Rassismus als Konsens

Ein Molotowcocktail flog am 8. August 2016 durch ein Fenster eines Wohncontainers für Flüchtlinge in Berlin-Buch. Die Bewohner konnten sich retten Foto: Christian-Ditsch.de

Abschiebehaft, Fußfessel, Handyauswertung – Gesetzesverschärfungen, die allein in der vergangenen Woche von Regierungsvertretern auf die politische Tagesordnung gesetzt beziehungsweise bereits abgenickt wurden. Wenn es aktuell um Flüchtlinge geht, wird gern der Generalverdacht erweckt, diese seien potentielle Terroristen, Schmarotzer oder Drückeberger. Im Schaffen von »alternativen Fakten« und »Maßnahmenpaketen« ist auch die deutsche Administration ganz groß. Dabei lässt sie gern eine tatsächliche Bedrohung unter den Tisch fallen: Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland 3.553 Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte gegeben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion von die Linke hervor, die junge Welt vorliegt.

»Fast zehn solcher Taten passieren an einem Tag «, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linkspartei, am Sonntag gegenüber jW zu den offiziellen Zahlen. »Muss es erst Tote geben, bevor die rechte Gewalt als ein zentrales Problem der inneren Sicherheit behandelt wird?« fragte sie angesichts des Ausmaßes der Hassdelikte. Bei den gewalttätigen Übergriffen wurden im letzten Jahr 560 Menschen verletzt, unter ihnen 43 Kinder. Schutzbedürftige müssen in diesem Land in Angst leben. 2.545 mal wurden laut der Zahlen, die das BKA erfasst, Asylbewerber außerhalb ihrer Unterkunft attackiert. 217mal sind Mitarbeiter von Hilfsorganisationen oder freiwillige Helfer Opfer von neonazistischen Feindseligkeiten geworden. Hinzu kommen 988 Angriffe auf Flüchtlingsheime – noch 2014 passierten diese »nur« 199mal, im Folgejahr erhöhte sich deren Zahl drastisch auf 1.031.

Nüchtern listet die Bundesregierung auf 80 Seiten die Straftatbestände von rassistischen Attacken auf: Gefährliche Körperverletzung, Volksverhetzung, Sachbeschädigung. Für Menschen, die davon betroffen sind, häufig ein traumatisches Erlebnis. Etwa ein Fall, den die Behörden als »Störung des öffentlichen Friedens« in Bautzen einordneten. Einer Stadt, die 2016 durch ihre aktive Neonaziszene immer wieder in die Schlagzeilen kam. Am 12. Dezember schleuderten drei Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren vier Molotowcocktails auf das Gelände einer Flüchtlingsunterkunft. Glücklicherweise kam kein Bewohner zu Schaden. Es könne aber »davon ausgegangen werden, dass die durch die Tat verursachte allgemeine Beunruhigung der Bevölkerung den Beschuldigten jederzeit bewusst und auch von ihnen gewollt war«, erklärte die Staatsanwaltschaft danach laut dpa.

Die Häufigkeit der Brandanschläge, Morddrohungen und Körperverletzungen veranlassten das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK), die konstante Bedrohung durch Neonazis in ihr weltweites »Conflict Barometer« aufzunehmen. Am vergangenen Freitag wurde die Studie, die alljährlich erscheint, veröffentlicht. »In anderen Ländern lassen sich die Akteure nicht so konkret manifestieren«, sagte HIIK-Experte Tobias Fromme dazu.

Doch anstatt die Gewalt einzudämmen, liefern die Regierungsparteien rechten Hasspredigern den Resonanzraum. Als einen »Witz« bezeichnete Markus Söder (CSU) in der Welt am Sonntag die bisherigen Sammelabschiebungen nach Afghanistan. »Es müssten Tausende sein, die abgeschoben werden.« In der zynischen Argumentation eines Scharfmachers fährt er fort: Der Bürger verstehe nicht, warum junge Deutsche Militärdienst in Afghanistan leisteten, afghanische Männer jedoch in Deutschland bleiben dürften.