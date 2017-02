Regime-Change in Sicht?

Protest gegen die neue Steuer am 17. Februar in Minsk Foto: Sergei Grits/AP Photo

Belarus (Weißrussland) hat am letzten Wochenende die größten regierungskritischen Demonstrationen seit Jahren erlebt. Mehrere tausend Menschen gingen in Minsk, Gomel und anderen Großstädten auf die Straße, um gegen eine neue Steuer zu protestieren. Anders als in früheren Jahren, ging die Polizei diesmal nicht gegen die Demonstranten vor. Mitte März sollen die Proteste wieder aufgenommen werden.

Die »Anti-Nichtstuer-Steuer« in Höhe von umgerechnet etwa 200 Euro jährlich sollen alle Bürger zahlen, die keiner dort registrierten Beschäftigung nachgehen. Offizielle Begründung für die Abgabe ist der Ausgleich der Ausgaben der belarussischen Sozialversicherung für diese Leute, die ja keine Beiträge bezahlen. Faktisch geht es wohl eher darum, von zwei Personengruppen zusätzliches Geld einzutreiben: den einigen hunderttausend Arbeitsmigranten aus Belarus, die in Russland tätig sind und schon dort Steuern zahlen, und in zweiter Linie den geschätzten 15 Prozent der insgesamt zehn Millionen Menschen zählenden belarussischen Bevölkerung, die sich mit Jobs in der inländischen Schattenwirtschaft durchschlagen. Bisher sind rund eine halbe Million Steuerbescheide verschickt worden; der Anteil derjenigen Bürger, die gezahlt haben, ist nach Angaben russischer Medien gering.

Offiziell ist die Arbeitslosigkeit in Belarus mit einem Prozent sehr gering. Doch Ökonomen schätzen die verdeckte Erwerbslosigkeit auf jene 15 Prozent. Sie komme zustande, weil viele der staatlichen Betriebe nur noch pro forma existierten, ihre Beschäftigten in unbezahlten Urlaub oder Kurzarbeit geschickt hätten. Dauerkonflikte mit russischen Kapitalen, die Angebote zur Übernahme von Staatsbetrieben in Belarus abgeben, tragen nicht dazu bei, die Lage der belarussischen Unternehmen zu verbessern. Präsident Lukaschenko widersetzt sich solchen Übernahmen mit dem Argument, das »Volkseigentum« müsse erhalten und vor dem Appetit »russischer Oligarchen« geschützt werden. Russland, in vielen Fällen einziger Interessent der auf den russischen Markt angewiesenen Betriebe, lässt sich diesen Widerstand seit einiger Zeit nicht mehr gefallen und erhöht den Druck auf Minsk, Unternehmen aus Russland zum Zuge kommen zu lassen. Parallel wird der Zugang belarussischer Anbieter zum russischen Markt beschränkt.

In dieser Situation wittert die prowestliche Opposition des Landes Morgenluft. Sie war über Jahre durch die relative soziale Stabilität im Lande nicht zum Zuge gekommen. Ihre westlichen Geldgeber finanzierten ihr seit Jahren nur noch eine Rumpfexistenz mit Blick auf künftige Gelegenheiten. Jetzt könnte eine solche gekommen sein. In dieser Woche warben führende Vertreter dieser »liberalen« und »sozialdemokratischen« Sofaparteien bei einem Symposium in Litauen um finanzielle Unterstützung, damit die Opposition sich an die Spitze der sozialen Unzufriedenheit setzen könne. Litauische Politiker riefen Lukaschenko auf, sich aus dem Bündnis mit Russland zu lösen. »Die Schlinge für Ihren Hals wird bereits um die Kremltürme geschlungen«, dramatisierte Vytautas Landsbergis, in den 80er Jahren Führer der antisowjetischen »Volksfront« Sajudis.

Ob Russland bereit ist, Lukaschenko zu opfern, den es bei aller Unzufriedenheit kennt und kalkulieren kann, ist unklar. Aber klar ist: Moskau ist nicht mehr bereit, Belarus so großzügig zu subventionieren wie in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten. In Russland ist es übel aufgestoßen, dass Lukaschenko die russische Ukraine-Politik nicht unterstützt und – so russische Ökonomen – sogar die ukrainische Armee mit dem Treibstoff versorge, den es aus russischem Öl gewinne. Subventionieren könne man »eigene Leute«, aber nicht unzuverlässige Kantonisten wie den belarussischen Präsidenten, heißt es in Moskauer Medien. Wachsende Kritik an der »Ineffizienz« von Lukaschenkos Regierungsstil geht einher mit einer »Wir sind ein Volk«-Rhetorik gegenüber der belarussischen Bevölkerung. Russland ist erkennbar nervös und will dem Aufkommen eines belarussischen Nationalbewusstseins offenbar in gefühlt letzter Stunde zuvorkommen.