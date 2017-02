»Mit dem Grundgesetz nicht vereinbar«

Foto: Armin Weigel/dpa

Die bayerische Staatsregierung will mit einem neuen Antiterrorpaket unter anderem die zeitliche Begrenzung der Präventivhaft für sogenannte Gefährder aufheben. Ist das mit dem Grundgesetz vereinbar?

Das ist mit dem Grundgesetz mit Sicherheit nicht vereinbar. Insbesondere aber auch nicht mit Artikel 5 der europäischen Menschenrechtskonvention, die abschließend festlegt, nach welchen Kriterien Menschen inhaftiert werden können. Da ist grundsätzlich auch ein Vorbeugegewahrsam geregelt. Es ist aber auch eindeutig klargestellt – und der europäische Menschenrechtsgerichtshof hat dies in ständiger Rechtsprechung auch getan –, dass mit der Formulierung »eine Straftat« eine örtlich und zeitlich konkretisierte Straftat gemeint ist. Eine Inhaftierung über vollkommen unbestimmte Zeit ist aber für die Verhinderung einer konkretisierten Straftat völlig ungeeignet, beziehungsweise eine uferlose Ausweitung.

Was ist überhaupt ein »Gefährder«?

Das ist ein Begriff aus dem polizeilichen Handeln, nicht aus dem Gesetz. Artikel 17 des bayerischen Polizeigesetzes spricht hier bisher von Personen, die eine Straftat »von erheblicher Bedeutung« planen oder unmittelbar vor deren Ausführung stehen. Das soll jetzt auch geändert werden. Bisher gab es dazu einen Meinungsstreit. In Bayern soll klargestellt werden, dass jedwede mutmaßlich bevorstehende Straftat dazu ausreicht. Von erheblicher Bedeutung sind im wesentlichen Verbrechen, die mit einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe geahndet werden. Dazu kommen bestimmte Straftaten, die die Allgemeinheit gefährden, wie zum Beispiel Brandstiftung. In Berlin sind bei Unterbindungsgewahrsam Landfriedensbrüche, Vermummungsdelikte oder die Mitnahme von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen bei Versammlungen aufgeführt. Da sieht man, wo gewöhnlich die Reise hingeht bei solchen Sachen.

Gibt es dafür konkrete Beispiele?

Der letzte große Fall aus Berlin, der mir einfällt, sind die »Blockupy«-Proteste im September 2016.

Was ist dort passiert?

Es wurde zu einer Blockade des Arbeitsministeriums aufgerufen. In diesem Zusammenhang wurden Polizeisperren errichtet, die wohl durchbrochen oder umflossen wurden. Dabei soll es zu Tritten auf einzelne Beamte gekommen sein. Dann gab es eine Sitzblockade unmittelbar vor dem Arbeitsministerium, deren Teilnehmer mit dem Vorwurf des Landfriedensbruchs in Polizeigewahrsam genommen wurden. Es war Freitag mittags, und es sollte ein Unterbindungsgewahrsam gegen 50 Personen, darunter Minderjährige, ausgesprochen werden. In Berlin ist das bisher auf vier Tage begrenzt.

Wie wurde das begründet?

Die Begründung war, dass ein ganzes Aktionswochenende von »Blockupy« stattfinden sollte. Es waren für Samstag und Sonntag noch Veranstaltungen geplant. Wir konnten das damals allerdings abwenden.

Mit welcher Argumentation hatten Sie Erfolg?

Letztlich konnten wir auch die Richterin davon überzeugen, dass die im Raum stehenden Straftaten nicht erheblich und nicht konkretisierbar genug waren, um die Maßnahme zu rechtfertigen. Statt dessen gab es Platzverweise für den Innenstadtbereich in der fraglichen Zeit.

Das klingt aber nicht nach islamistischem Terrorismus, mit dem die Gesetzesänderung begründet wird.

Eben. Der Spezialfall, dass konkrete polizeiliche Erkenntnisse über eine unmittelbar bevorstehende Straftat vorliegen und man sagen kann, »da passiert was«, ist relativ selten. Speziell für Delikte im terroristischen Bereich, auch bereits für solche, die sich noch in der Planungsphase befinden, gibt es ja eigene Strafrechtsparagraphen. Die Vorbereitung einer terroristischen Aktion ist bereits eine Straftat an sich, für die Untersuchungshaft angeordnet werden kann.

Inwieweit ist der Gesetzesentwurf juristisch angreifbar?

Als Gesetz im Entwurfstadium wird das erst mal durch die Fraktionen im entsprechenden Parlament angegriffen werden können. Sobald es in Kraft treten sollte, kann man über eine Normenkontrollklage oder als Betroffener selbst beim Bundesverfassungsgericht gegen solche Gesetze angehen.