AOK will strengere Vorgaben bei Operationen

Der AOK-Bundesverband hat am Dienstag eine höhere Qualität der Krankenhausversorgung angemahnt. In Berlin stellte die Dachorganisation der Allgemeinen Ortskrankenkassen ihren »Krankenhausreport 2017« vor. Besonders thematisierte der Verband sogenannte Mindestmengenregelungen. Diese müssten ausgeweitet und verschärft werden, damit den Patienten die bestmögliche Behandlung zuteil werde.

Mindestmengenregelungen sind Vorgaben an die Kliniken, ab welcher Fallzahl sie eine Operation anbieten dürfen. Dies gilt etwa für Lebertransplantationen: Führt eine Klinik im Jahr nicht mindestens 20 solcher Operationen durch, darf sie den Eingriff nicht vornehmen. Begründet sind solche Vorgaben damit, dass die Qualität einiger Eingriffe nur gewährleistet werden kann, wenn der Chirurg in ihnen geübt ist und die entsprechenden Operationen regelmäßig durchführt. Derzeit bestehen sieben solcher Regelungen in der Bundesrepublik.

»Beschämend wenig«, kommentiert dies Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands. Viele weitere Operationen seien derart komplex, dass auch für sie Vorgaben gemacht werden sollten – so etwa, wenn ein Hüftgelenk wegen Athrose ersetzt werden muss.

Tatsächlich deuten die vom Wissenschaftlichen Institut der AOK zusammengetragenen Daten darauf hin, dass strengere Auflagen das Risiko für Patienten senken könnten. Denn in Kliniken, in denen weniger als 39 Hüftgelenke im Jahr ersetzt werden, müssen die Operierten doppelt so oft zu einer weiteren OP antreten wie in jenen Häusern, die den Eingriff mehr als 210mal jährlich vornehmen.

Dennoch würden derzeit viele Kliniken mit geringer Fallzahl die Operationen anbieten, so Litzsch. »Alle machen alles. Was wir aber brauchen, wäre eine deutlich höhere Arbeitsteilung der Krankenhäuser.« Die Einführung neuer Mindestmengenregelungen könne die Häuser in diese Richtung drängen – doch Vertreter der Kliniken wehren sich dagegen.

Die sind auch im Gemeinsamen Bundesausschuss vertreten, dem obersten Beschlussgremium der Krankenhäuser und -kassen. Hier könnte über die Einführung neuer Mindestmengenregelungen entschieden werden. »Aber die Vertreter der Krankenhausgesellschaft stehen sehr professionell für die Interessen der Kliniken ein, teilweise auch mit Rechtsmitteln«, so Litsch. Beschlüsse würden über Jahre hinausgezögert.

Selbst da, wo bereits Vorgaben bestehen, würden diese oft nicht eingehalten, führte Jürgen Klauber, Mitherausgeber des »Krankenhausreports«, aus. »Fast die Hälfte der Kliniken hat 2014 die Mindestmengen unterschritten«, so Klauber. Schuld daran seien etliche Ausnahmeregelungen, die von staatlichen Stellen bewilligt werden. Neue Vorschriften müssten also nicht nur erlassen, sondern auch durchgesetzt werden.

Lässt sich aber die von der Krankenkasse gewünschte Zentralisierung und Spezialisierung der Kliniken bewerkstelligen, wenn gleichzeitig nach Fallpauschalen abgerechnet wird? Das wollte jW wissen. In diesem System wird den Häusern wird bei gleicher Fallschwere stets der gleiche Betrag überwiesen – bei einigen Operationen lässt sich so ein Gewinn erwirtschaften. Ist also ein Eingriff, etwa am Hüftgelenk, besonders ertragreich, könnten sich diverse Kliniken gerade auf ihn spezialisieren.

Die Fallpauschalen sollten nicht so kalkuliert sein, dass mit ihnen Gewinne gemacht werden können, führte Litsch aus. Er führte aber auch aus, dass es keinen Wettlauf um die profitabelsten Fälle geben dürfe. »Diese Vorgänge können wir nicht dem Markt überlassen.« In der Pflicht seien vielmehr die Bundesländer, denen die Krankenhausplanung obliegt.