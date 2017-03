Weltrevolution der Künste!

Vorheriges

Die deutsche Rezeption der Avantgardekunst aus den frühen Jahren der Sowjetunion ist eine verwickelt. Obwohl die 1922 vom Volkskommissariat für Kunst und Wissenschaft in Berlin organisierte »1. Russische Kunstausstellung« ein beachtlicher Erfolg war, folgte doch jahrzehntelang nichts. Die Sowjetunion unter Stalin bekämpfte ihre progressiven Künstler, von denen einige im Exil Teil der West-Avantgarden wurden. Und auch während des Kalten Krieges betrachtete man die Avantgarde aus dem frühen 20. Jahrhundert nicht als Aushängeschild, was für Museen im Westen ab den siebziger Jahren wiederum ein Grund war, sich für sie stark zu machen. In der DDR waren es wenige – unter ihnen der Künstler Carlfriedrich Claus und der Verleger Rudolf Mayer –, die sich der Sache annahmen.

Mittlerweile darf das Feld der russischen Avantgarde als gut vermessen gelten. Und doch bietet die Ausstellung, mit der die Kunstsammlungen Chemnitz schon im Dezember das Jubiläumsjahr der Oktoberrevolution eingeläutet haben, Anregungen, die über das inzwischen weithin Bekannte hinausgehen. Denn sie wartet nicht nur mit Namen jenseits der prominentesten Protagonisten Alexander Archipenko, El Lissitzky oder Kasimir Malewitsch auf, sie weitet den Blick auch auf Architektur, Druckgraphik und Design.Es sind nicht bloß ausgesuchte »Meisterwerke« zu sehen, hier ist der Kontext des revolutionären Aufbruchs in der frühen Sowjetunion nachvollziehbar, in dem diese Kunst geschaffen wurde – von Künstlern, die selbst Revolutionäre waren, die irgendwann in Ungnade fielen oder ins Exil gingen. Als Glücksfall für dieses Projekt, das Werke aus den Jahren 1907 bis 1930 – also beginnend in vorrevolutionären Zeiten bis weit in die Ära des Generalsekretärs Stalin – umfasst, erwies sich der in London lebende russische Sammler Vladimir Tsarenkov. Aus dessen Beständen sind nicht nur 400 Werke von 110 Künstlern zu sehen. Er machte es auch möglich, in Chemnitz die bislang umfangreichste deutsche Präsentation von sowjetischem Porzellan aus den Revolutionsjahren zu zeigen.

»Der Aufbruch der russischen Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschah überraschender, weil ohne längeren Vorlauf, als im Westen«, schreibt die Kuratorin Brigitta Milde. »Wie ein Feuerwerk schossen die künstlerischen Ideen in den Himmel – utopisch, strahlend, aber letztlich nur von kurzer Dauer.« Für wenige Jahre, so die Kunsthistorikerin Ada Raev in ihrem Katalogbeitrag, sei es möglich gewesen, den »Traum von der doppelten Wesensart der avantgardistischen Kunst zu träumen: ästhetisch autonom zu sein, sich vom Zwang der Gegenständlichkeit zu befreien und gleichzeitig in der Überzeugung zu arbeiten, bewusstseins- und gesellschaftsverändernd zu wirken«. Die Faszination, die von der sowjetischen Kunst aus den Jahren um 1920 nach wie vor ausgeht, kann eigentlich nur bedeuten, dass der Idee, politische und künstlerische Revolutionäre könnten an einem Strang ziehen, nach wie vor eine gewisse Sprengkraft innewohnt. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass wir es mit einem sehr weiten Feld zu tun haben. Viele Künstler – so z. B. Georgi Bogdanowitsch Jakulow, der entscheidende Jahre in Paris verbrachte – ließen sich von der westeuopäischen Moderne anregen, andere wiederum entwickelten ihre ästhetischen Konzepte – Michail Larionow und Natalja Gontscharowa etwa ihren »Lutschismus« (Strahlenkunst) – bewusst als eine »Antwort aus dem Osten«.

Lenins Plan für »monumentale Propaganda« eröffnete Möglichkeiten, die Künstler wie Dawid Aronowitsch Jakerson zu nutzen wussten, der u. a. ein Liebknecht-Denkmal entwarf. Gustaw Gustawowitsch Kluzis gestaltete Rednertribünen und Propagandakioske, arbeitete mit Fotografie. In den dreißiger Jahren, den Zeiten des »Großen Terrors« wurde seine Arbeit zunehmend erschwert, 1938 wurde er hingerichtet. Hoch hinaus wollte Kasimir Malewitsch, der Architektur für den Weltraum konzipierte und an einer neugegründeten Kunstschule in Witebsk wirkte. Das »Witebsker Kunstkomitee« verkündete auf einem Flugblatt: »Tragt das schwarze Quadrat zum Zeichen der Weltökonomie! Zeichnet in euren Ateliers das rote Quadrat zum Zeichen der Weltrevolution der Künste! Säubert die Plätze des Weltraumes von allem in ihm herrschenden Chaos!«

Malewitsch entwarf aber auch Teetassen. Die Produktion der Petersburger Porzellanmanufaktur, die 1918 dem Volkskommissariat für kulturelle Bildung unterstellt wurde, führt in einem der interessantesten Kapitel der Ausstellung auf den Boden des Alltags zurück. Einige der besten Künstler lieferten Entwürfe; Teller und Kannen wurden als Medium der Agitation entdeckt und trugen Parolen wie »Der Geist duldet keine Sklaverei« oder »Leben ohne Arbeit ist Diebstahl«. In Chemnitz kommen aber auch Positionen wie die des wenig bekannten Futuristen Wjatscheslaw Wjatscheslawowitsch Lewkijewski vor oder von Wassili Dmitrijewitsch Jermilow, der als Kulturfunktionär und Gestalter von Plakaten und Zeitschriften tätig war, und Künstler wie Alexej von Jawlensky, der Russland bereits 1896 verlassen hatte.