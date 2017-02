Der Henker ist nicht mehr

Jetzt ist er weg. Proteste von US Palermo-Ultras im August 2016 gegen den damaligen Präsidenten des Fußballklubs, Maurizio Zamparini Foto: Antonio Melita/Pacific Press

In Italien nennen sie ihn »L’ammazza allenatori«, der Trainermörder, oder »Mangiaallenatori«, den Trainerfresser: Maurizio Zamparini war einer der letzten Despoten im italienischen Fußball. Mit eiserner Hand regierte er den US Palermo im Stile der legendären Fußballautokraten Silvio Berlusconi oder Enrico Preziosi und verschliss während seiner über 14 Jahre währenden Amtszeit 35 Trainer. Am Dienstag ist der 75jährige als Vereinspräsident zurückgetreten. Wie er mitteilte, soll ein Vertreter eines britisch-amerikanischen Eigentümerfonds, der in den sizilianischen Klub einsteigen will, an seine Stelle treten. Der Fonds wolle viel Geld in den Klub stecken, u. a. in den Bau eines Stadions sowie eines Trainingslagers, begründete Zamparini seinen Ausstieg mit uneigennützigen Motiven: »Die Investoren wollen in drei bis fünf Jahren den Klub auf das Niveau bringen, das er verdient.«

Der aktuelle Palermo-Coach Diego López dürfte tief durchgeatmet haben, als er die Neuigkeit vernahmen. Er ist Trainer Nummer 36 während Zamparinis Amtszeit und zugleich der vierte Übungsleiter in der laufenden Saison. Sein Platz auf der Bank von Palermo ist fürs erste sicherer geworden. Wie lange sich der Uruguayer auf seiner Position halten würde, war höchst ungewiss, steht Palermo in der Serie A doch aktuell abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz. Und für seine Geduld mit Trainern war Zamparini nicht gerade bekannt.

Der Geschäftsmann (seine Gruppo Zamparini betreibt vor allem Kaufhäuser) übernahm den Klub 2002. Zuvor war er bereits Besitzer des AC Venedig gewesen, den er 1987 kaufte. Damals dümpelte der Verein noch in der vierten Liga vor sich hin, zehn Jahre später spielte Venedig in der Serie A. Doch auch während dieser Zeit entließ er insgesamt 26 Trainer. In Palermo wurde Zamparini wie ein Heilsbringer empfangen. Und hier stellte sich der sportliche Erfolg ebenfalls schnell ein. Wie Venedig zuvor fristete auch der US Palermo nach dem Konkurs im Jahr 1986 ein freudloses Dasein im sportlichen Niemandsland. Nach gerade einmal zwei Jahren gelang der Aufstieg in die Serie A. In zehn Jahren qualifizierte sich Palermo fünfmal für einen europäischen Wettbewerb und brachte so illustre Spieler wie Luca Toni, Andrea Barzagli, Javier Pastore oder Edinson Cavani hervor, die für teures Geld an große Klubs verkauft wurden. Doch 2013 musste Palermo in die Serie B, nachdem man bereits im Jahr zuvor in akuter Abstiegsgefahr geschwebt hatte. Dem sofortigen Wiederaufstieg folgte eine Saison im Mittelfeld der Tabelle, während in der Spielzeit darauf der Abstieg nur knapp verhindert werden konnte. Momentan droht Palermo, mit sieben Punkten Rückstand auf den rettenden Platz 17, der erneute Gang in die Serie B.

Zamparinis aufbrausendes Temperament sorgte für eine Vielzahl kurioser Geschichte. In der Saison 2012/13 wurde es auch für seine Verhältnisse in Sachen Trainerentlassungen sowie -einstellungen sehr wild. Zu Saisonbeginn verpflichtete er Giuseppe Sannino, den er in den höchsten Tönen lobte und gleich mit einem Fünf-Jahres-Vertrag ausstattete. Sogar sein persönliches Schicksal verknüpfte er mit dem seines neuen Trainers: »Wenn ich ihn früher rausschmeiße, verdiene ich die Entlassung.« Nun ja, die Liaison hielt ganze drei Spieltage. Nach dem Motto »Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern«, blieb Zamparini natürlich im Amt und stellte mit Gian Piero Gasperini einen neuen Coach an, der sich immerhin über 19 Spieltage hielt. Ihm folgte Alberto Malesani, der nach 20 Tagen und drei Remis entlassen wurde. Bei dessen Nachfolger dachte sich Zamperini wohl, »es war ja nicht alles schlecht«, und engagierte Gasperini erneut, der sich diesmal aber nur 13 Tage im Amt hielt. Somit entließ Zamperini Gasperini innerhalb von fünf Wochen gleich zweimal. Bis zum Saisonende übernahm wieder Sannino, mit dem man bereits in die Saison gestartet war. Die Konsequenz des absurden Gebarens: der Abstieg.

2011 lag Palermo gegen Udinese Calcio zur Halbzeit mit 0:5 im Hintertreffen. Da wurde dem Patron klar, dass Trainer Delio Rossi in Süditalien keine Zukunft mehr hatte. Noch während der zweiten Hälfte rief er so ziemlich alle zur Verfügung stehenden Coaches an. Zwischendurch gab Zamparini einzelnen Journalisten auf der Tribüne zu Protokoll: »Ich hätte Rossi schon zu Weihnachten rauswerfen sollen, diesen Nichtsnutz, der mein Palermo zerstört hat.« Am Ende des Spiels stand eine 0:7-Heimpleite gegen Udine. Bei einer weiteren Beurlaubung gab er einem Trainer mit auf dem Weg: »Er hat mir die Freude am Fußball genommen!« Als Zamparini den zuvor geschassten Delio Rossi einmal nach zwei Monaten reumütig wieder einstellte, sagte er: »Rossi ist wie meine Frau, ich will ihn ganz für mich alleine.« Über die Scheidungsrate von Zamparini ist übrigens nichts bekannt.