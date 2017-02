»Schutzhaft« in Bayern

Aufenthaltsdauer in Zukunft ungewiss: Seiteneingang der Justizvollzugsanstalt Landsberg (März 2014) Foto: Michaela Rehle/Reuters

Mit einem neuen »Antiterrorpaket« will Bayerns CSU-Staatsregierung erstmals die zeitliche Begrenzung von Präventivhaft aufheben. Sogenannte Gefährder sollen künftig für unbegrenzte Zeit in Unterbindungsgewahrsam genommen werden können, wenn ein Richter auf Antrag der Polizei entscheidet, dass dies »unerlässlich« sei, um eine schwere Gefahr für die Allgemeinheit abzuwenden. Dies geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der junge Welt vorliegt. Von den Plänen hatte am Montag abend die Süddeutsche Zeitung auf ihrer Internetseite berichtet. Bisher müssen Betroffene in Bayern nach spätestens 48 Stunden freigelassen werden, wenn nicht ein Richter entscheidet, die Präventivhaft auf maximal zwei Wochen zu verlängern.

Das bayerische Innenministerium will mit seinem Maßnahmenpaket nicht nur das Instrumentarium zur Strafverfolgung ausweiten. Es geht auch um Straftaten, die bisher gar nicht passiert sind. Sogenannte Gefährder sollen »gerade auch dann, wenn sich noch keine konkreten Straftaten (…) nachweisen lassen« besser überwacht werden, heißt es in der Begründung für das Gesetzesvorhaben. Der Begriff »Gefährder« ist rechtlich völlig unbestimmt. Mit anderen Worten: Es kann jederzeit Unschuldige treffen, belastbare Indizien sind unnötig. Bereits jetzt erlaubt Bayern eine deutlich längere Präventivhaft als die meisten anderen Bundesländer. Die Erinnerung an die von den Nazis gern gegen missliebige Personen verhängte »Schutzhaft« drängt sich auf.

Kritik kommt von Oppositionspolitikern und demokratischen Juristen. »Die CSU lässt nicht zum ersten Mal die Muskeln spielen und geht dabei ganz bewusst bis an die Grenzen des verfassungsrechtlich Möglichen. Dieses Mal wird aber die Grenze meiner Meinung nach überschritten«, sagte der bayerische Landtagsabgeordnete Franz Schindler (SPD) am Dienstag im Gespräch mit junge Welt.

»Das ist mit dem Grundgesetz mit Sicherheit nicht vereinbar«, sagt der Berliner Strafrechtsanwalt Nils Spörkel im Gespräch mit junge Welt. Gehe es um die Verhinderung einer konkreten Straftat, müsse auch der Gewahrsam begrenzt sein und dürfe nicht ins Uferlose ausgeweitet werden. Bisher regelte das bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG), dass Personen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden können, wenn »das unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu verhindern« – und konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass die betroffene Person tatsächlich »eine solche Tat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird«. Die Einschränkung auf erhebliche Straftaten soll gestrichen werden.

Das bayerische Innenministerium verweist darauf, dass längerer Unterbindungsgewahrsam »ohnehin« eine richterliche Entscheidung voraussetze. Nach der Aufhebung der Höchstdauer von in Bayern zur Zeit 14 Tagen solle künftig durch den Einzelrichter regelmäßig geprüft werden, ob die Gefährlichkeit Betroffener fortbesteht. Der Pressesprecher des bayerischen Innenministeriums sagte am Dienstag gegenüber junge Welt, das diese Prüfung spätestens nach einem Jahr erfolgen müsse. Im Grunde sei das eine neue gesetzliche Höchstdauer. Anderslautende Meldungen seien »schief dargestellt« Das bayerische Innenministerium kündigt bereits mit dem Gesetzesentwurf »eine Reihe von weiteren Ergänzungen« an. Der vorgelegte Gesetzesentwurf sei nur »eine zeitlich vorgezogene Normierung einiger besonders wichtiger Befugnisse und Regelungen«.