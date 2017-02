Opel-Experte des Tages: Ferdinand Dudenhöffer

Foto: Bernd Thissen/dpa-Bildfunk

Das kennt man bei Opel schon. Immer, wenn der traditionsreiche Autobauer in den Schlagzeilen steht, schlägt die Stunde der »Experten«. Stets ganz vorne mit dabei ist Ferdinand Dudenhöffer. Der Leiter des CAR-Centers an der Uni Duisburg-Essen hat mal wieder erklärt, wo für die deutschen Opel-Fabriken das Problem liegt: Nicht beim jahrelangen Missmanagement des bisherigen Mutterkonzerns General Motors, nicht bei den Überkapazitäten oder der Umweltzerstörung durch den Individualverkehr. Statt dessen sind es – große Überraschung – zu hohe Löhne. In einer am Donnerstag veröffentlichten »modellhaften Vergleichsrechnung« zeigte der omnipräsente »Autopapst«, dass die Arbeitskosten in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern höher seien als anderswo in Europa. So könnten 200.000 Mittelklassewagen im polnischen Gliwice für 314 Millionen Euro weniger gefertigt werden als in der Bundesrepublik. Das werde der französische Autobauer PSA, der Opel in den nächsten Wochen übernehmen soll, bei der »Überprüfung der Kapazitäten« berücksichtigen.

Was will der Cheffachmann den Opelanern damit sagen? Dass sie erneut auf Lohn verzichten sollen, um ihre europäischen Kollegen zu unterbieten? Arbeitsplätze hat das in den vergangenen 25 Jahren nicht gerettet. Im Gegenteil. Seit Anfang der 1990er Jahre haben Betriebsratsspitzen und IG Metall bei Opel einen »Sanierungsplan« nach dem anderen unterschrieben. Immer in der Hoffnung, so die Jobs zu sichern. Das Ergebnis: Die Bezahlung liegt mittlerweile unter dem Flächentarifvertrag der Metallindustrie. Früher wurde bei Opel, wie bei allen großen Autobauern, weit über Tarif entlohnt. Und die Arbeitsplätze? Einst waren es hierzulande mehr als 50.000, jetzt sind noch gut 18.000 übrig. Wer sie retten will, sollte weder auf Verzicht noch auf die Beratung solcher Experten setzen. Der Vorschlag des Linke-Vorsitzenden Bernd Riexinger, über eine Verstaatlichung von Opel nachzudenken, könnte da schon eher helfen.