rathaus am Freitag wegen einer Bombendrohung geräumt werden musste, zeigte damit mehr Mumm als die Bundesregierung, die bei Auftritten ausländischer Regierungsmitglieder ihr Veto einlegen könnte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verwies am Freitag auf die Zuständigkeit der Kommunen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach sprach von einer »mutigen Entscheidung«, die als Vorbild für die Absage anderer AKP-Werbeveranstaltungen dienen könne. Deutschland sei »keine Außenstelle der Türkei«; diese bliebe aber ein wichtiger NATO-Partner, versicherte Bosbach.

Kritik an den Auftrittsverboten kommt dagegen von Oppositionsparteien aus der Türkei, die sonst strikte Gegner der angestrebten Präsidialherrschaft sind. Es sei nicht richtig, »die Welt über Demokratie zu belehren«, aber unliebsamen Ministern einer ausländischen Partei Redeverbote zu erteilen, erklärte der Vorsitzende der kemalistischen CHP, Kemal Kilicdaroglu, am Freitag. Solche Verbote seien nicht nur prinzipiell undemokratisch, sondern auch politisch unklug, warnte der Staatsrechtler Mithat Sancar, der für die links-kurdische HDP im türkischen Parlament sitzt, im Deutschlandfunk. So könne sich die AKP als Opfer ordnungspolitischer Maßnahmen inszenieren.

Das türkische Außenministerium bestellte den deutschen Botschafter ein. Justizminister Bozdag sagte ein Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) ab, bei dem es um den unter Terrorismusvorwürfen in der Türkei inhaftierten Reporter der Tageszeitung Die Welt, Deniz Yücel, gehen sollte. In einem vom Spiegel zitierten Brief an Bozdag warnte Maas am Freitag vor einem »Abbau des Rechtsstaats«. Der Umgang mit Yücel sei »unverhältnismäßig«, blieb Maas dem verharmlosenden Sprachgebrauch der Bundesregierung treu. »Yücel ist kein verhafteter Journalist, sondern eine Geisel«, wies dagegen der HDP-Abgeordnete Sancar auf die tatsächliche Rolle des Inhaftierten für die deutsch-türkischen Beziehungen hin. Die Kovorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, rief derweil zum Tourismusboykott gegenüber der Türkei auf.