»Prohibition ist gescheitert«

Gegen Kleindealer agieren die Behörden mit harter Hand (Foto einer Razzia im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg). Das ändert aber die Strukturen des Drogenhandels nicht Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine drogenfreie Gesellschaft hat es nie gegeben, sagen Sie, Drogen gehören zur Geschichte der Menschheit.

Berauschende Substanzen haben die Menschen schon immer fasziniert. Die Motive sind vielfältig, anfangs war der Konsum sicher eingebunden in religiöse, schamanische Rituale, aber es ging auch schon um Genuss, Bewusstseinserweiterung, Linderung gesundheitlicher Probleme.

Hört sich gut an. Drogen gelten in unserer Gesellschaft ja eher als etwas Schlechtes, Krankes, Kriminelles.

Die Frage war und ist doch immer: Wie kann ich das Gute aus einer Substanz ziehen und das Negative vermeiden? Sehen Sie sich etwa Cannabis an, das ist auch ein hochwirksames Medikament, das heilen und lindern kann, das bei vielen Leiden bis hin zu Krebs eingesetzt wird.

Auch dem Alkohol sagt man durchaus förderliche Wirkungen nach.

Absolut, Drogen sind eben schon immer ambivalent gewesen. Ab einem bestimmten Grad nimmt der Nutzen ab, und der Schaden überwiegt. Aber es ist völlig sinnlos, eine drogenfreie Gesellschaft anzustreben. Gerade mal drei Prozent der Bevölkerung leben abstinent, das Ziel kann nur ein kontrollierter Konsum sein.

Drogen gab es schon immer – aber ihre Allgegenwart, ist das nicht neu, ein Kennzeichen unserer Zeit?

Das Neue ist aus meiner Sicht: Früher wurden Drogen genommen, um entrückt zu sein, dem Alltag zu entfliehen – heute in der Regel, um zu funktionieren, nach der Devise »höher, schneller, weiter«. Die Arbeitswelt 4.0, das einsame Arbeiten im Homeoffice, die Flucht in die »sozialen Medien«, all das befördert Drogenkonsum. Überall wird Leistung verlangt.

Wobei es das ja früher auch schon gab. Mit Beginn des Manchester-Kapitalismus explodierte der Kaffeekonsum in England. Die Arbeiter hätten sonst die Schichten an den Maschinen nicht durchgestanden. Drogen als Schmiermittel des Kapitalismus?

Wenn man so will. Nehmen wir zum Beispiel das Amphetamin Pervitin, auch als »Hitlers Wunderdroge« bezeichnet, das Millionen deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zur Leistungssteigerung verabreicht wurde. Müden Hausfrauen versprach die Werbung: »Wenn’s mal wieder nicht läuft, nimm Pervitin!« Das Zeug gibt es übrigens heute noch, es heißt jetzt Chrystal Meth.

Klingt natürlich schicker.

Eben. Alles eine Frage von Image und der gesellschaftlichen Wertung. Der Junkie vom Hauptbahnhof ekelt den Normalbürger an. Wenn sich ein Broker mit Amphetaminen dopt, Neuroenhancement betreibt, also Substanzen nimmt zur Leistungssteigerung – dann ist das salonfähig.

Den wenigsten würde einfallen, Kaffee als leistungssteigernde Droge zu bezeichnen. Auch Alkohol und Nikotin sind wohlgelitten, Heroin und Kokain dagegen von Übel. Woher kommt das?

Wir haben ein überkommenes Suchtbild, das substanzspezifisch geprägt ist. Dass Heroin als gefährlich begriffen wird, dafür hat auch die Forschung gesorgt. Bei Experimenten bot man Ratten zum Beispiel Leitungswasser und in einem anderen Gefäß morphinversetztes Wasser an. Die Ratten wurden süchtig und starben. Solche Versuche prägten das Bild: Opiate sind tödlich, der Mensch wird süchtig, verliert seine Steuerungsfähigkeit. Ende der 70er widerlegte der kanadische Psychologe Bruce K. Alexander diese Versuche.

Was machte er anders?

Alexander war aufgefallen, dass die Laborratten in engen und leeren Käfigen gehalten worden waren. Er machte folgendes: Er baute einen sogenannten Rat park, eine Art Rattenparadies. Fast neun Quadratmeter groß für 16 bis 18 Ratten beiderlei Geschlechts mit einem Überfluss an Nahrung, jeder Menge Spielzeug. Die konnten vögeln, soviel sie wollten. Auch diesen Ratten wurde die Wahl zwischen Leistungswasser und mit Morphin versetztem Wasser gelassen. Das Ergebnis: Keine einzige von ihnen wurde süchtig und starb. Das heißt: Wenn die Rahmenbedingungen gut sind, wenn wir uns als Teil der Gemeinschaft fühlen, dann ist die Gefahr, abhängig zu werden, gering.

Ein spannendes Experiment. Nun leben die Klienten Ihrer Einrichtung aber gerade nicht in einem Paradies, haben eher die Hölle auf Erden, sind nicht Teil der Gemeinschaft und haben kaum Chancen, vom Stoff loszukommen.

Das ist wahr. Viele wohnen prekär oder haben keine Wohnung mehr, auch keine Arbeit. Zunehmend kommen Leute aus Osteuropa zu uns, die auf der Straße leben und riesige Probleme haben. Mit falschen Versprechungen sind sie von Arbeitsvermittlern nach Hamburg gelockt worden, mussten überhöhte Preise für den Transport zahlen, zu hohe Mieten, sind krank geworden, rausgeflogen. Dann haben sie keinerlei Ansprüche mehr, auch keine Krankenversicherung. Hier in der Einrichtung können wir ihnen helfen, weil ich pauschal finanziert werde, aber wir können sie nicht weitervermitteln, wenn sie zum Beispiel HIV-infiziert sind.

Wie viele Klienten hat ihre Einrichtung?

Zu uns kommen 80 bis 120 Abhängige täglich, sie konsumieren hier Heroin, Kokain und Crack unter medizinischer Überwachung, können sich austauschen, bekommen eine warme Mahlzeit.

Welche Erfahrungen führen Menschen in die Drogenabhängigkeit?

Schwerste Schicksale. Nicht jeder, der traumatisiert ist, wird süchtig, aber fast jeder, der süchtig ist, ist traumatisiert. Wir haben es mit schwersten Beziehungsstörungen zu tun, heftigsten Trennungs- und Scheidungsgeschichten, in der Regel mit emotionalem, sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrungen, Vernachlässigung oder auch Überbehütung.

Ist das Bild von der zerrütteten Unterschichtfamilie, in der der Vater säuft und die Kinder schlägt, ein Klischee?

Ja. Drogenprobleme gibt es in allen Schichten, bei Mittelschichtlern und den Reichen wurzeln sie oft eher in emotionaler Vernachlässigung.

Hilfsangebote wie Ihre haben nicht verhindert, dass die Zahl der Drogentoten zuletzt wieder gestiegen ist. An den Substanzen selbst liegt das aber nicht.

Nein. In Berlin gibt es die Ambulanz von Thomas Peschel, in der die Abhängigen unter medizinischer Aufsicht Diamorphin bekommen, das ist eine chemische Bezeichnung für Heroin, wo sie auch betreut werden, wo sie Musik machen, in einer Werkstatt arbeiten können. Unter solchen Bedingungen kann man mit dem Stoff alt werden. David Nutt, der führende englische Suchtforscher, weist schon seit Jahren darauf hin, dass Alkohol und Tabak für den Körper viel schädlicher sind als Cannabis, LSD oder Opiate. Weil er die Verteufelung dieser Substanzen anprangerte, feuerte ihn 2009 die Regierung, deren oberster Drogenberater er war.

Wurde ihm da vorgeworfen, er habe gefährliche Drogen verharmlost?

Natürlich. Aber darum ging es nicht. Auch ich würde nie sagen: Drogen sind gut, nehmt die mal fleißig. Aber die Forschung sagt klar, dass man von Opiaten zwar schneller körperlich abhängig wird, nämlich nach einem halben Jahr im Schnitt, während es bei Alkohol im Schnitt sechs Jahre sind – wenn man aber zum Beispiel 40 Jahre reine Opiate konsumiert, und das unter günstigen Bedingungen und bei Kenntnis der Dosis, bleiben null körperliche Schäden zurück. Mit Alkohol hat man da längst organische Probleme und Hirnschäden. Man säuft sich dumm.

Die Dämonisierung der illegalisierten Drogen ist offenbar ideologisch motiviert.

Ideologisch, religiös, wirtschaftlich. Es ist doch bezeichnend, dass genau die Drogen illegalisiert sind, die aus Ländern der sogenannten dritten Welt kommen, alle legalen dagegen aus den Industriestaaten, und die werden noch aggressiv vermarktet. Es stecken letztlich Wirtschaftsinteressen dahinter. Die Weltkommission für Drogenpolitik, »Global Commission on Drug Policy«, hat gerade einen Bericht vorgelegt und die Entkriminalisierung von Drogen gefordert, weil die Prohibitionsstrategie gescheitert sei. Sie kostet gigantische Summen und unzählige Menschenleben. Allein in Mexiko hat der Drogenkrieg mehr als 160.000 Todesopfer gefordert.

Die Alkoholprohibition in den 20ern in den USA war die Geburtshilfe für die amerikanische Mafia.

Ein gutes Beispiel. Statt zu sinken, stieg die Verbrechensrate massiv an, Tausende starben an gepanschtem Alkohol, und die organisierte Kriminalität baute sich Imperien auf. Was damals mit Schnaps lief, läuft heute mit Heroin, Kokain, Crack, synthetischen Drogen.

Sie und »Akzept«, der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit, in dessen Vorstand Sie sind, fordern, dass in der Drogenpolitik radikal umgesteuert wird, dass man diesen Geschäften den Boden entzieht, indem man die Drogen freigibt. Heißt das, Heroin gäbe es dann im Supermarkt gleich neben dem Schnaps?

Bestimmt nicht. Übrigens meine ich, dass auch der Schnaps nicht in den Supermarkt gehört, der müsste in speziellen Läden verkauft werden, wo etwa der Zugang nur für Erwachsene klar geregelt ist.

Damit machen Sie sich aber nicht beliebt. Wie könnte denn eine kontrollierte Freigabe aussehen? Aktuell wird ja hauptsächlich über die Freigabe von Cannabis geredet.

Die ist im Moment am realistischsten, da ist die Gesellschaft am weitesten. Die Hamburger Resolution der bundesweiten Drogenkonferenz »Schluss mit Kriminalisierung – Drogenmärkte regulieren!« forderte kürzlich die flächendeckende Einführung von lizenzierten Cannabisverkaufsstellen mit Zugang ab 18 Jahren und sachkundigem Personal. Jeder Erwachsene muss das Recht haben, Cannabispflanzen zum Eigengebrauch anzubauen. Aber es geht auch um andere Substanzen. Jede Droge braucht eine eigene Kontrollstrategie, die den Risiken Rechnung trägt.

Wie könnte das aussehen?

Wir müssen diese Modelle nicht neu erfinden, sondern können auf bewährte Systeme zurückgreifen. Eine grobe Einteilung könnte man so beschreiben: Hochpotente, injizierbare Drogen könnten über das Arzneimittelrecht zugänglich gemacht werden, weniger potente, niedrigdosierte Drogen über das Genussmittel- und Lebensmittelrecht. Heroin ist schon jetzt übers Arzneimittelrecht verfügbar, auch wenn man die gegenwärtige Verschreibungsverordnung als unzureichend bezeichnen muss.

Aber warum nicht zum Beispiel rauchbares Opium über Drogenfachgeschäfte verfügbar machen? Oder vergleichsweise niedrigpotente Zusammensetzungen über das Lebensmittelrecht regulieren, wie zum Beispiel Coca-Cola mit seinen ursprünglichen Zutaten wie Coca, dem Ausgangsstoff von Kokain. Es gibt hier inzwischen sehr detaillierte Vorschläge zu jeder Droge und Zusammensetzung.

Momentan wird der Drogenkonsum doch, wie gehabt, verteufelt, jeder Handel verfolgt. Hamburg ist da weit vorn. Die im April 2016 gegründete »Taskforce Drogen« der Polizei jagt afrikanische Kleindealer auf St. Pauli, in St. Georg und im Schanzenviertel. Sogar bürgerliche Blätter und die Polizei selbst räumen ein, dass damit höchstens das Dealen weniger sichtbar wird.

Eben, die Repression bewirkt nichts. Es wird soviel gedealt und konsumiert wie zuvor. Die gehen halt zwei Straßen weiter. Eine Studie hat übrigens 2009 die Ausgaben im Bereich illegalisierte Drogen in Deutschland geschätzt und festgestellt, dass von den etwa acht Milliarden Euro, die von der öffentlichen Hand jährlich aufgewendet werden, ungefähr 70 Prozent in den Bereich Repression fließen, nur 30 Prozent in den Bereich der Hilfen. Wollen wir uns eine solche Drogenpolitik noch leisten? Wir kommen, wenn wir eine Veränderung wollen, aber an Polizei und Staatsanwaltschaften nicht vorbei.

Vorstöße von der Seite gab es schon vor knapp 25 Jahren. 1994 erklärte der Stuttgarter Polizeipräsident Volker Haas, die Prohibitionspolitik nütze nur der Mafia. 1997 forderten mehrere Polizeipräsidenten in einer Spiegel-Titelgeschichte Heroin vom Staat. Passiert ist seitdem nicht allzuviel.

Ja und nein, in der Diskussion sind wir sicher weiter als vor 20 Jahren. In den Reihen der Strafverfolgungsbehörden mehren sich Stimmen, die ein radikales Umdenken in der Drogenpolitik fordern. Die früheren Polizeipräsidenten, die sich damals im Spiegel geäußert haben, engagieren sich heute bei LEAP Deutschland, das steht für Law Enforcement Against Prohibition, Strafverfolger gegen Prohibition, einem Verein, dessen deutsche Sektion 2015 gegründet wurde. Polizisten, Richter und Staatsanwälte setzen sich bei LEAP für eine fortschrittliche Drogenpolitik ein. Im Vorstand sind der frühere Polizeipräsident aus Münster, Hubert Wimber, und Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau bei Berlin.

Und die werden gehört?

Durchaus. Ende Mai findet zum Beispiel in Hamburg eine polizeiinterne Schulung von Landeskriminalamt und dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK, statt, bei der Wimber dabei ist und Suchtforscher Heino Stöver, der die Drogenpolitik ebenfalls für gescheitert hält. Thema: Bringt das alles überhaupt noch etwas, was wir hier tun?

Law-and-Order-Politiker werden das Thema aber ungern hergeben. Das Thema Drogen und die Junkies sind doch eine wunderbare Projektionsfläche für kleinbürgerliche Phantasien.

Klar. Drogenkonsumenten wurden früher schon gern als Aussteiger und Außenseiter stilisiert, faul, haltlos, verwahrlost, die modernen Galgenvögel. Sie halten uns bei der Stange. Wenn du dich gehen lässt, dann landest du da auch, wird einem signalisiert, also funktionier mal schön weiter.

Und Hamburgs SPD-Bürgermeister wird Ihnen auch eher nicht helfen. Als Innensenator hat Olaf Scholz den Einsatz von Brechmitteln bei Personen, die als Dealer verdächtigt wurden, eingeführt. Drogen sind für ihn nur ein Thema, um sich als Saubermann zu profilieren.

Das ist Ausdruck von Doppelmoral und Heuchelei. Hamburg ist eine Hafenstadt, hat St. Pauli. Jeder weiß, was da in Sachen Drogen abgeht. Aber Scholz will mit dem Thema nichts zu tun haben. Dabei gäbe es die Chance, im »rot-grün« dominierten Bundesrat die Freigabe von Cannabis durchzubekommen. Bremen hat einen Antrag formuliert, will mit dem aber nicht allein dastehen. Thüringen hat sich angeschlossen, aber aus Hamburg hört man nichts.

Mit einem anderen eher rechten Sozialdemokraten, Bürgermeister Henning Voscherau, war Hamburg da schon mal weiter.

Eben, und die Bundes-SPD hat ein wunderbares Eckpunktepapier unter dem Titel »Von der Repression zur Regulierung« vorgelegt. Ich bin kein Freund der SPD, aber das Papier ist hervorragend. Wenn die Partei einfach mal auf ihre eigene Expertengruppe hören würde, wären wir weiter.

In der Öffentlichkeit wird über Drogen nicht mehr soviel diskutiert wie noch in den 80ern und 90ern.

Es klingt paradox, aber das liegt an den Erfolgen unserer akzeptierenden Drogenhilfearbeit. In den 80ern und 90ern gab es noch große offene Szenen, Platzspitz in Zürich, im Frankfurter Taunuspark, am Hamburger Hauptbahnhof. Damals konnte auch der Normalbürger nicht am Elend der Junkies vorbeisehen. Unsere Einrichtungen haben dafür gesorgt, dass den Menschen geholfen wird, aber auch, dass das Elend unsichtbar geworden ist. Doch die Probleme haben sich nicht erledigt, die sind eher größer geworden. Das System der Prohibition ist gescheitert.