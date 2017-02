Massenprozess in Ankara

Angeklagte werden am Dienstag in Mugla in den Gerichtssaal geführt Foto: Kenan Gurbuz/Reuters

In der Türkei hat am Dienstag der bisher größte Prozess gegen mutmaßlich Beteiligte des gescheiterten Militärputsches vom 15. Juli 2016 begonnen. Rund 330 Verdächtige müssen sich in einem extra gebauten Gerichtssaal der Haftanstalt von Sincan bei Ankara wegen des versuchten Sturzes von Präsident Recep Tayyip Erdogan verantworten. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, sind mehr als 240 der Angeklagten in Haft.

Die Beschuldigten gehören zumeist der Artillerie- und Raketenschule Polatli in Ankara an. Ihnen wird vorgeworfen, in der dramatischen Putschnacht Menschen getötet oder dies versucht zu haben. Außerdem sind sie der Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation angeklagt, die versucht habe, die gewählte Regierung und das Parlament zu beseitigen. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen.

Für den Umsturzversuch macht die Regierung die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen verantwortlich. Demnach hatten diese Kräfte, die lange enge Verbündete der regierenden AK-Partei waren, heute aber als »Terrororganisation« verboten sind, systematisch das Militär, die Justiz und andere Institutionen infiltriert. Gülen, der seit Jahren im Exil in den USA lebt, bestreitet jede Verwicklung.

Unterdessen hat die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel durch die Türkei in Deutschland eine Welle der Solidarität ausgelöst. Yücel hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Gewahrsam genommen worden. Am Montag abend wurde Untersuchungshaft angeordnet. Nach Angaben der Welt, für die Yücel in der Türkei arbeitet, wird ihm Aufwiegelung der Bevölkerung und Terrorpropaganda vorgeworfen. Die Untersuchungshaft kann bis zu fünf Jahre dauern.

Die Kurdische Gemeinde Deutschland e. V. hat vor dem Hintergrund der Inhaftierung Yücels einen schärferen Ton gegenüber der türkischen Führung gefordert. Wenn eine »Politik der Zugeständnisse gescheitert« sei, müsse mit Erdogan die Sprache gesprochen werden, die er verstehe, erklärte der Vorsitzende der Gemeinde, Ali Ertan Toprak, am Dienstag. Yücel sei zum »Opfer der Willkürjustiz der Türkei« geworden. Jede finanzielle EU-Hilfe müsse »sofort« eingestellt und jede militärische Unterstützung für die Türkei gestoppt werden, forderte Toprak. Auch ein Einreiseverbot für Politiker der regierenden AK-Partei sei denkbar. (AFP/jW)