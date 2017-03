Stoppschilder aufstellen

Warnstreik gegen die geplante Autobahnprivatisierung im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Eckernförde, Schleswig-Holstein (2. Februar) Foto: Markus Scholz/dpa

Privat vor Staat soll es künftig heißen. Im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen plant die Bundesregierung eine »Infrastrukturgesellschaft Verkehr/Bundesautobahngesellschaft«. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) veranstaltete am Donnerstag in Berlin eine Tagung zum Thema.

Der DGB und alle seine Teilgewerkschaften lehnen die Pläne der Bundesregierung zur Gründung der Bundesfernstraßengesellschaft ab. Seit Donnerstag ist eine Onlinepetition freigeschaltet. Drei Punkte hob Stefan Körzell für den DGB-Bundesvorstand besonders hervor: Erstens müsse die Privatisierung der Autobahnen verhindert werden. Dies gelte auch für »verdeckte private Beteiligungen« in »öffentlich-privaten-Partnerschaften« (ÖPP). Die Gesellschaft, die vier Jahre lang die Form einer GmbH haben soll, müsse in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. In einem Gutachten hat dies der Bundesrechnungshof allerdings ausgeschlossen und statt dessen die Überführung in eine Aktiengesellschaft ins Spiel gebracht. Zweitens müsse die Tarifbindung der Beschäftigten gewährleistet werden, und drittens sollten die Kompetenzen der Straßenbauanstalten der Länder gestärkt werden, insbesondere durch mehr Personal, sagte Körzell. Die Ideologie des Neoliberalismus und der »schwarzen Null« seien Schuld daran, dass seit mehr als zehn Jahren die Nettoinvestitionen in Infrastruktur rückläufig seien.

Der DGB fordert, die Gesellschaft müsse sich zu 100 Prozent in Staatsbesitz befinden. Dies müsse im Grundgesetz verankert werden und auch die Möglichkeit der Teilprivatisierung dauerhaft ausgeschlossen werden. Der Privatisierungsprozess könnte auf weitere Bereiche ausgeweitet werden: »Der DGB hält die Namensgebung ›Infrastrukturgesellschaft Verkehr‹ für problematisch, da ›Verkehr‹ mit ›Straßenverkehr‹ gleichgesetzt wird und und die Übertragung des Modells auf andere Verkehrsträger präjudiziert werden könnte.«

Als »ökonomische Dummheit« bezeichnete der Volkswirt Achim Truger das Vorhaben, die Infrastruktur durch Kürzungen auszubauen. So habe es die nach dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, benannte Kommission der Bundesregierung empfohlen. Die dann den Ball aufgenommen hatte. Fratzscher und sein Vorgänger beim DIW, Hans-Werner Sinn, hatten im November 2015 im Handelsblatt auf fehlende öffentliche Investitionen verwiesen. Um Abhilfe zu leisten, sei eine »Umschichtung von massiven konsumtiven Ausgaben hin zu mehr öffentlichen Investitionen« nötig. Übersetzt heißt das, Löhne und Gehälter müssten gekürzt werden, das freigewordene Geld könne investiert werden. Fratzscher wolle private Renditen fördern, sagte Truger. Seit Jahren seien Nettoinvestitionen rückläufig, im europäischen Maßstab habe sich die Situation seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007 drastisch verschärft. Allein wenn man den Kapitalstock für Infrastrukturmaßnahmen des Vorjahres erhalten würde, hätte dies einen Wachstums­effekt von etwa einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Öffentliche Investitionen hätten gegenüber privaten kurzfristig einen Multiplikatoreffekt – von einem ausgegebenen Euro profitieren mehrere – und erzielten langfristig hohe Renditen. Der Internationale Währungsfonds habe darauf in einer Studie 2014 verwiesen und der Bundesregierung empfohlen, 28 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Fratzschers DIW hatte Ende 2015 darauf hingewiesen, dass seit 2003 46 Milliarden Euro im Bereich der Infrastruktur nicht ersetzt worden seien.

Kurt Bodewig (SPD), zwischen 2000 und 2002 Bundesverkehrsminister, bezifferte den Fehlbetrag pro Jahr auf 4,5 Milliarden Euro. Die Straßenbrücken seien zu 19 Prozent in schlechtem Zustand. Weitere 26 Prozent seien gerade noch »ausreichend«. Während sich jede öffentliche Investition mehrmals rechnet, wirkten sich fehlende Instandsetzungsmaßnahmen negativ aus. Pro fehlender Milliarde müsse man ein bis zwei Milliarden Euro draufrechnen, so Bodewig. Die Sperrung der maroden Rheinbrücke auf der A1 bei Leverkusen habe einer Studie zufolge Kosten bis zu 80 Millionen Euro verursacht. Etwa dadurch, dass sich Lieferzeiten verzögerten.

Auf die Situation der Beschäftigten machte Frank Hollweg vom Gesamtpersonalrat des Landesbetriebs Straßenbau in Nordrhein-Westfalen aufmerksam. Bundesweit seien 12.000 Mitarbeiter von Umstrukturierungen betroffen. Der Bund wolle »Wechselwillige« übernehmen. Weder Gewerkschaften noch Personalräte seien bisher in die Verhandlungen eingebunden. »Das Verfahren muss bei den Ländern angesiedelt werden,« sagte Hollweg. Die Beschäftigten hätten keinen Schutz vor Arbeitsplatzverlagerung und seien gegen ihren Willen versetzbar. Die Gewerkschaften kritisierten das Fehlen einer Staatsgarantie. Er glaube, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode durchgepeitscht werde. Bisher habe vom Straßenbau der Mittelstand profitiert. Es sei zu befürchten, dass sich künftig die Kapitalinteressen der Großkonzerne durchsetzten. »ÖPP-Projekte sind Betrug am Steuerzahler und an unseren Kindern«, schloss Hollweg. Die Fratzscher-Kommission war für ihn eine »Werbeveranstaltung«.