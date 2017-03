Jugend, forsch

Mischen gerade die Serie A auf: Marco D’Alessandro (l) und Mattia Caldara von Atalanta Bergamo Foto: Alessandro Garofalo/Reuters

Der italienische Fußball hatte lange Zeit ein Nachwuchsproblem: In der Serie A waren keine großen Talente zu finden, und bei der Nationalmannschaft hatte bis vor kurzem noch die in die Jahre gekommene Generation Andrea Pirlo das Sagen. Nach deren Abtreten klaffte plötzlich eine große sportliche Lücke, da der Verband wohl hoffte, Pirlo und Co. würden ewig weiterspielen, und so die Ausrichtung auf die Zukunft verschlief.

Zum Glück für die »Squadra Azzurra« fand jedoch vorwiegend bei den kleineren Klubs ein Umdenken statt, und so wird nun vermehrt auf den einheimischen Nachwuchs gesetzt. In dieser Beziehung ein Vorreiter ist der kleine lombardische Verein Atalanta Bergamo, der mit einer Vielzahl von italienischen Talenten gerade die Serie A aufmischt.

Der SSC Neapel blieb 14 Ligapartien im heimischen San Paolo ungeschlagen – bis letztes Wochenende Bergamo das Spitzenteam mit 2:0 besiegte. Mit diesem Erfolg verbesserte die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini ihre Bilanz auf fünf Siege aus den letzten sechs Spielen. Das Resultat dieser Serie: Bergamo steht nun völlig überraschend auf dem vierten Tabellenplatz – noch vor so illustren Vereinen wie Inter oder AC Mailand.

Im Spiel gegen Neapel lieferte vor allem der 22jährige Innenverteidiger Mattia Caldara eine überragende Leistung ab und erzielte beide Tore. Der U-21–Nationalspieler gehört mittlerweile zu den besten Defensivkräften in Italien. Das blieb natürlich auch den Spitzenteams nicht verborgen, und so sicherte sich Juventus Turin im Winter für ca. 20 Millionen Euro Caldaras Dienste. Er wurde jedoch umgehend wieder an Bergamo verliehen, um dort weiter Spielpraxis zu sammeln. Zudem verließ der defensive Mittelfeldspieler Roberto Gagliardini Bergamo zum Jahreswechsel für geschätzte 27 Millionen in Richtung Inter. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Stürmer Andrea Petagna (21), Rechtsverteidiger Andrea Conti (23) sowie die Mittelfeldspieler Bryan Cristante (21) und Alberto Grassi (21) – alles aktuelle U-21-Nationalspieler Italiens. Ein weiteres großes Talent ist zudem der ivorische »Sechser« Franck Kessié (20). Der Fluch der guten Jugendarbeit von Bergamo wird wohl sein, dass sich der Verein nicht lange an den jungen Spielern erfreuen kann.

Trotz des jungen Alters spielt die Mannschaft aber keinen kopflosen Offensivfußball. Beim Auftritt in Neapel zeigte das Team, dass es eine Führung auch kontrolliert verwalten kann. Nichtsdestotrotz ist das System von Trainer Gasperini auf eine mitreißende, doch nie wilde Offensive ausgerichtet. Mit bislang 42 erzielten Toren ist man zwar nicht auf dem Niveau der »großen Drei« Neapel, AS Rom und Juventus Turin. Dafür glänzt die Defensive mit erst 26 kassierten Treffern, was der momentan drittbeste Wert in der Serie A ist. Eine weitere große Stärke von Bergamo sind die Standards: Nach ruhenden Bällen erzielte die Mannschaft bereits zwölf Tore. Zudem kann Bergamo etwas mit Ballbesitz anfangen und das Spiel machen; auf Konter ist das Team dabei nicht angewiesen, fiel doch bisher kein Treffer auf diese Weise.

Am kommenden Sonntag trifft Bergamo zu Hause auf den AC Florenz, der einen ähnlichen Ansatz wie Atalanta pflegt und mit Federico Bernardeschi sowie Federico Chiesa (Sohn des ehemaligen italienischen Stürmers Enrico Chiesa) ebenfalls zwei hochgehandelte italienische Talente in seinen Reihen hat. Nach der Rückkehr aus Neapel empfingen 3.000 euphorische Tifosi die Mannschaft. Mit einem Sieg gegen die Fiorentina würde man diese Stimmung in der Stadt weiter befeuern. Auch der italienische Verband könnte Atalanta zum Dank vielleicht bald ein kleines Fest geben.