Preisfrage in Tunis

Malerische Kulisse und akute Terrorgefahr: Tunesien ist auf die Tourismuseinnahmen dringend angewiesen Foto: REUTERS/Zoubeir Souissi

Tunesien, die Wiege des »Arabischen Frühlings«, bekommt immer größere Probleme, die Bedürfnisse seiner Bürger zu befriedigen. Ein Grund: Die Auslandsschulden fressen einen großen Teil der Staatseinnahmen. In diesem Jahr geht ein Fünftel des Haushaltes für die Tilgung der Verbindlichkeiten drauf. Anstatt in die Entwicklung des nord­afrikanischen Landes fließt das Geld in die Taschen internationaler Gläubiger. »Tunesiens Handlungsfähigkeit ist durch die hohen Auslandsschulden blockiert«, stellen Maha Ben Gadha und Peter Schäfer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) in einer aktuellen gemeinsamen Analyse fest.

So wird es bei dem zweitägigen Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Tunis, der am heutigen Donnerstag beginnt, viel um Geld gehen. Tunesien möchte, dass die Bundesrepublik ihre Entwicklungshilfe beibehält, besser noch ausbaut. Die Regierungschefin wird dafür eine umfangreichere Kooperation bei der Rücknahme von tunesischen Staatsbürgern verlangen, die sich in der BRD aufhalten. Wie im Fall von Anis Amri, der laut deutschen Sicherheitsdiensten für den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verantwortlich sein soll. Der war tunesischer Staatsbürger und sollte schon lange vorher abgeschoben worden sein.

Doch die Mühlen der tunesischen Bürokratie mahlten offenbar langsam. Erst zwei Tage nach dem Attentat übermittelten die Behörden die nötigen Unterlagen, um Amri nach Tunesien überführen zu können. Obwohl es genügend eigene Fehler gab, schob die deutsche Politik dem nordafrikanischen Staat eine gehörige Portion der Verantwortung in die Schuhe. In der anschließenden Debatte wurden die Stimmen immer lauter, die forderten, die finanzielle Unterstützung für den Maghrebstaat drastisch zu kürzen, falls sich das Land bei der Rücknahme von Staatsangehörigen nicht kooperativer verhalte. »Wer nicht mit uns zusammenarbeitet, darf auch nicht auf Entwicklungshilfe hoffen«, drohte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), damals noch Chef des Wirtschaftsministeriums.

Tunesien nimmt sich wie jeder andere Staat das Recht heraus, die Identität der Betreffenden eingehend zu prüfen, bevor sie einreisen dürfen. Das gilt natürlich besonders für Personen, die mit dem militanten Islamismus sympathisieren. Die Tunesier haben naturgemäß wenig Interesse daran, sich freiwillig solche Leute ins Land zu holen. Nach dem Anschlag in Berlin protestierten besorgte Menschen in Tunis gegen die Rücknahme von Terroristen.

»Wenn es nach der deutschen Regierung ginge«, dann würden in Nordafrika sogar Sammellager (»Aufnahmezentren«) für Migranten aus Drittländern eingerichtet, heißt es in der Analyse der RLS. Konkret: Tunesien soll nicht nur die eigenen Staatsbürger zurücknehmen, sondern auch andere internieren. Bei seinem Besuch in Berlin am 14. Februar hat Ministerpräsident Youssef Chahed ein solches Ansinnen zurückgewiesen.

Nach Ansicht der Stiftung habe Chahed damit aber möglicherweise versucht, den Preis in Form von Wirtschafts- und Entwicklungshilfe hochzutreiben. Wenn die Bundeskanzlerin das Problem mit abgelehnten Asylbewerbern an das nordafrikanische Land delegieren will, dann wird sie sich das etwas kosten lassen müssen. »Wirtschaftlich gesehen macht es für Tunesien sehr wohl Sinn, eine Zusammenarbeit bei der Identifizierung (vermeintlicher) Landsleute zu verzögern, um diesen so die Möglichkeit zu geben, im Ausland zu arbeiten«, geben Schäfer und Ben Gadha zu bedenken. 2015 hätten die im Ausland lebenden Bürger umgerechnet 1,5 Milliarden Euro in die Heimat überwiesen. »Die Geldtransfers waren damit fast doppelt so hoch wie die gesamten ausländischen Direktinvestionen.«

»Das tunesische Entwicklungsmodell ist seit Jahrzehnten von Auslandsinvestitionen abhängig, ohne dass es gelungen wäre, eine wachsende Wertschöpfung durch einheimisches Kapital anzuregen«, monieren die Autoren. Die Wirtschaft sei im großen Maße von derartigen Geldern abhängig, »die ihrerseits wiederum auf Profitmaximierung mittels Kostenreduktion abstellen«. Einfache technologische Anforderungen und billige Arbeitskräfte – das suchen fremde Investoren in Ländern wie Tunesien. »Das hat letztlich zu einem drastischen Rückgang der Staatseinnahmen geführt«, schreiben Schäfer und Ben Gadha. »Das tunesische Wirtschaftsmodell speist sich daher vor allem aus der Aufnahme immer neuer Kredite.«

Dafür erwarten die Geberländer Gegenleistungen, wie jetzt auch wieder beim Besuch von Merkel deutlich wird. Internationale Finanzorganisationen wie die Weltbank fordern zum Beispiel weitgehende Änderungen des nationalen Rechtssystems zugunsten multinationaler Konzerne. Der Internationale Währungsfonds macht seinerseits zur Auflage, dass die Löhne eingefroren und die Subventionen auf Lebensmittel abgebaut werden. Mit den in arabischen Ländern gefürchteten »Brotunruhen« müssen die Regierungen dann alleine klarkommen.

Erfolg hat sich durch die Liberalisierung des Marktes bis jetzt nicht eingestellt. Die Arbeitslosenquote liegt bei offiziellen 15,5 Prozent, bei jungen Tunesiern ist sie noch viel höher. Die Anschläge radikaler Islamisten auf die sensible Tourismusbranche haben die Situation zudem verschärft. Die Gäste bleiben aus. Ohne Umschuldung und Zahlungsaufschub wird Tunesien seine massiven wirtschaftlichen Problemen nicht lösen können. Das sollte aber im deutschen Interesse sein, denn nur wenn die Menschen in ihrer Heimat ein Auskommen finden, werden sie nicht die Reise nach Europa antreten.