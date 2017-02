BRD bleibt Steueroase

Der Europaabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) ist überzeugt, dass Deutschland ein »Paradies für Geldwäsche« bliebe, käme das Gesetz in der vom Kabinett beschlossenen Form. Foto: Deutsche Bundesbank/dpa-Bildfunk

Bei den Plänen der Bundesregierung handle es sich um »Etikettenschwindel«. So lautet das vernichtende Urteil des Grünen-Europaparlamentariers Sven Giegold über den Gesetzentwurf, den das Kabinett von CDU, CSU und SPD vergangenen Mittwoch in Berlin verabschiedet hat. Offiziell hat sich die Bundesregierung den Kampf gegen »Geldwäsche und Terrorfinanzierung« auf die Fahnen geschrieben. Mit dem Regelwerk, das sie nun ausgearbeitet hat, setzt sie die vierte Antigeldwäscherichtlinie der EU in nationales Recht um. Mit dem Gesetzespaket soll außerdem die »Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen« neu organisiert und gestärkt werden.

Bestandteile des Gesetzespakets sind die Schaffung eines zentralen »Transparenzregisters« für Transaktionen von Unternehmen sowie eine Verschärfung der Bußgeldregeln. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte in der EU lange zu verhindern versucht, dass die vorliegende Richtlinie überhaupt die Einrichtung eines solchen Registers vorsieht. Sven Giegold monierte am Mittwoch in einer Erklärung, mit dem vorliegenden Entwurf habe die Bundesregierung nur das Minimum dessen umgesetzt, was das EU-Regelwerk fordert. Wenn die SPD jetzt behaupte, Deutschland sei »Transparenzvorreiter« in Europa, dann sei das »postfaktisch«, so Giegold. Vielmehr sei die Bundesrepublik im Kampf gegen Steuerflucht »zum Bremsklotz geworden«.

Laut Entwurf soll die Zentralstelle deutlich mehr Personal und ein genaueres Aufgabenprofil erhalten. Außerdem soll die Behörde, die in Fällen von Geldwäsche ermittelt, vom Bundeskriminalamt (BKA) in die Zuständigkeit der Generalzolldirektion wandern. Bei »schwerwiegenden, wiederholten und systematischen Verstößen« gegen Regeln unter anderem zur Verhinderung von Steuerbetrug sollen dem Entwurf zufolge künftig höhere Strafzahlungen fällig werden. Zur Abschreckung werden rechtskräftige Bußgeldbescheide zudem im Internet veröffentlicht. Bislang belief sich die Strafgebühr bei Verletzung von Vorschriften gegen die Einschleusung illegalen Geldes in den normalen Finanzkreislauf auf maximal 100.000 Euro. Jetzt sollen die Täter das Zweifache des durch den Verstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteils, maximal aber eine Million Euro berappen müssen. Kredit- und Finanzinstitute müssen mit einer Strafe von maximal fünf Millionen Euro oder bis zu zehn Prozent des Umsatzes rechnen.

Über das geplante elektronische Transparenzregister sollen künftig Hintermänner und Nutznießer von Firmen, Trusts, Stiftungen und firmenähnlichen Vereinigungen abgefragt werden können. Unternehmen und Stiftungen müssen ihre wirtschaftlichen Eigentümer dann an das Register melden. Das soll Missbrauch erschweren, weil zum Beispiel auch die Drahtzieher von Briefkastenfirmen gemeldet werden müssten. Neben den Steuer- und Strafverfolgungsbehörden sollen auf Antrag auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NGO) und Fachjournalisten die Daten einsehen können – aber nur bei »berechtigtem Interesse« und gegen Gebühr. Zudem kann die Recherche auf Antrag der »wirtschaftlichen Berechtigten« eines Unternehmens ganz oder teilweise beschränkt werden, wenn »schutzwürdige Interessen« das gebieten. Diese Einschränkungen werden sowohl von Linkspartei und Grünen als auch von NGO scharf kritisiert.

Die SPD reklamiert für sich derweil als Erfolg, dass wenigstens Vertreter von Medien und NGO Einsicht nehmen können. Das habe seine Partei in den Entwurf »hineinverhandelt«, sagte Carsten Schneider, Vizechef der Fraktion der Sozialdemokraten im Bundestag. Allerdings hätte seine Partei es lieber »ganz transparent« gehabt, räumte er ein. Das aber sei »mit der Union nicht zu machen« gewesen. Die hatte auf Intervention des Verbandes der Familienunternehmer darauf gedrungen, den Zugang zum Register einzuschränken. Dieser hatte in einem offenen Brief auf die Gefahr von Erpressung oder Entführungen verwiesen.

Nach Ansicht des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC wäre das Gesetz, sollte es so verabschiedet werden, ein »Geschenk an die Unternehmenslobby«. Dabei hätten Länder wie Großbritannien vorgemacht, dass es auch mit einem komplett öffentlichen Register geht. Karl-Martin ­Hentschel, ATTAC-Vertreter im Netzwerk Steuergerechtigkeit, monierte, NGO und Journalisten werde durch die für die Einsicht in die Datensammlung erhobene Gebühr ihre Arbeit noch erschwert, ehrenamtlich Aktive könnten sie vielfach nicht aufbringen. Die Bundesregierung mache sich mit ihrem »weichgespülten« Entwurf »auch auf internationalem Parkett lächerlich und öffnet Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Terrorismus und Korruption Tür und Tor«, meinte Hentschel. Bundestag und Bundesrat müssten ihn dringend korrigieren. Im jW-Interview (20.2.) hatte Hentschel betont, Deutschland sei »eine der führenden Steueroasen der Welt«.

Auch der Europaabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) ist überzeugt, dass Deutschland ein »Paradies für Geldwäsche« bliebe, käme das Gesetz in der vom Kabinett beschlossenen Form. Das Europaparlament dagegen werde in dieser Woche auf Druck der Mehrheit der Abgeordneten »komplett öffentliche Register für Briefkastenfirmen beschließen« und diese dann »gegen die Regierungen im Rat verteidigen«, teilte De Masi am Mittwoch in einer Erklärung mit. Er forderte »strengere Regeln für Banken und Kanzleien wie ›Mossack Fonseca‹, denen die Geschäftslizenz entzogen werden muss, wenn sie wiederholt Beihilfe zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung leisten«. Das Rechtsberatungsunternehmen »Mossack Fonseca« stand im vergangenen Jahr im Zentrum der Affäre um die sogenannten Panama-Papers. Anfang April 2016 »geleakte« Daten hatten offenbart, dass der Dienstleister mit Sitz in Panama-Stadt zahllosen Kunden weltweit zu Briefkastenfirmen verholfen hatte und sie bei anderen Formen der Steuervermeidung oder -hinterziehung sowie der Geldwäsche unterstützt hatte.