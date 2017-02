Revolutionäre Vernunft

»Dann, wenn die Massen nicht mehr stillschweigend dulden, wird auch das Eingreifen dieser Staatsinstitutionen nicht mehr in der gleichen Weise ­autoritär möglich sein, wie es jetzt geschehen ist.« Hans Heinz Holz auf der Frankfurter Buchmesse 1968, einen Tag nach den Protesten gegen den ­senegalischen Präsidenten Senghor, dem der Friedenspreis verliehen worden war (Bild) Foto: picture-alliance/dpa-Bildarchiv

Es ist Herbst in der Stadt am Main. Während der Frankfurter Buchmesse 1968 sitzen am Podium die Herren Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas, Werner Hofmann, Kurt Lenk, KD Wolff, Hans-Jürgen Krahl, Ludwig von Friedeburg und – Hans Heinz Holz. Am Vortag gab es Proteste, Prügel und Verhaftungen. Der SDS demonstrierte gegen die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den senegalesischen Präsidenten Léopold Sédar Senghor. Die Polizei beendete den Protest gewaltsam. Und nun, einen Tag später, diskutiert man gesittet über »Autoritäten und Revolution«. Adorno scheint etwas müde, insistiert aber, dass Freiheit doch nur ins Blickfeld komme, wenn man »diese ganze gesellschaftliche Komplexität mitdenke«. Jürgen Habermas verteidigt sich mühsam gegen die eloquent-energischen Angriffe von Krahl. Hans Heinz Holz bezieht sich konkret auf die vortägigen Unruhen. Er berichtet vom Unverständnis der Frankfurter Bevölkerung für die Handlungen der Demonstranten. Dann führt er aus: »Die unaufgeklärte Masse deckt durch ihre Existenz, durch ihre Einstellung jene angemaßte Autorität, die die Staatsautoritäten für sich in Anspruch nehmen. Der Kampf gegen Autoritäten (…), der revolutionäre Kampf gegen die Autoritäten muss also immer damit beginnen, dass wir die angemaßte Autorität, die sie für sich in Anspruch nehmen, entlarven. Die Masse, die diese Autoritäten deckt – und unter stillschweigender Duldung die Inhaber der Staatsmacht all ihre Unrechtshandlungen, von denen hier gesprochen wurde, wie eben z. B. das Zusammenknüppeln von Leuten, begehen können –, muss dergestalt zur Einsicht ihrer Lage und der wirklichen Fronten im Kampf zwischen Herr und Knecht gebracht werden, dass sie nicht mehr bereit ist, die Staatsautoritäten zu stützen und zu rechtfertigen. Dann, wenn die Massen nicht mehr stillschweigend dulden, wird auch das Eingreifen dieser Staatsinstitutionen nicht mehr in der gleichen Weise autoritär möglich sein, wie es jetzt geschehen ist.«

Journalist und Philosoph

Hier sprach einer, der dem akademischen Betrieb noch nicht angehörte. Wegen seines Widerstandes gegen die Nazis musste er als Jugendlicher mehrere Monate im Gestapo-Kerker verbringen. Aus politischen Gründen wurde ihm die Dissertation in Westdeutschland verweigert und in der DDR unmöglich gemacht. Hier sprach einer, der nach 1945 mit vielen anderen hoffnungsvoll einen Neubeginn kommen sah, der dann aber die westdeutsche Variante der »Vergangenheitsbewältigung durch Wiederherstellung der Vergangenheit« (Helmut Ridder) erleben musste – und dennoch weiterhin an Aufklärung durch Argumente glaubte. Und hier sprach einer, dem die Rede von »Herr und Knecht« nicht von ungefähr über die Lippen kam – war doch eben erst bei Luchterhand seine schon vor Jahren bei Ernst Bloch fertig gestellte Dissertation über »Herr und Knecht bei Leibniz und Hegel. Zur Interpretation der Klassengesellschaft« erschienen, fast zeitgleich übrigens mit seiner scharfen Kritik an Herbert Marcuse (»Utopie und Anarchismus«).

Ende der 60er Jahre war Hans Heinz Holz kein Unbekannter. Seine bis dahin erschienenen Monographien über Sartre (1951), zur Sprachphilosophie (1953; 1962), zum französischen Existentialismus (1958) und zu Leibniz (1958) waren in Philosophenkreisen immerhin zur Kenntnis genommen worden – aber über diese Bekanntheit hinaus machten ihn erst die gemeinsam mit Wolfgang Abendroth und Leo Kofler geführten Gespräche mit Georg Lukács (1967) in linken Kreisen geradezu berühmt. Seine Teilnahme an der Protestbewegung gegen die Notstandsgesetze Mitte der 60er Jahre (1965 erschien sein mit Paul Neuhöffer verfasstes Buch »Griff nach der Diktatur?« ) hatte ihn überdies als einen klugen und engagierten Aktivisten ausgewiesen.

Das restaurative Westdeutschland konnte diesen Mann, der weder aus seiner überragenden Intelligenz noch aus seiner marxistischen Überzeugung ein Geheimnis machen wollte, Anfang der 70er Jahre auf keinem universitären Lehrstuhl ertragen. Nach Marburg wurde er 1971 schließlich trotz Verleumdung berufen, bevor er Ende der 70er Jahre einen Lehrstuhl an der niederländischen Universität Groningen annahm, ein weltoffener Ort, der ihm bis zu seiner Emeritierung akademische Heimat blieb – während er gemeinsam mit seiner Frau Silvia Holz-Markun im schweizerischen Tessin lebte.

Beim Blick auf das Werk von Hans Heinz Holz ist man überrascht und überwältigt: von der Eigenständigkeit und Originalität seiner Gedanken; von der kaum zu überblickenden Breite und der themenadäquaten Tiefe seines Schaffens; von der lebenslangen Überzeugung, dass uns nicht zuletzt die Sinnlichkeit der unmittelbaren Erfahrung jene Reflexionsfähigkeit ausbilden lässt, die wir zur Bewältigung individueller und sozialer Lebensführung benötigen; und auch von der imponierenden politischen Konsequenz und Entschiedenheit, mit der Hans Heinz Holz unter wechselnden Zeitumständen der einmal für richtig befundenen Weltanschauung treu geblieben ist – nicht aus Trotz, sondern aus Gründen.

Ja, Hans Heinz Holz hat mit großer Entschiedenheit, die ihm dann von kleineren Geistern als Dogmatismus ausgelegt wurde, bis zu seinem Tod am 11. Dezember 2011 daran festgehalten: Einzig der historische Materialismus habe ein Erklärungsmodell entwickelt, das die Gattungseigenschaften des Menschen als eines gesellschaftlich interagierenden und kommunizierenden Wesens aus seiner natürlichen Existenz ableitet und ihren Differenzierungsprozess entwickelt. Weil er den Menschen aus seinen Ursprüngen in der organischen Natur herauswachsen lasse, könne der historische Materialismus ohne transzendente Setzung oder dualistische Voraussetzungen in der Art der Entgegensetzung von Geist und Materie mit einer rein innerweltlichen Systematik auskommen; und weil er ihn aber herauswachsen lasse, könne er doch auch die Eigenart der menschlichen Seinsformen gegenüber allen vormenschlichen Existenzweisen der organischen Natur spezifizieren. Das war die Grundlage für das Schaffen von Hans Heinz Holz.

Leibniz und die Dialektik

Gewiss hat Leibniz stets und von allem Anfang in Holz’ philosophischem Denkeinsatz die herausragende Rolle gespielt. Wer in persönlichen Begegnungen mit Hans Heinz Holz erleben durfte, mit welcher Eindringlichkeit und Empathie er darüber sprechen konnte, wie Leibniz etwa das Problem des Universalienstreits dialektisch auflöste, indem er das Problem vermittels eines metaphysischen Modells ausdrückte, der war nahe daran, einen »Leibniz Fanclub e.V.« zu gründen. Jede Substanz, jede Monade, sei in ihrer unverwechselbaren Individualität zugleich ein Ausdruck ihrer Beziehungen zu allen anderen Substanzen, also der ganzen Welt. Als Ausdruck der ganzen Welt habe jede Monade dieselbe Inhaltsbestimmung wie alle anderen, aber weil jede einen anderen Ort in der Welt einnimmt, sei die Ordnung dieser Inhalte jeweils eine andere. Holz hat sich mit den damit verbundenen erkenntnistheoretischen und ontologischen Problemen immer wieder neu auseinandergesetzt, hat neue Anläufe gemacht, um sich des Modells zu vergewissern und es für eine materialistische Dialektik fruchtbar zu machen. Es ist das Verdienst von Jörg Zimmer, diese Arbeiten postum herausgegeben zu haben: »Leibniz. Das Lebenswerk eines Universalgelehrten« (2013) und »Leibniz in der Rezeption der klassischen deutschen Philosophie« (2015) sind Zeugnis dieser lebenslangen Anstrengung.

Mit Leibniz kam Holz zur Beschäftigung mit der Metapher des Spiegels. Jede Monade sei ein Spiegel der ganzen Welt. Philosophisch gesprochen: Jedes Einzelne bestimme sich durch den Modus der Reflexion alles anderen Seienden. Auf dieser Leibniz-Konzeption hat Holz aufgebaut, um den eigentlichen Gehalt der Widerspiegelungstheorie fruchtbar zu machen – diese sei eben nicht, wie oftmals pejorativ behauptet, eine erkenntnistheoretische Abbildtheorie, sondern ein ontologisches Strukturmodell, das im Vorgang der Spiegelung den determinierenden Charakter der universalen Relationalität alles Seienden rekonstruiert. Holz hat sich bemüht, daran anschließend eine universelle Reflexionstheorie auszuarbeiten, die als Schlüssel zur Denkbewegung der Moderne und zu einer weltimmanent-materialistischen Reformulierung der Probleme der klassischen Metaphysik fungiert: »Weltentwurf und Reflexion« (2005) ist sein Opus magnum. Hintergrund dieser durch und durch eigenständigen philosophischen Konzeption von Hans Heinz Holz ist die lebenslange Beschäftigung mit der gesamten Philosophiegeschichte, die er zuletzt noch in dem fünfbändigen Werk »Dialektik. Problemgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart« (2010) darlegen konnte, ein Werk, das nun postum durch den gerade erschienenen Sammelband »Speculum Mundi. Schriften zur Theorie der Metapher, spekulativen Dialektik und Sprachphilosophie« (2017) ergänzt wird.

Politische Philosophie und Kunst

Marxistisches Denken setzt auf den Eingriff in die Wirklichkeit. Mit den drei umfangreichen Bänden zur »Aufhebung und Verwirklichung der Philosophie« (2010/2011) hat Hans Heinz Holz nicht nur eine Geschichte der politischen Philosophie vorgelegt, sondern er hat auch sich selbst mit großer Entschiedenheit beim Wort genommen: »Politische Philosophie ist nicht politisierende Philosophie und auch nicht philosophierende Politik. Sie ist auch nicht Philosophie der Politik. Politische Philosophie ist Politik, nämlich eingreifendes Begreifen der Polis, d. h. der Gesellschaft in ihren staatlichen, bürgerschaftlichen Formen der Organisation menschlichen Gemeinschaftslebens. Sie ist als Philosophie Politik, als kategoriale Reflexion politischen Handelns. Sie bedenkt die Bedingungen der Kritik des Geschehens und des Geschehenen und des Entwurfs des zu Gestaltenden.«

Was hier unter den Titeln »Von Hegel zu Marx«, »Die Klassiker der III. Internationale« und »Aurora und die Eule der Minerva« versammelt wird, das ist die Quintessenz der politischen Inhalte von Leibniz bis Gramsci und zugleich das große Resümee über die aus dem 19. und 20. Jahrhundert herrührenden Denkformen des gesellschaftlich Möglichen. Holz bezieht aus dem bürgerlichen Erbe, was für die Bewegung hin zum Kommunismus pragmatisch tauglich oder sogar als universal-gesellschaftliches Bewusstsein unabdingbar ist, und er gibt es der politischen Bewegung mit auf den Weg. Sind diese drei Bände ein unverzichtbarer Beitrag zu einer auf eingreifende Nützlichkeit hin angelegten Geschichte der politischen Philosophie, so sind die von Hans Heinz Holz nach der Niederlage des Sozialismus 1989 geschriebenen Flugschriften »Niederlage und Zukunft des Sozialismus« (1991), »Kommunisten heute« (1995) und »Sozialismus statt Barbarei« (1999) streitbare und deswegen auch unverzichtbare Beiträge zur aktuellen Orientierung der sozialistischen Bewegung.

Vergleichbar nur mit der Liebe zu Leibniz war Holz’ Begeisterungsfähigkeit für die bildende Kunst. Es gibt Arbeiten zur Literatur, eine Unzahl von Theaterbesprechungen, Beiträge zur Architektur und auch Fotografie. Aber die bildende Kunst und die bildenden Künstler haben Hans Heinz Holz auf eine Weise angerührt, die ihn im deutschen Sprachraum als Philosophen völlig einmalig dastehen lässt. Selbst wenn man nur seine Monographien zu Hans Aeschbacher, Xanti Schawinsky, Carl Bucher, Hans Josephson, Karl Duschek, Hans Falk, Marcello Morandini, Alex Sadkofsky und Rolf Iseli nehmen würde, wäre ihm jeder Lehrstuhl für Kunstwissenschaft sicher. Nimmt man zusätzlich seine Hunderten Beiträge in Ausstellungskatalogen, Kunstzeitschriften und Tageszeitungen zu Themen, die von der Höhlenmalerei bis zu Andy Warhol reichen, dann wird deutlich, mit welchem enormen konkreten Erfahrungsmaterial Hans Heinz Holz seine »Philosophische Theorie der bildenden Künste« (1996/1997) hat schreiben können und welche enorme Vertrautheit ihn dazu in die Lage versetzt hat, mit den Bänden »Seins-Formen. Über strengen Konstruktivismus in der Kunst« (2001) und »Bild-Sprachen. Gesammelte Aufsätze zu Kunst und Künstlern« (2009) fortzusetzen, was er schon 1972 mit dem aufsehenerregenden Band »Vom Kunstwerk zur Ware« und mit seinem Beitrag zur Documenta V »Kritische Theorie des ästhetischen Zeichens« begonnen hat. Nur ein Marxist wie Hans Heinz Holz konnte distinktionssicher einerseits Hans Sedlmayrs konservativ-kulturkritisches und modernefeindliches Buch »Verlust der Mitte« in Grund und Boden verdammen und gleichzeitig Arnold Gehlens »Zeit-Bilder« (Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei) loben!

Eingreifender Denker: Hans Heinz Holz, hier an der Berliner Humboldt-Universität zu Jahresbeginn 2007 Foto: Gabriele Senft

Der Kampf ums Gemeinwohl

Gesellschaftliche Auseinandersetzungen gibt es auch heute. Indes, von organisierten Widerständen gegen die wachsenden Zumutungen des globalisierten kapitalistischen Weltsystems ist nichts zu sehen. Gerade in einer derartigen Lage ist das Festhalten am Kerngedanken des Freiheitsbegriffs unerläss­lich: Selbstbestimmung aus Vernunftgründen in menschlicher Gemeinschaft zum Wohl aller. Dieses Votum für das bonum commune, an dem Hans Heinz Holz unerschütterlich festhielt, ist jedoch nur dann keine ideologische Nebelbildung, wenn es sich seiner Voraussetzungen bewusst ist. Sowenig sich heute die Postulate von »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« in einer Gesellschaft konkurrierender Wirtschaftssubjekte einlösen lassen, sowenig hat sich Leibnizens Versuch umsetzen lassen, das Ineinander-Verflochtensein von Individuum und Gesellschaft vermittels des Vernunftprinzips der Rechtsordnung zu realisieren.

Wenn wir das Gemeinwohl dennoch nicht aufgeben und diesen Begriff nicht den scheinheiligen Sonntagsrednerinnen überlassen wollen, dann werden wir uns auf einer Vielzahl von Feldern darum kümmern müssen, die Voraussetzungen für eine realistische Rede vom commune bonum zunächst zu benennen und Stück um Stück durch politisches Handeln auch herzustellen. Politische Philosophie ist konkret.

Hans Heinz Holz hat über Jahrzehnte hinweg immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen auf die hierfür entscheidenden Bedingungen hingewiesen. Dazu gehört der rationale Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft: Die ökonomischen Bedingungen der Reproduktion des individuellen Lebens und der menschlichen Gattung überhaupt bedürfen einer planetarischen Vorsorge; der menschliche Umgang mit der Natur muss sinnvoll geplant sein, die Erhaltung für zukünftige Generationen muss gewährleistet und knappe Ressourcen müssen gerecht verteilt werden.

Demokratisierung und Partizipation: Die Partizipation aller oder doch zumindest möglichst vieler an den wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen ist unabdingbar, wenn nicht die notwendige Planung gesellschaftlicher Prozesse zu bevormundender und entmächtigender Expertokratie ausarten soll, wenn nicht weiterhin die Wenigen über die Vielen bestimmen sollen. Notwendig ist eine weitgehende Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse, die Institutionalisierung wechselseitiger Kritik und Kontrolle bis hin zu einer fortschrittlichen Repolitisierung des vom Konservatismus vereinnahmten Begriffs der »Subsidiarität«.

Arbeit und Bildung: Arbeit ist Leid und Mühsal für die meisten. Dennoch ist sie ein unverzichtbares Moment der politischen Existenz des Menschen. Das Recht auf Arbeit ist entgegen aller falschen Lobeshymnen auf die »Befreiung von Arbeit« auch weiterhin ein Grundrecht. Um mitreden und mit entscheiden zu können, müssen alle Menschen einen ausreichenden Bildungsstand besitzen. Nur das versetzt sie in die Lage, begründet über einen Sachverhalt zu befinden. Bildung aber ist nicht nur das Ergebnis der ohnedies meist mittelmäßig unterrichtenden Lehre durch Dritte. Sie ist, wenn sie gesellschaftlich praktisch werden soll, mit der sinnlich erlebten Erfahrung der strukturellen Eigengesetzlichkeit der Dinge und Verhältnisse in der gegenständlichen Tätigkeit unlösbar verbunden. Diese Erfahrungen werden maßgeblich nur durch Einbindung der Menschen in den gesellschaftlichen Produktionsprozess gewährleistet.

Reichtum der Welterfahrung: Eine einseitige Weltsicht führt zu Xenophobie und Realitätsverlust. Der Reichtum der Welterfahrung muss erhalten bleiben, um die Kriterien für die Wahrnehmung der unendlich mannigfaltigen Wirklichkeitsgehalte offenzuhalten. Die verschiedenen Kulturen zeigen uns die Welt in je anderer Perspektive. Sie hat in ihnen ihre unterschiedliche Objektivation gefunden. Der weitere Verlust von Unterschiedlichkeit wäre ein Verlust nicht nur für Romantiker, es wäre ein Verlust an Rationalität, weil uns die Welt nur durch die kontinuierliche Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Sichtweisen auf sie begreifbar ist.

Nur wenn wir auf diesen Feldern gleichzeitig, übergreifend und kontinuierlich Position beziehen, besteht die Chance, dass sich das Allgemeine im realen Gesellschaftsprozess auch als Aufhebung der Sonderinteressen und Sondervorteile herstellt. Nur dann wird, worauf Hans Heinz Holz immer wieder hinwies, der Verheißung des Manifest der Kommunistischen Partei entsprochen, und nur dann besteht die Chance, dass anstelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen eine Assoziation treten kann, »worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist«. Nur dann besteht die reale Möglichkeit, dass dies nicht als ein Votum für den Vorrang des Individuums und seiner Selbstsucht, sondern als ein Plädoyer dafür verstanden werden kann, dass das Gemeinwohl nur durch gegenseitige Ergänzung und Unterstützung erreicht wird – ohne dass wir damit in reaktionäre Formen des völkischen Gemeinschaftsdenkens fallen.

Der Kommunist Hans Heinz Holz hat niemals einen Zweifel gelassen: Unter den bestehenden Verhältnissen setzen sich die Sonderinteressen der herrschenden Klasse durch. Diese kann den Anschein erwecken, dem Allgemeininteresse zu dienen. Auf diesem Schein beruht ihre Hegemonie. Immer wieder aber werden Widersprüche auftauchen und Brüche entstehen, die weit übers akademische Feld hinaus in der vernünftigen Reflexion auf ihre Ursachen zurückgeführt werden. Hier ist aber auch der permanente Einsatzpunkt der Philosophie: Weil die Vernunft dem Wesen nach aus dem Horizont des Ganzen denkt, ist sie kritisch. Und weil sie kritisch ist, ist sie politisch; und das heißt nach Hans Heinz Holz, dass sie Widersprüche derart aufdeckt, dass erkennbar wird, in welchem Maße diese Widersprüche geeignet sind, geschichtliche Veränderungen in Gang zu setzen. Die Philosophie, so verstanden, könne aber noch mehr: Sie kann angeben, in welche Richtung diese Veränderungen sich vollziehen können und sollen.

In der Podiumsdiskussion mit Adorno und ­Habermas im Herbst 1968 schloss Hans Heinz Holz eine seiner Wortmeldungen mit den Worten: »Die Träger der kritischen Existenz sollten und müssten sich, eben um durch ihre Autorität auf die Massen aufklärend zu wirken, auch immer solidarisierend in jener revolutionären Praxis einsetzen, und vielleicht darüber, um mit einem Scherz zu schließen, ihren Embonpoint (Dickbauch) vergessen«. Insofern ist Philosophie, daran hat Hans Heinz Holz mit seinem Lehrer Ernst Bloch stets festgehalten, Tendenzwissenschaft.

»Wo die Vernunft das Allgemeine dachte und es den partikularen Interessen und Aspekten entgegensetzte, stieß sie stets auf den rationalen Kern einer historischen Situation, aus dem in einer neuen, anderen Situation frische Triebe sprießen konnten. Denn dieser rationale Kern ist das Gattungswesen der Menschheit«, formulierte Hans Heinz Holz. Dass wir an dieser Einsicht mit guten Gründen festhalten können, haben wir auch dem konsequenten Leben und dem breit gefächerten Werk von Hans Heinz Holz zu verdanken.