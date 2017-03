Leb wohl, Ukraine

Schöne Grüße nach Kiew: Bergarbeiter präsentieren im September 2016 die viermillionste Tonne Donbass-Kohle Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Die international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk haben am Mittwoch etwa 40 in der Ukraine registrierte Industriebetriebe unter Zwangsverwaltung gestellt. Sie machten damit eine Ankündigung wahr, die sie am Montag der ukrainische Regierung präsentiert hatten: Sollte diese nicht bis Mitternacht am Dienstag die Blockade der Schienenwege ins Donbass durch nationalistische Aktivisten beenden, würden die von diesen verhinderten Kohlenlieferungen an die Ukraine dauerhaft beendet und eine »externe Verwaltung« der Betriebe in die Wege geleitet. Die in den Medien schnell verwendeten Begriffe »Nationalisierung« oder »Verstaatlichung« wurden in den offiziellen Stellungnahmen aus Donezk und Lugansk vermieden. Der Republikchef von Donezk, Alexander Sachartschenko, erklärte, die Zwangsverwaltung könne jederzeit wieder aufgehoben werden, wenn die ukrainischen Eigentümer ihre Fabriken anmeldeten.

Donezk und Lugansk nutzen mit der Zwangsverwaltung eine von Kiew ausgegangene Aktion, um einen Zustand zu beenden, der die Volksrepubliken seit ihrer Entstehung 2014 belastet: Die Eigentümer der Schwerindustrie des Donbass hatten nicht einen Augenblick lang daran gedacht, ihre Unternehmen in ihnen zu registrieren und an sie Steuern zu zahlen. Das ging schon allein deswegen nicht, weil die Betriebe dann automatisch westlichen Sanktionen ausgesetzt worden wären, nicht mehr hätten exportieren können und damit ökonomisch wertlos geworden wären. Aus diesem Grund hatte sich auch die russische Muttergesellschaft des bekannten Lokomotivwerks in Lugansk 2015 entschieden, ihr Unternehmen ins ukrainische Sewerodonezk gleich hinter der Frontlinie umzumelden. Allerdings war es aus finanzieller Sicht für die Republiken eine abnorme Situation, von den Zugpferden der eigenen Volkswirtschaft keine Steuern einziehen zu können. Die ukrainische Blockade hatte in den letzten Wochen ohnehin dazu geführt, dass ein Großbetrieb nach dem anderen wegen Rohstoffmangels stillgelegt werden musste. Somit ist die Zwangsverwaltung auch ein Versuch, die soziale Stabilität in den Volksrepubliken zu erhalten und die ukrainische Blockadestrategie zu unterlaufen, die auf ihren wirtschaftlichen Zusammenbruch zielt.

Zumindest in einem Fall wurde bekannt, dass die Funktion des Zwangsverwalters an einen Bürger Russlands übertragen wurde. Dies kann natürlich am Mangel entsprechenden Managerpersonals in den Republiken liegen, löste aber in den Medien sofort den Verdacht aus, bei der Aktion gehe es im Kern um eine feindliche Übernahme der Donbass-Industrie durch russisches Kapital. Auch das Statement des Kremlsprechers Dmitri Peschkow vom Mittwoch, er halte diesen Begriff für »unangemessen« und das Vorgehen der Republikführungen für »verständlich«, dürfte diese Vermutungen nicht entkräften können. Zudem besteht die zentrale Aufgabe der Zwangsverwalter darin, die Hütten-, Röhren- und Kohlebergwerke der Region auf den russischen Absatzmarkt umzustellen. Den Beschäftigten wurde die Wahrung ihrer sozialen Rechte zugesagt; ihren Lohn sollen sie künftig in Rubeln erhalten. Die VR Lugansk hatte vor einigen Tagen offiziell die russische zur eigenen Landeswährung gemacht, in der VR Donezk zirkuliert der Rubel parallel zur ukrainischen Griwna. Dies setzt natürlich die wenigstens stillschweigende Zustimmung der russischen Zentralbank und damit der Regierung in Moskau voraus.

Unmittelbar ist die Übernahme vor allem ein Schlag gegen das Imperium des ehemals reichsten ukrainischen Oligarchen, Rinat Achmetow. Ihm gehörten die meisten der nun zwangsverwalteten Betriebe. Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg schätzte, dass sein Vermögen von 21 Milliarden US-Dollar Anfang 2013 durch den Krieg auf aktuell knapp vier Milliarden geschrumpft sei, davon nur etwa 125 Millionen an liquiden Mitteln. Ein Sprecher von Achmetows Kraftwerkssparte DTEK erklärte, eine Ummeldung der Donbass-Aktiva in die VR Donezk komme nicht in Frage. Er hob den Schaden hervor, den die Blockade der ukrainischen Volkswirtschaft zufüge. Kiewer Ökonomen beziffern die Einbußen allein bei den wegfallenden Deviseneinnahmen der Ukraine aus dem Export von Stahl und Chemikalien auf zwei Milliarden US-Dollar jährlich. Bei Devisenreserven der Kiewer Zentralbank von derzeit 15 Milliarden US-Dollar ist das nicht wenig.

Wenn Russland jetzt den Handel mit den zwangsverwalteten Donbass-Betrieben intensivieren sollte, wäre dies die Fortsetzung einer Politik der Quasianerkennung der Republiken, wie sie sich schon durch den kürzlichen Erlass von Präsident Wladimir Putin abzeichnete, »bis zur Erfüllung der Minsker Vereinbarungen« von den Volksrepubliken ausgestellte Ausweise, Diplome und Urkunden in Russland zu akzeptieren. Dass die Kiewer Regierung über Wochen unfähig oder unwillens war, die Schienenblockaden auf ihrem Territorium zu beenden, könnte sich für die spätere Geschichtsschreibung als Wendepunkt auf dem Weg zur dauerhaften Abspaltung der Donbass-Republiken herausstellen. Dorthin streben offenbar die Volksrepubliken und auch Beschäftigte der ehemals Achmetow gehörenden Eisengießerei von Jenakijewo. Sie trugen bei einer Betriebsversammlung am Mittwoch einheitlich gestaltete Transparente mit der Aufschrift »Leb wohl, Ukraine«.