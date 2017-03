Krieger an der Ostflanke

Ursula von der Leyen (Mitte) und ihr estnischer Amtskollege Margus Tsahkna am Donnerstag mit Soldaten des deutschen Kontingents der Nato-Luftraumüberwachung in Ämari Foto: Rainer Jensen/dpa

Gleich zwei Bundesminister halten sich derzeit zu Truppenbesuchen im Baltikum auf. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen »informierte« sich am Donnerstag in Estland über den Stand der NATO-Luftverteidigung. Sie nutzte die Gelegenheit, um drastische Erhöhungen des deutschen Militäretats anzukündigen. Die Bundesrepublik sei »in der Pflicht«, ihre Militärausgaben auf das offizielle NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, so die CDU-Politikerin. Das sei eine langfristige Aufgabe, die nicht in einem Jahr zu erledigen sei. Derzeit liegt der Etat des Verteidigungsministeriums bei 1,4 Prozent des BIP.

Parallel dazu besuchte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) den Stützpunkt der Bundeswehr in der litauischen Ortschaft Rukla. Dort sind seit einigen Wochen 450 deutsche Soldaten als Kern eines multinationalen NATO-Bataillons stationiert. Ähnliche, jeweils 1.000 Militärs umfassende Einheiten wurden nach Estland und Lettland verlegt. Gabriel lobte den Einsatz der Bundeswehr in Litauen und erklärte, er werde so lange fortgesetzt, wie es »nötig« sei. Er habe großes Verständnis für die baltischen Besorgnisse angesichts der starken russischen Militärpräsenz nahe der Grenze zu den baltischen Staaten. Diese sei »völlig unverständlich, weil von den baltischen Staaten null Bedrohung ausgeht«, so Gabriel.

Zu den Aufrüstungsforderungen seiner Kabinettskollegin äußerte er sich ausweichend. Das Ziel von zwei Prozent des BIP sei »unrealistisch«. Gabriel sprach sich dafür aus, die Aufwendungen der NATO für die Abwehr von »Hybridkriegführung« und Cyberangriffen zu erhöhen. Hier gebe es ebenso echten Bedarf wie bei der Schaffung von Medien, die gegen »Falschnachrichten« vorgingen. Zu diesem Zweck unterhält auch die EU in der estnischen Hauptstadt Tallinn eine Dienststelle, die sich der Widerlegung russischer »Desinformation« widmet. Wird eine derartige Nachricht der EU-Propagandisten ihrerseits als »Fake News« widerlegt, heißt es in Brüssel regelmäßig, die kritisierten Meldungen seien auf »Fehler freier Mitarbeiter« zurückzuführen. Das lässt auf die Sorgfalt schließen, mit der die EU die Fachaufsicht über die meist aus Osteuropa stammenden und über ihre Sprachkenntnisse hinaus offenbar vor allem politisch qualifizierten »freien Mitarbeiter« ausübt.

Mit hoher Wahrscheinlich nicht gefaket – weil auch von baltischen Medien verbreitet – sind immer wiederkehrende Meldungen über Disziplinverstöße von NATO-Soldaten in ihren baltischen Stationierungsländern. In der Regel handelt es sich um Kneipenrandale in betrunkenem Zustand. Der letzte derartige Vorfall stammt aus dem Februar; er betraf tschechische Soldaten, die in der litauischen Stadt Klaipeda zu tief ins Glas geschaut hatten. Eine angebliche Vergewaltigung durch Bundeswehr-Soldaten in Litauen, die russische Portale gemeldet hatten, ist in Vilnius und Berlin als »Fake News« zurückgewiesen worden. Fake oder nicht: Die USA sorgen für solche Fälle vor und bedingen sich in den Stationierungsverträgen mit ihren osteuropäischen »Verbündeten« eine strafrechtliche Immunität ihrer Militärs aus.

Nach seinem Besuch in Litauen will Gabriel in die Ukraine weiterreisen und dort für die Wiederbelebung des Minsk-Prozesses zur Beendigung des bewaffneten Konflikts in der Ukraine werben.