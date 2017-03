Coca-Cola knausert

Um kühle Coke kümmert sich der Brausekonzern, um einen coolen Umgang mit der Belegschaft nicht Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Die Vuvuzelas haben den Fußball verlassen. Angekommen sind sie auf dem Gelände der Berliner Coca-Cola-Zentrale. Mindestens 50 der, nun ja, Musikinstrumente sind am Mittwoch morgen immer wieder im Einsatz; ein höllisches Getröte lässt keinen klaren Gedanken zu. Und so soll es auch sein. In der Unternehmenszentrale tagen gerade die Konzernoberen – und denen wollen die gut 200 Beschäftigten, die an diesem Tag protestieren, ihren Unmut ausdrücken. Über die endlosen Entlassungswellen. Und darüber, dass den Verbliebenen nicht mal eine ordentliche Lohnerhöhung zugesprochen wird.

Am Mittwoch sind die Beschäftigten von verschiedenen Coca-Cola-Standorten in den neuen Bundesländern dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) gefolgt. Hintergrund des Arbeitskampfs ist das Ringen um einen Tarif­abschluss. Der Konzern bietet Lohnerhöhungen im geringen Prozentbereich an; die Angestellten verlangen hingegen Festbeträge, die auch vom Volumen her deutlich höher sind. Verhandelt wird für derzeit 8.000 Beschäftigte in der Bundesrepublik.

Eine bodenlose Frechheit sei das Angebot des Unternehmens, sagt Freddy Adjan zu den versammelten Kollegen. Jene 1,3 Prozent, die Coca-Cola bietet, seien viel zu wenig, so der NGG-Gewerkschafter und Verhandlungsführer. »Und sogar die wollen sie erst ab Februar zahlen, den Januar lassen sie aus. Rechnet man das aufs Jahr um, sind es sogar nur noch 1,2 Prozent mehr Lohn.« Besonders dreist sei aber, womit der Konzern seine Offerte begründe: Im Jahr 2015 sei das Urlaubsgeld heraufgesetzt worden, die Erhöhung wolle sich Coca-Cola bei der jetzigen Tarifrunde anrechnen lassen.

Vielleicht bekäme ein Facharbeiter 30 Euro mehr Lohn, wenn Coca-Cola sich durchsetzen würde, sagte der NGG-Geschäftsführer für Berlin und Brandenburg Uwe Ledwig zu junge Welt. Ganz genau ließe sich das aber nicht sagen. Denn nicht nur gibt es im Konzern etliche Entgeltgruppen. Je nach Region unterschieden sich die Löhne teils drastisch. In Berlin bekäme ein in Vollzeit beschäftigter Arbeiter etwa 2.700 Euro brutto. »Aber schon in Brandenburg sind es gut 180 Euro weniger«, so Ledwig. Eine prozentuale Lohnsteigerung würde gerade bei den schlechter Bezahlten nur ein geringes Plus ausmachen. Deshalb verlange die NGG, dass das Gehalt aller Beschäftigten um denselben Betrag erhöht wird – um 160 Euro im Monat.

Ledwig kann auch andere Töne anschlagen. Ein kleiner Quader, kaum einen Meter hoch, dient ihm bei der Ansprache an die Streikenden als Podest. Coca-Cola, das sei ein »Moloch, der nach Profit giert«. Wer glaube, der Konzern werde seine Belegschaften künftig weniger drangsalieren, der irre. »Er wird nur von euch ablassen, wenn ihr Druck macht.« Zwar kämpfe man jetzt »nur um mehr Lohn«. Doch es gehe auch darum, »für die Zukunft zu kämpfen«.

Tatsächlich entließ der Konzern in den vergangenen Jahren Tausende Beschäftigte. Nach Angaben der NGG waren 2007 etwa 12.000 Personen bei Coca-Cola in Deutschland angestellt. Bis 2016 wurde die Zahl auf 8.000 reduziert, bis zum Ende dieses Jahres soll sie auf etwa 7.500 fallen. Wie die Gewerkschaft gegenüber jW erklärte, habe es zuletzt große Produktivitätssteigerungen gegeben – weil dieselbe Arbeitsmenge mit weniger Personal geleistet wurde.

Viel Unmut habe das Unternehmen auch mit der Art und Weise, in der es den Abbau vornahm, geschürt, so Ledwig. So sei der Brausehersteller derzeit dabei, eine Abteilung in Berlin zu schließen. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia soll sie wiedereröffnet werden; etlichen Kollegen droht der Arbeitsplatzverlust. Als die Belegschaft über die Pläne informiert wurde, zeigte man ihr gleich noch ein Bild des schmucken neuen Gebäudes, das in Sofia errichtet werden soll. »Zynismus pur«, meint Ledwig.

Seine Gewerkschaft bemerke, dass der Ton bei Coca-Cola rauher werde, sagte Verhandlungsführer Freddy Adjan zu junge Welt. 2016 habe es eine Umstrukturierung gegeben, die vergleichsweise kleine deutsche Coca-Cola-Einheit sei mit zwei weiteren zusammengelegt worden. Darunter sei auch Coca-Cola in Spanien gewesen; die Geschäftsführung dort sei für einen rabiaten Umgang mit Gewerkschaft und Belegschaften bekannt. Bei der jetzigen Auseinandersetzung gehe es deshalb auch darum, wieviel sich der Konzern in Deutschland herausnehmen könne.

Immerhin arbeite die Zeit für Beschäftigte und Gewerkschaft, so Adjan. Man sei bereit, sich auf eine lange Konfrontation einzulassen. Und je wärmer es werde, desto mehr Brause verkaufe das Unternehmen – was auch bedeute, dass Streiks Coca-Cola empfindlicher treffen würden.