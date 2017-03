Ein anderer sagt: »Sterben ist Scheiße« Foto: Hendrik Lüders Fotografie

Am Dienstag abend gab es im Deutschen Schauspielhaus Hamburg »Letzte Liebeslieder und Geschichten aus dem Hospiz«. Es war eine Benefizveranstaltung für das Hospiz »Hamburg Leuchtfeuer« von überwältigender Vielfalt: Sie begann mit einem Chor, der die Vertonung eines Trauergedichts von Oscar Wilde (zur Musik von Johann Pachelbel: »Kanon und Gigue«, 17. Jh.) sang. Damit war das Publikum in eine rätselhaft fremde Welt entrückt. Die Verwirrung wurde gesteigert, als darauf schwungvoll ein Solosänger mit Schrammelmusik einen Wiener Gassenhauer schmetterte: »Das Schicksal setzt den Hobel an ...«

Damit waren schon die Eckpunkte des Abends gesetzt: Kontraste von Trauer und Heiterkeit, von Soli und voller Bühne. Über weite Strecken dominierte aber die Rezitation von Texten, die der Autor Stefan Weiller zusammenstellen konnte, weil Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens, die sie in einem Hospiz verbrachten, sowie deren Angehörige sich von ihm interviewen ließen.

Auch wenn immer wieder Extreme auftauchten (zum Beispiel ein türkischer Bauchtanz), die im Kontext von Trauer zunächst befremdlich erscheinen mögen – sie wurden immer wieder aufgefangen: in diesem Fall durch die Äußerungen von Sterbenden, wie denen einer Türkin, die Feiern im Hospiz veranstaltete, an denen sie nur noch passiv teilnehmen konnte.

Jeder Verdacht von Süßlichkeit wurde an diesem Abend im Keim erstickt – was schwer ist, wenn es um den kleinen Jungen Ole geht, der noch auf dem Schoß seiner Mutter sitzt, die ihm etwas vorsingt. Da heißt es dann, Ole malte die Sterne, die er zeichnete, grün an, und seine Schwester wollte ihm, wenn sie ihn später einmal auf einem Stern entdecken würde, zuwinken. Ein Sterbender beklagt sich über eine »an sich sehr sympathische« Pflegerin, die aber alle seine Empfindungen, die er äußert, nachvollziehen zu können behauptet, und wünscht sich, sie möge »einfach mal die Schnauze« halten. Ein anderer sagt: »Sterben ist Scheiße«.

Es gibt aber auch sehr lustige Äußerungen. Eine Frau geht die Reihe der zehn Männer durch, die in ihrem Leben zeitweise eine Rolle gespielt hatten, und fasst dabei die Nummern »VI« und »VIII« zusammen, weil jeder für sich zu unbedeutend war. Anschließend trägt eine Sängerin Leporellos »Register-Arie« aus Mozarts »Don Giovanni« (»Aber in Spanien 1003!«) vor, und die Blätter fallen währenddessen zu Boden. Christoph Maria Herbst liest vor, wie sich ein sterbenskranker Mann an den ersten, völlig misslungenen Abend mit seiner späteren Ehefrau erinnert: Die Frau kocht Linsen mit durchschlagender Wirkung.

Und an all das wird man sich noch gut erinnern, wenn die Bühne am Schluss voll ist mit Cheerleadern, Stelzengängern, Chor und Orchestern.

Immer wieder wird zu Recht geklagt, dass »die Gesellschaft« zuwenig bereit sei, sich mit Tod und Sterben auseinanderzusetzen. In Hamburg war das Theater ausverkauft. Der Abend dauerte drei Stunden plus Pause. Die Begeisterung war am Ende groß. Und allen Anwesenden wird auch bewusst gewesen sein, dass sie sich – intensiv und nicht nur nebenbei – mit Tod und Sterben auseinandergesetzt hatten.