Abschied vom Traumland

Kriegsalltag: Ein Teenager im von bosnisch-serbischen Militärs belagerten Sarajevo im Juni 1993 Foto: Oleg Popov/Reuters

Wer sich an das multikulturelle Bosnien und Herzegowina erinnert, möge es tun – schon allein um einer besseren Zukunft willen. Frei von Dünkel und unbenommen von Herkunft und Religion lebten die Menschen zusammen. Das entsprach dem multiethnischen Charakter der Gesellschaft. »Mischehen«, wie sie genannt wurden, machten in den 1980ern etwa ein Drittel aller Vermählungen aus, Tendenz steigend. »Kaum einer« habe damals gewusst, »ob der Nachbar ein Serbe, ein Moslem oder ein Kroate war«, konstatiert das Schweizer Journal 21 (31.1.2013) – und kommt letztlich zum doch resignativ klingenden Fazit, dass die Zeit für die Schaffung einer südslawischen Gemeinschaft nicht ausreichte. »73 Jahre waren nicht genug, um sich zu verschmelzen. Vielleicht hätte Tito 500 Jahre leben müssen, damit sein Traum vom vereinten Jugoslawien Wirklichkeit würde.« Aus war der Traum des jugoslawischen Staatspräsidenten Josip Broz Tito spätestens mit den Bürgerkriegen innerhalb des Vielvölkerstaats Jugoslawien ab 1991. Der opferreichste von ihnen wurde auf bosnischem Boden von 1992 bis 1995 ausgetragen.

Die Inszenierung

Es heißt, in einem Krieg sterbe zuallererst die Wahrheit. Im Falle von Bosnien-Herzegowina, das vor 25 Jahren als dritte jugoslawische Republik nach Slowenien und Kroatien unter den Sezessionshammer geriet, trat der Tod der Wahrheit, der für die Inszenierung kriegerischer Handlungen unverzichtbar ist, schleichend ein. Und als schließlich die positiven Erfahrungen und Erkenntnisse aus vergangenen Jahrzehnten ins Gegenteil umgelogen waren, brach eine ungezähmte, irrationale Gewalt los. Das Entsetzen war groß: Wie konnte sich das durchweg harmonische Zusammenleben von drei staatsbildenden Völkern – Muslime (»im Sinne der Nationalität«, so die amtliche Bezeichnung bis 1993, seither laut Verfassung »Bosniaken« genannt), Serben, Kroaten – in einen grausamen, dreieinhalb Jahre dauernden Bürgerkrieg verwandeln?

Eine ernstzunehmende Analyse der Geschehnisse findet immer noch nicht statt. Statt dessen werden alte Feindbilder weiter gepflegt: Die Schuld am Zerfall Bosniens – Jugoslawiens sowieso – wird bis heute grundsätzlich und meist ohne einen Hauch von Zweifel der serbischen Seite zugewiesen. Während diese vom Westen sanktioniert oder sonstwie abgestraft wird, floriert der Handel mit dem muslimisch geprägten Machtzentrum Sarajevo.

Die einseitig antiserbisch ausgerichtete Schuldzuweisung für Krieg und Elend versperrt den Blick auf die ältere wie jüngere Geschichte Bosniens. Die Unterdrückung in den langen Phasen von Fremdherrschaft seit 1463, als die Osmanen die Königsfestung Bobovac einnahmen, wird relativiert, die jugoslawische Epoche – insbesondere die sozialistisch geprägte – verteufelt oder geschichtsrevisionistisch als »Illusion« (so jüngst, am 21.1.2017, bei Arte) verkauft: vom Königreich Jugoslawien (1918–1941) über die Sozialistische Föderative Republik (1945–1992) bis zur Bundesrepublik (1992–2003).

Ein erneutes Nachdenken über ein südslawisches Projekt ist schon allein deswegen nicht statthaft, weil die neuen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dadurch gefährdet würden. Der Nationalismus in Postjugoslawien, der sich auch aus antiserbischen Ressentiments speist, überdeckt das anhaltende Elend. Auseinandersetzungen, wenn auch nicht mit Waffen geführt, dauern an. Nach der Wahrheit als erstem Opfer des Krieges blieb letztlich das Land selbst auf der Strecke. »Die ethnische Zurichtung Bosniens« als »der größte Gewaltakt während der Zerstörung Jugoslawiens«, so der österreichische Verleger und Autor Hannes Hofbauer in seinem Buch »Balkankrieg«, bewirkte eine tiefe, nur schwer überwindbare Teilung des Landes.

Der Niedergang

Vor allem zwei Komponenten entfachten Nationalismus, Ethnizismus und religiöse Betätigung neu und brachten einen tödlichen Irrationalismus hervor: Zum einen die schwerwiegende Wirtschaftskrise in den 1980er Jahren, die alles Soziale ins Rutschen brachte und eine rasante Verelendung nach sich zog. Zum anderen die strategischen wie auch ökonomischen Interessen der EU-Führungsmacht BRD sowie die der USA an einer Zerstückelung Jugoslawiens, die beide mehr und mehr Einfluss auf die innerjugoslawische Entwicklung nahmen.

Für den wirtschaftlichen Niedergang sorgten maßgeblich die von internationalen Finanzinstituten angelegten Daumenschrauben. Das mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) 1983 vereinbarte Konsolidierungspaket bewirkte im Jahr darauf einen Einbruch der Produktion. Nach hohen jährlichen Zuwachsraten zu Titos Zeiten – der Staatsgründer verstarb 1980 – folgte deren Rückgang auf zunächst 2,8 Prozent verbunden mit einer zunehmenden Verschuldung. 1988/89 wurden keine Zuwächse mehr erzielt, 1990 schrumpfte das Bruttosozialprodukt um 7,5 Prozent, 1991 um 15 Prozent. Trotz Zinsrückzahlungen von 30 Milliarden Dollar (von 1981 bis 1987) erhöhte sich die Auslandsverschuldung. 1988 belief sie sich auf 21,3 Milliarden Dollar.

Mit der vom neoliberalen US-Ökonomen und IWF-Berater Jeffrey Sachs entwickelten und von der Regierung unter Ministerpräsident Ante Markovic (1989-1991) vollzogenen »Schocktherapie« verschärfte sich die soziale Krise in alarmierendem Umfang. War bereits 1984 im Zuge des IWF-Pakets der Lebensstandard um 30 Prozent zurückgegangen, führte das 1989 geschlossene »Markovic-Sachs-Abkommen« dann direkt in die »Katastrophe«. Die Eckpunkte der Vereinbarung: Einführung einer abgewerteten Währung, Einfrieren der Löhne, drastische Kürzung der Staatsausgaben, Privatisierung der selbstverwalteten vergesellschafteten Betriebe. Neben der Enteignung von Sparvermögen durch Geldentwertung zerrütteten die Maßnahmen das Schul- und Gesundheitswesen.

Die weitgehende Vernichtung des öffentlichen Sektors, so Ökonomie-Professor Michel Chossudovsky, machte innerhalb zweier Jahre mehr als 600.000 Jugoslawen arbeitslos, wobei Bosnien-Herzegowina zu den drei am stärksten betroffenen Republiken gehörte. Zudem schätzte die Weltbank im September 1990 die Anzahl »Verlust erwirtschaftender Betriebe« in Jugoslawien auf 2.435. Etwa 1,9 von insgesamt 2,7 Millionen Industriearbeitsplätzen standen als »überflüssig« zur Disposition. Das Ergebnis: Wenn die »zahlungsunfähigen« Firmen in Selbstverwaltung, die sich vor allem in den Bereichen Energie, Schwerindustrie, Metallverarbeitung, Forstwirtschaft und Textilindustrie konzentrierten, nicht endgültig stillgelegt wurden, gingen sie in der Regel nach einem brutalen Rationalisierungsprozess in ausländischen Besitz über.

Die wirtschaftliche Misere führte auf politischer Ebene zu wachsenden Konflikten zwischen den Republiken untereinander, zwischen dem reicheren Norden und dem – vorgeblich parasitären – Süden und damit verbunden zwischen den Ethnien und Religionen. Vor allem der kroatische Krieg (1991-1995) – das Land erklärte sich zeitgleich mit Slowenien, tatkräftig moralisch und materiell unterstützt von Deutschland und Österreich, im Juni 1991 für »unabhängig« – wirkte nach Bosnien hinein: Die serbisch besiedelte Krajina, die zum kroatischen Staatsgebiet gehörte, wehrte sich gegen Vertreibung und Entrechtung, die Kämpfe dort verschärften das Klima beim östlichen Nachbarn.

Zugleich tobte der Krieg zwischen kroatischen Truppen und jugoslawischer Volksarmee in Slawonien/Ostkroatien. Trotz alledem und ungeachtet der Folgen erkannte Berlin am 23. Dezember 1991 die Sezessionisten in Zagreb im Alleingang an und betätigte sich sozusagen als globale Vorhut zur staatlichen Zerschlagung Jugoslawiens: etwa 50 Jahre nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Belgrad und der Okkupation des Königreichs, 40 Jahre nach Anerkennung der territorialen Integrität Jugoslawiens, 16 Jahre nach der Schlussakte von Helsinki, in der unter anderem die Unverletzbarkeit der bestehenden Grenzen festgeschrieben wurde.

Der Kriegsbeginn

Auch über Krieg oder Frieden in Jugoslawien wurde vom Ausland mitentschieden. Nebensache ist dabei, wann genau der bosnische Bürgerkrieg begann, wann der erste Schuss fiel, die erste Granate explodierte, die ersten Freischärlertrupps und marodierenden Banden brandschatzten und vergewaltigten; und ab wann die neuen, auf ethnischer Basis gebildeten Armeen der Bosniaken, Serben und Kroaten gegeneinander antraten. Eine Kriegserklärung im herkömmlichen Sinn gab es nicht.

Begann also der Krieg am 3. März 1992, als die muslimisch-kroatische Seite nach dem Referendum über die Abspaltung Bosnien-Herzegowinas von Jugoslawien die Unabhängigkeit erklärte? Oder zwei Tage zuvor, als während der Volksabstimmung eine serbische Hochzeitsgesellschaft in Sarajevos Altstadt angegriffen wurde, was dann zu nächtlichen Straßenblockaden und der Ermordung mehrerer Menschen führte? Tatsächlich wurde das von der damaligen EG unter deutscher Federführung verlangte Unabhängigkeitsreferendum von Ende Februar/Anfang März 1992 zum Fanal: Bei der damaligen ethnischen Zusammensetzung in Bosnien (43,7 Prozent muslimisch, 31,4 Prozent serbisch, 17,3 Prozent kroatisch) stimmten bei einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent 99,4 Prozent für die Eigenstaatlichkeit. Das serbische Drittel dagegen boykottierte die Abstimmung und wollte an Jugoslawien festhalten, wie übrigens zum selben Zeitpunkt beim dortigen Referendum die große Mehrheit (etwa 95 Prozent) der Bevölkerung Montenegros.

Ebenso nachvollziehbar begründen ließe sich, dass der Krieg am 6./7. April 1992 begann, als das Land von Brüssel und Washington diplomatisch anerkannt wurde; oder sogar bereits anderthalb Jahre zuvor, am 2. Dezember 1990, dem Datum der ersten bosnischen Mehrparteienwahlen. Alle genannten Ereignisse trugen zur Beseitigung der – wie damals befürchtet und heute tragisch belegt – überlebensnotwendigen Gleichberechtigung der drei Ethnien bei.

Der »obligatorische Konsens«, wie die notwendige Einmütigkeit der Völker im früheren Jugoslawien bei wichtigen Entscheidungen geheißen hatte, wurde entsorgt. An seine Stelle trat zunächst ein Mehrheitswahlrecht, aus dem sich absehbar eine Ethnisierung der Verhältnisse ergab. Das schuf Konkurrenz, Neid, Missgunst und die Voraussetzung für den Krieg.

Alle Entscheider, ob in Bonn, Washington oder in Sarajevo und Pale wussten das. »Kohl und Genscher«, so der Spiegel (20.6.1996) wurden später beschuldigt, »sie hätten mit ihrer ethnisch gefärbten Anerkennungspolitik den Krieg im Vielvölkergemisch Bosnien-Herzegowinas mit ausgelöst oder doch fahrlässig in Kauf genommen – trotz eindringlicher Warnungen«.

Warren Zimmermann schließlich, der US-amerikanische Botschafter in Belgrad (1988–1992), tat sich besonders hervor, als er eine »Führungsrolle« der USA in der Region »mit der ›demokratischen Tradition‹« begründete, »die die Völker des ehemaligen Jugoslawien in Amerika erkennen, nicht in Europa«. (Zeit, 19.6.1992). Zur Durchsetzung des Anspruchs drängte der Diplomat am 28. März 1992 in Sarajevo Alija Izetbegovic, den Chef der muslimische Partei SDA, die sogenannte Vereinbarung von Lissabon scheitern zu lassen – und damit das Tor zum Krieg zu öffnen.

Karte von Bosnien und Herzegowina Foto: wikimedia.org/Commons/Wolpertinger/CC BY-SA 2.0

Zuvor hatte sich die Europäische Gemeinschaft unter dem Vorsitz Portugals mit Jugoslawien beschäftigt und am 23. Februar 1992, also vor dem Bosnien-Referendum, auf einer Konferenz in Lissabon ein Abkommen ausgehandelt. Es wurde am 18. März vom Muslim Izetbegovic und vom Vertreter der bosnischen Serben (Radovan Karadzic) sowie dem der bosnischen Kroaten (Mate Boban) unterzeichnet. Der Plan des portugiesischen UN-Sondergesandten für Bosnien und Serbien, José Cuteliero, sah eine Aufteilung des Landes vor. Sie entsprach – welche Tragik! – in etwa der des Dayton-Abkommens vom November 1995 (49 Prozent serbisch, 50 Prozent muslimisch-kroatisch plus eine Sonderverwaltung im Brcko-Korridor).

Nach Vertragsabschluss atmeten die Menschen zunächst erleichtert auf, schöpften Hoffnung, dass der Krieg doch noch gestoppt werden könnte. Doch kurz nach dem Treffen mit US-Botschafter Zimmermann zog Izetbegovic seine Unterschrift unter dem Friedensplan zurück. Sein Schritt glich dem vom Juni 1991, als er das unter Einbeziehung des Präsidenten der Republik Serbien, Slobodan Milosevic, erreichte »Muslimisch-serbische Abkommen« platzen ließ. Dieses beinhaltete die Schaffung eines souveränen, ungeteilten Bosniens innerhalb einer jugoslawischen Konföderation.

Izetbegovic fungierte seit den Dezemberwahlen 1990 als Chef der mit 86 Sitzen größten Fraktion – vor den bosnisch-serbischen Nationalisten (SDS, 72 Mandate) und der bosnisch-kroatischen HDZ (45 Mandate) – im nun »demokratisch« genannten Parlament zu Sarajevo, und riskierte also einen Krieg, dessen barbarischer Charakter absehbar war. »Für ein unabhängiges Bosnien-Herzegowina würde ich mich nicht scheuen, den Frieden zu opfern«, hatte er im Februar 1991 erklärt. Er sprach zudem (auch gegenüber dem Autor dieses Beitrags in Sarajevo im November 1990) von großen Opfern, die beim »Bau eines neuen Hauses« in Kauf zu nehmen seien. Vier Jahre später waren etwa 104.000 Menschenleben, Zehntausende Vergewaltigte und Verletzte zu beklagen. Die Zahl der Vertriebenen und Flüchtlinge ging in die Millionen.

Die Ursachen für die »balkanischen Wirren« lagen nicht etwa in einem – bar jeglichen Beweises und jeder Vernunft, jedoch von den westlichen Medien und der Politik trotzdem ausdauernd unterstellten – »großserbischen Plan«. Sie wurden vielmehr von der Abspaltungspolitik der kroatischen und muslimischen Eliten und »deren aggressiver Unterstützung durch die antiserbische Koalition unter Führung Deutschlands, das auf dem Boden des untergehenden Jugoslawiens seine neue Großmachtstellung begründen wollte, ausgelöst«, wie der Jugoslawien-Experte Werner Pirker rückblickend konstatierte (jW, 24.3.1999). Letztlich ging es im bosnischen Krieg »um die besten ökonomischen Startchancen bei der bevorstehenden geopolitischen Neuordnung des Balkan« (Hofbauer).

Die Markale-Massaker

Der Krieg in diesem verarmten, verschuldeten, von Mangel gezeichneten Land, in dem der Großteil der Bevölkerung – 1991 lebten dort etwa 4,3 Millionen Menschen – um das tägliche Dasein kämpfte und Subsistenzwirtschaft zur wichtigsten Grundlage der Ökonomie wurde, kam nicht zwangsläufig. Über politische Lösungen wurde auch noch während des gesamten Jahres 1991 nachgedacht. Und selbst nach Beginn des Irrsinns gab es Momente, in denen ein Ende der Kämpfe möglich schien, aber diese Chancen wurden durch Gewalt zunichte gemacht.

Am 5. Februar 1994 trafen in Sarajevo der bosnisch-serbische Spitzenpolitiker Momcilo Krajisnik und der muslimische Außenminister Haris Silajdzic zu Verhandlungen über die Demilitarisierung der Hauptstadt zusammen. Als auf dem Marktplatz (Markale) eine 120-Millimeter-Mörsergranate detonierte, 68 Menschen tötete und 144 verletzte, wurde dieser Kontakt der beiden Kriegsparteien beendet und die Schuld an dem Attentat sogleich der serbischen Seite zugewiesen. US-Präsident William Clinton erklärte zwei Tage später, »die Serben« seien »mit größter Wahrscheinlichkeit« verantwortlich. Die serbischen Dementis richteten nichts mehr aus, begründete Zweifel an der Urheberschaft blieben ungehört.

Das gilt auch für eine weitere Granatenexplosion auf dem Markt in Sarajevo am 28. August 1995, bei der 37 Menschen starben und weitere 90 verletzt wurden. Der tödliche Angriff diente schließlich der NATO als Grund für ihre erste offene militärische Intervention auf dem Balkan. Die offenbar gut vorbereitete Operation »Deliberate Force« wurde kriegsentscheidend. 60 NATO-Kampfjets griffen am 30. August ab zwei Uhr morgens tagelang Städte in der bosnische-serbischen »Republika Srpska« an, darunter Pale. An den ersten beiden Tagen gab es etwa hundert Opfer. 2.000 Kilogramm schwere Fliegerbomben sowie »Cruise Missiles« wurden eingesetzt. Ob auch Uranmunition verschossen wurde, ist ungeklärt. Dass NATO-Spezialtruppen am Boden eingriffen, ist dagegen sicher belegt.

Die bosnischen Serben waren besiegt. Sechs Wochen später erschienen Zeitungsberichte, wonach UN-Experten zum Attentat vom 28. August festgestellt hatten, dass »die Mörsergranate« von »bosnischen Regierungstruppen abgefeuert worden sein musste«. Die USA seien, so Hannes Hofbauer, »aus geopolitischen Gründen entschlossen« gewesen, »den Moslems zu helfen, unabhängig davon, wer welche Kriegsverbrechen begangen hatte und welche Alliierten dem US-Kurs folgen sollten«. Was die beiden Anschläge angeht, bleiben noch immer Fragen.

Die Greuel

Die Greuel des Krieges lassen sich nicht relativieren: Nicht der Massenmord an muslimischen Bosniern in Srebrenica 1995 – von 8.000 Toten ist die Rede – und anderswo, nicht die Ermordung Hunderter serbischer Zivilisten in der Region Srebrenica 1992, in Doboj und an weiteren Orten. Als Killerbanden betätigten sich serbische, kroatische und muslimische Freischärler, es beteiligten sich ausländische Faschisten und »Gotteskrieger«, die Hunderten Mudschaheddin aus dem arabischen Raum agierten besonders grausam. Betroffen waren auf allen Seiten Unschuldige, Zivilisten, Frauen, Kinder. Im Krieg existiert keine Menschlichkeit.

Viele der Verbrechen sind bis heute nicht aufgeklärt. Peter Handke beschrieb seine Erschütterung in den bewegenden Aufzeichnungen »Unter Tränen fragend« von 1999, der Schriftsteller Sasa Stanisic, 1978 in Visegrad geboren, 1992 von dort mit seinen Eltern zu Verwandten nach Deutschland geflohen, formulierte den gängigen Umgang mit dem Geschehenen in seinem wehmütigen Geschichtenmosaik »Wie der Soldat das Grammofon repariert« von 2006: »Weißt du nichts, bist du ein Idiot. Weißt du viel und gibst du es zu, bist du ein lebensmüder Idiot.«

Es ist allerdings schändlich, dass selbst bei der Bezifferung der Gewalt die überkommene Serbophobie vorherrscht. Das parteiische Ad-hoc-Tribunal zu Jugoslawien in Den Haag (ICTY) steht für diese Praxis: Die NATO-Länder bleiben gänzlich unbehelligt, geurteilt wird nach Siegerart: Von den 127 Angeklagten aus dem ehemaligen Jugoslawien, vor allem aus Bosnien, waren 90 Serben, 28 Kroaten und neun Bosniaken (Muslime). Die Serben wurden zu insgesamt 1.200 Jahren Gefängnis verurteilt, die Mehrheit der Kroaten wurde freigesprochen, sechs Bosniaken erhielten Strafen von zwei bis drei Jahren, drei kamen frei, darunter in der Berufung Naser Oric, Oberbefehlshaber der bosnisch-muslimischen Verbände in der Region Srebrenica, die Angriffe auf mindestens 50 umliegende serbische Dörfer ausgeführt hatten. Keinerlei Rolle spielten in Den Haag oder vor anderen Gerichten internationale Drahtzieher und Profiteure des Krieges.

Das Danach

Das bosnische Elend dauert an. Dem enormen Reichtum weniger Gewinnler stehen gegenüber: eine Arbeitslosenquote, die ebenso hoch ist wie das Durchschnittseinkommen niedrig sowie folglich anhaltende Emigra­tion. Bosnien-Herzegowina hat aktuell 3,8 Millionen Einwohner. In der Diaspora befinden sich noch einmal 1,67 Millionen Bosnier. Zahlen und Zielländer deuten die Fluchtgründe an: Etwa die Hälfte dieser Menschen lebt in Exjugoslawien, nämlich in Kroatien (410.000), Slowenien (96.000) und Serbien (330.000). Die übrigen suchten außerhalb des südslawischen Raums Asyl und Arbeit: darunter 160.000 in Deutschland, 150.000 in Österreich, 130.000 in den USA, 56.000 in Schweden. Alle haben mit Not und Verfolgung zu tun gehabt, egal wo.

Das Gegeneinander, das in deutscher Sprache das Begriffsmonster »ethnische Säuberungen« hervorbrachte, existiert auch nach dem US-diktierten Abkommen von Dayton/Ohio im November 1995 weiter: Das Land mit den vielen Flüssen – Drina, Vrbas, Neretva, Bosna, Una, Bregava –, als vormaliger Vielvölkerstaat ein »Jugoslawien en miniature«, ist politisch gespalten und befindet sich im labilen Status eines »Kalten Friedens« (DLF, 24.1.2017).

Die Linien, die das Land in Ethnien unterteilt, sind klar gezogen: In den »Entitäten« genannten Gebilden, der »Föderation Bosnien und Herzegowina« und der »Republika Srpska«, stehen den ethnischen Mehrheiten von rund 80 oder 90 Prozent verschwindend kleine Minderheiten gegenüber. Das multikulturelle Zusammenleben ist Geschichte. In Sarajevo und anderswo kursiert neuerdings gar der Begriff »neoosmanisch«. Bakir Izetbegovic, muslimischer bzw. bosniakischer Vertreter im dreiköpfigen Staatspräsidium der Bundesrepublik Bosnien-Herzegowina, rühmt sich seiner blendenden Kontakte zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Gestützt auf das Dayton-Abkommen haben die USA und die EU »eine vollkoloniale Verwaltung in Bosnien installiert« (Chossudovsky). Als Quasiprotektorat wird das gespaltene Land vom Westen als der vorgeblich »internationalen Gemeinschaft« regiert, verwaltet von einem »Hohen Repräsentanten« mit ­schier unbeschränkten Machtbefugnissen. Er agiert im Interesse seiner Auftraggeber, also jener Kräfte, die den Krieg erst ermöglicht haben.

Als der damalige US-Vizepräsident Joseph Biden im Sommer 2016 im Kosovo nach dem Rechten sah, machte das Wort vom »Unfinished business« die Runde, dem »unbeendeten Geschäft« der USA auf dem Balkan. Biden inspizierte mit »Camp Bondsteel« das 1999 nach dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien eingerichtete Militärlager. Benannt nach dem Vietnamkriegsteilnehmer James Leroy Bondsteel steht der Name programmatisch für die Rekolonisierung des postsozialistischen Raums im Osten. Das Camp gilt als wichtigster Stützpunkt Washingtons ebendort. Schließlich existieren noch immer NATO-freie Zonen auf dem Balkan und weiter östlich.