Geschäftemacher des Tages: Rheinmetall

Der Schützenpanzer »Puma« wird auf dem Erprobungsgelände des Unternehmens Rheinmetall in Unterlüß in der Lüneburger Heide vorgestellt (24. Juni 2015) Foto: Holger Hollemann/dpa - Bildfunk

»Die Dividenden steigen und die Proletarier fallen.« Wie gut, dass der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall über seine Gewinnausschüttung offiziell erst im Mai entscheidet. Noch sind nur die Aktienpreise in die Höhe geschossen, man darf also leicht beunruhigt sein. Das Geschäft mit leichten gepanzerten Fahrzeugen, mit mittelschwer gepanzerten Fahrzeugen, mit Schützenpanzern, mit Kampfpanzern … nun, die Liste ist lang, aber jedenfalls brummt der Laden. Gleich 63 Prozent mehr Gewinn (vor Zinsen und Steuern) verbuchte Rheinmetall im vergangenen Jahr beim Verkauf seines Kriegsmaterials, nämlich 147 Millionen Euro. Vielleicht wäre also doch mittelschwere Beunruhigung angebracht. Die Dividenden werden steigen.

Das Düsseldorfer Unternehmen profitiere davon, »dass viele Länder ihren Militärhaushalt wieder aufstocken«, heißt es in einem Bericht des Onlineportals der ARD vom Mittwoch. Was dort nicht steht: Zu verdanken ist’s der NATO, schließlich drängen die Spitzen des Militärbündnisses auf mehr Geld für die Rüstung. An anderer Stelle sind die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen aber unübertroffen eindeutig: Ihren Text nannten sie »Feuer frei für Rheinmetall«. Man ahnt also: Es könnte auch mal knallen.

Bemerkenswert ist auch die Wortwahl von Firmenchef Armin Papperger. In Erwartung künftiger, noch höher ausfallender Profite erklärte er: »Organisches Wachstum und die weitere Verbesserung unserer Ergebnisse bleiben auch im gerade angelaufenen Geschäftsjahr unsere Ziele.« Organisches Wachstum … als brauche es immer neue Haubitzen und Panzer. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder Panzer, der stehenbleibt – nicht verkauft, nicht im Einsatz – befriedigt ein Bedürfnis. Das nach Frieden.