Machtkampf in Manila

Kämpferische Umweltministerin: Regina »Gina« Lopez in ihrem Amtszimmer in Manila am 6. Februar Foto: Romeo Ranoco/Reuters

Wenn eine Umweltministerin ihren Job ernst nimmt, hört für andere der Spaß auf. Erst recht in einem Schwellenland, dessen wirtschaftliche Entwicklung stark von Bergbau und Rohstoffgewinnung abhängt. Das erlebt derzeit Regina »Gina« Lopez in ihrer Funktion als Chefin des Philippines' Department of Environment and Natural Resources (DENR). Staatspräsident Rodrigo Duterte hat bis auf weiteres ihre Entscheidung gestoppt, 23 Bergbauunternehmen die Lizenz zu entziehen. Eine Mehrheit im Kabinett stellte sich gegen ihren Erlass. Damit ist ein Machtkampf entbrannt, der trotz anscheinend eindeutiger Ausgangslage noch nicht entschieden ist.

Lopez ist zwar neu im Politikjob, aber dennoch eine der markanten Persönlichkeiten des Inselstaates: Im Zuge einer Charmeoffensive gegenüber der kommunistischen Rebellenbewegung NPA wurde sie im vergangenen Jahr als eine von vier Linkspolitikern mit einem Ministeramt betraut. Kurz nach Amtsantritt Dutertes war dies eine Geste, die nicht zuletzt die Hoffnungen auf tatsächlich mehr Umweltschutz nährte. Der Staatschef hatte im Mai die Präsidentschaftswahl mit klarem Vorsprung gewonnen und einen Friedensdialog mit der Guerilla gestartet, den er Anfang dieses Monats offiziell für beendet erklärte. Das Kassieren der Lopez-Entscheidung deutet daraufhin, dass es die linken Minderheitsminister künftig schwer haben werden, sich ohne Machtbasis im Kabinett durchzusetzen.

Nicht ohne Einfluss

Die Ministerin ist im Kabinett nicht nur für ökologische Belange, sondern auch für die Bodenschätze zuständig. Als Abkömmling der philippinischen Oligarchie ist sie keineswegs ohne Einfluss. Ihre Familie besitzt den größten Medienkonzern des Landes, die ABS-CBN Corporation. Das Unternehmen finanziert zudem die größte Nichtregierungsorganisation der Landes, die ABS-CBN Foundation, in der Belange des Umweltschutzes eine wichtige Rolle spielen und Lopez führend aktiv war.

Schon am 8. Juli 2016 verkündete Lopez’ Behörde, alle 41 aktiven Bergbaubetriebe einer Überprüfung unterziehen zu wollen. Minenschließungen sind für sie nach eigenem Bekunden ebensowenig ein Tabu wie eine weitere Verschärfung des geltenden Bergbaugesetzes. Anfang September hatten per Verfügung aus ihrem Hause bereits zehn Förderstätten vorläufig den Betrieb einstellen müssen.

Fünf Monate später holte die Ministerin zum nächsten Schlag aus. Vom 2. Februar ist ihre Anordnung datiert, 23 Minen ganz zu schließen und fünf weiteren zumindest vorläufig die Betriebserlaubnis zu entziehen. Zudem wurden von ihr ein Drittel der 75 neuen Bergbauprojekte, die sich noch in der Erkundungsphase befinden, auf Eis gelegt. Ein Aufschrei der Branche ließ nicht auf sich warten: Lopez stoße 1,2 Millionen Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Abbau verbunden seien, ins Unglück, so der Hauptvorwurf. 19.000 Mitarbeiter würden unmittelbar ihren Arbeitsplatz verlieren. In einem Schwellenland, das selbst nicht ausreichend Jobs bietet und dessen Bewohner sich zu Hunderttausenden als Arbeitsmigranten im Ausland verdingen müssen, ist das ein Problem.

Die 41 bislang operierenden Minen eingerechnet, gibt es im Lande Verträge über die Ausbeutung von 311 Lagerstätten, viele davon in einem frühen Stadium. Unter den Projekten, die zu Monatsbeginn gestoppt worden waren, sind auch Schwergewichte wie die Kupfer-Gold-Mine Tampakan auf der zweiten Hauptinsel Mindanao. Mit 5,9 Millionen US-Dollar (5,57 Millionen Euro) ist das die größte ausländische Direktinvestition im Inselstaat. »Sie hat 22 Millionen Dollar an Investitionen in einen Schwebezustand gebracht«, zitierten einheimische Medien Artemio Disini, den Vorsitzenden des Bergbau-Dachverbandes COMP.

Langjähriges Engagement

Lopez kommt aus der aktiven Umweltbewegung, hat sich nach Studium in Boston und anschließender Arbeit als Yogamissionarin um die Förderung unterprivilegierter Kinder in Afrika gekümmert. Sie setzte sich dafür ein, den Manila durchziehenden Fluss Pasig zu säubern und den Schutz des letzten Waldgebietes auf dem Territorium der Hauptstadt zu sichern. Auch die Rechte indigener Gemeinschaften liegen ihr am Herzen. In der aktuellen Auseinandersetzung betont sie, dass die Philippinen insgesamt eher ungeeignet für den Bergbau seien, weil dieser vor allem in Trinkwassereinzugsgebieten stattfinde. Einmal dort angerichtete Schäden seien nur schwer wieder zu beheben. Dennoch ist sie bereit, mit jenen Firmen zusammenzuarbeiten, die der Überprüfung durch ihre Behörde standgehalten haben.

Entscheidung vertagt

Dass sie ihre jetzige Arbeit erfolgreich fortsetzen kann, ist trotz des Einschreitens der Regierungsmehrheit und des Präsidenten nicht ausgeschlossen. Duterte selbst betonte, dass er mit seiner Ministerin inhaltlich auf einer Linie liege, sie seinerzeit berufen habe, um die Prämisse eines »verantwortungsvollen Bergbaus« umzusetzen. Es wird sich nun zeigen, ob er dem Druck der Lobby mächtiger in- und ausländischer Interessen standzuhalten vermag. Betroffen ist vor allem der Nickelabbau, bei dem der Inselstaat weltweit größter Förderer und Exporteur ist.