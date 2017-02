Primark nicht prima

Die größte Primark-Filiale in den Niederlanden steht in Amsterdam (1. Dezember 2016) Foto: EPA/REMKO DE WAAL/dpa - Bildfunk

Die Arbeitsbedingungen in den Kaufhäusern des irischen Textildiscounters Primark sind miserabel. Das geht aus einer Umfrage der niederländischen Gewerkschaft FNV Handel unter 1.200 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern der Kette hervor. »Das Resultat ist schockierend: Primark regiert mit harter Hand«, heißt es in einer Pressemitteilung der FNV vom Dienstag. »Die Arbeitnehmer gehen gebückt unter dem respektlosen Managementstil.« Das Unternehmen hat in den Niederlanden 16 Filialen mit etwa 4.800 Angestellten.

Es klingt nicht gut, was die Gewerkschaft aus den Mitarbeiterbefragungen erfuhr: Ein großer Teil der Belegschaft fühle sich eingeschüchtert. Eine permanente Kontrolle durch die Vorgesetzten sei Alltag, auch mit Hilfe von Kameras. Über die Hälfte der Befragten mache sich Sorgen um die Privatsphäre. »Die Kameras werden für alles gebraucht«, berichtet ein früherer Mitarbeiter. Die Filialleitung überwache sogar, wie oft die Angestellten zur Toilette gingen. Spätestens wenn die Verlängerung des Arbeitsvertrags anstehe, würden die Aufnahmen zur Beurteilung herangezogen.

Druck und Kontrolle

Dreiviertel der Befragten klagen der Erhebung zufolge über den hohen Arbeitsdruck. »Es wird gesagt, dass du schneller und netter sein musst«, habe ein Mitarbeiter geschrieben. Sonst drohe umgehend eine schriftliche Abmahnung. Anschreien sei keine Seltenheit, auch im Beisein von Kunden und Kollegen. Anträge auf Urlaub müssten schon lange im voraus gestellt werden, und trotzdem käme es häufig zu Schwierigkeiten. Das Unternehmen gewähre außerdem ungern Sonderurlaub, zum Beispiel bei Trauerfällen in der Familie.

»Einen Tag frei? Dann musst du mit einer Kollegin tauschen«, heiße es dann oft. Das sei aber in bestimmten Schichten kaum möglich, zum Beispiel in der Frühschicht von sechs Uhr bis elf. Falls man niemanden finde, der bereit ist zu tauschen, habe man eben Pech gehabt – egal, ob es sich um ein Begräbnis, eine Abiturfeier oder ein anderes Familienfest handele.

»Völlig bunt treibt es Primark bei Krankmeldungen«, klagt die Gewerkschaft. So wollten die Vorgesetzten zum Beispiel genau über die Art der Krankheit informiert werden – ein klarer Verstoß gegen das Arbeitsrecht. Manchmal werde der Lohn für die Zeit der Krankschreibung nicht weiterbezahlt. Zum Beispiel wenn man nicht jeden Morgen dem Betrieb einen Bericht über den Krankheitsverlauf erstatte. Außerdem müssten erkrankte Angestellte alle naselang beim Betriebsarzt erscheinen.

»Krankmelden ist fürchterlich«, teilt eine Verkäuferin der FNV Handel mit. »Du gehst lieber todkrank zur Arbeit, als den Personalleiter anzurufen. Sie wollen alle Details.« Ein Exmitarbeiter aus Amsterdam berichtet, dass er mit gebrochenen Rippen und an Krücken zur Arbeit erschienen sei, aus Angst, sonst seinen Job zu verlieren. »Manchmal passiert es, dass einfach gesagt wird: ›Meiner Meinung nach ist das nicht so schlimm, damit kannst du normal arbeiten‹«, erzählt eine andere Beschäftigte. »Das Personal im Einzelhandel fühlt sich manchmal wie ein Wegwerfprodukt«, ärgert sich der FNV-Vorsitzende Niels Suiker in der Volkskrant.

Sich zu wehren ist schwer. Einen Betriebsrat gibt es bei Primark nicht, obwohl der in den Niederlanden ab 50 Mitarbeitern gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur, Sanktionen sieht das Gesetz nicht vor. »Wir können da nichts machen. Die Gewerkschaft muss den Betriebsrat fordern – über eine Zivilklage bei Gericht«, erklärt ein Sprecher der Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheiden (SZW), die im Auftrag des zuständigen Ministeriums Verstöße gegen das Arbeits- und Tarifrecht untersucht, bei RTV Noord. Der Lokalsender aus Groningen hatte den Skandal Anfang Februar mit einem Bericht über Missstände in der örtlichen Primark-Filiale losgetreten und damit auch den Anlass für die Gewerkschaftsumfrage gegeben.

Nur zwei Beschwerden

Nach dem Bericht von RTV Noord hatte Arbeitsminister Lodewijk Asscher die Angestellten der Kaufhauskette aufgefordert, sich zu melden. Bis heute sind angeblich nur zwei Beschwerden hereingekommen. Die schwache Resonanz führt der Sprecher der Inspektion SZW auf die Hemmschwelle zurück: »Die Gewerkschaft ist wirklich an den Arbeitsplätzen gewesen, da ist es leichter, eine Klage zu äußern. Bei uns muss man das schriftlich tun.«

»Wir sind betroffen und erschrocken über die Klagen, die uns zu Ohren gekommen sind«, meldete sich dann auch Primark zu Wort. Man werde das Gespräch mit der Gewerkschaft suchen. »Primark erkennt den Nutzen eines Betriebsrats. Es werden seit einigen Monaten Vorbereitungen getroffen, um diesen Betriebsrat ins Leben zu rufen«, zitiert das Dagblad van het Noorden aus der Stellungnahme. Man werde die Vorfälle genau untersuchen. »Wir behandeln alle Arbeitnehmer korrekt und wollen, dass sie Freude an ihrer Arbeit haben. Wir nehmen die Anschuldigungen sehr ernst«, sagte das Unternehmen der Boulevardzeitung Telegraf.

Arbeitssoziologen machen auch die unterschiedliche Betriebskultur in Irland und den Niederlanden geltend. Niederländer sind es gewohnt, vom Chef nach ihrer Meinung gefragt zu werden oder sich auch frei zu äußern. »Wir zeigen damit unsere Verantwortung, sie nennen es Untergrabung der Autorität«, erklärt die Wissenschaftlerin Grethe van Geffen im Eindhovens Dagblad. Die Vorgesetzten seien bei Primark überwiegend aus Irland und würden meist kein Niederländisch sprechen. Das erhöhe die Distanz.

FNV Handel weist darauf hin, dass Primark nur die Spitze des Eisbergs darstelle, andere Kaufhausketten seien nicht viel besser. Und sie nennt unter anderem Blokker, Zeeman und C&A. Der Preisdruck in der Branche gilt als beinhart. Bei Primark, das besonders auf junge, wenig begüterte Kunden abzielt, ist es möglich, für 50 Euro eine Einkaufstüte voll mit Kleidung und Krimskrams zu kaufen. Auf diesem umkämpften Markt sind niedrige Lohnkosten eine gern genutzte Möglichkeit, die Preise der anderen zu unterbieten.