Für Menschenrechte in Kiew

Aufmarsch ukrainischer Neofaschisten am 19. Februar in Kiew Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Der frühere ukrainische Ministerpräsident Mykola Asarow war am Mittwoch in Berlin – allerdings nicht physisch, sondern nur virtuell. Noch immer gilt das am 6. März 2014 gegen ihn verhängte Einreiseverbot. Heute leitet Asarow das »Komitee zur Rettung der Ukraine«, das sich im Sommer 2015 konstituiert hat. Es unterstützt alle Bemühungen inner- und außerhalb der Ukraine, um dem Land Frieden und Stabilität zurückzugeben.

Zu diesen Anstrengungen gehörte auch eine Reise von drei Menschenrechtsaktivistinnen, die in dieser Woche die deutsche Hauptstadt besucht haben. Elena Bondarenko, Leiterin des Koordinationszentrums »Freies Wort«, die Direktorin des Instituts für Rechtspolitik und Sozialschutz, Irina Bereschna, und Olena Bereschna von der Antifaschistischen Liga für Menschenrechte – drei in Kiew ansässige Institutionen – wollten die deutsche Öffentlichkeit über die Lage in der Ukraine informieren. Beobachter registrieren dort mit Sorge den Abbau demokratischer Freiheiten. Im Windschatten des Krieges im Osten werden Menschen- und Bürgerrechte systematisch eingeschränkt, die Entwicklung geht in Richtung Polizeistaat. Viele Informationen darüber dringen nicht nach draußen. Die drei Frauen sprachen von einer Nachrichtenblockade, die sie persönlich überwinden wollten.

Dabei war ihnen die Schriftstellervereinigung »Bundesrepublik Deutschland für Völkerverständigung e. V.« behilflich. Deren Präsident Wladimir Sergijenko vermittelte in Berlin Kontakte. Die Mehrheit der von ihm angefragten Bundestagsabgeordneten bekundete zwar Interesse an einem Gespräch, allerdings kamen die drei Frauen in einer sitzungsfreien Woche nach Berlin, was Treffen erschwerte. Schließlich nahmen Wolfgang Gehrcke, Andrej Hunko und Ulla Jelpke von der Fraktion der Partei Die Linke die mündlichen und schriftlichen Berichte der drei Frauen entgegen und sicherten zu, die exklusiven Informationen zu nutzen und weiter zu verfolgen. Gehrcke und Hunko sind selbst Opfer der Kiewer Regierung, ihre Namen stehen auf einer vom ukrainischen Geheimdienst SBU erstellten schwarzen Liste. Weil sie Hilfsgüter für das Kinderkrankenhaus in Gorliwka im Osten der Ukraine nicht legal ins Land hatten bringen dürfen, ließen sie die 100.000-Euro-Sendung über die russische Grenze transportieren. Darauf verhängte Kiew ein Einreiseverbot für die deutschen Parlamentarier, das unverändert gilt.

Die Frauen hatten ein Papier dabei, in welchem Verletzungen von Menschenrechten zwischen 2014 und 2016 dokumentiert worden sind. Dies wurde auch am Mittwoch in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Via Skype waren einige der genannten Opfer zugeschaltet. Larissa Schesler von der Union der politischen Emigranten und politischen Gefangenen der Ukraine stellte sie vor: sachlich, ruhig, unaufgeregt. Etwa die Mutter von Maksim Nizenko, der bei seiner Verhaftung 16 Jahre alt war. Seit dem 18. März 2015 leidet er in einem SBU-Gefängnis in Charkiw, weil er einen Sprengstoffanschlag geplant haben soll. Es berichtete der Priester Feofan aus dem Nikolo-Wasilewski-Kloster, der im Frühjahr 2015 für einige Monate vom Geheimdienst inhaftiert und gefoltert worden war, und der Schriftsteller Nikolai Maschkin, dem man die »Verletzung der nationalen Ehre« und die Unterstützung »terroristischer Organisationen« vorwarf. Der Lokalpolitiker hatte in einem Fernsehinterview erklärt, dass er gegen den Krieg im Donbass sei. Dafür kam er für ein halbes Jahr in ein Geheimgefängnis, ehe er – wie der Priester und andere – gegen ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht wurde und nach Russland floh. Unter den Zeitzeugen war auch eine hochschwangere Frau, die ein ukrainischer Raketenangriff zur Witwe gemacht hatte.

Auch Expremier Asarow meldete sich in dieser Runde zu Wort. Der 69jährige Realist und Pragmatiker machte deutlich, dass man mit wechselseitigen Sanktionen und einseitigen Schuldzuweisungen dem Frieden in der Ukraine keinen Schritt näher kommen würde. Er appellierte an die EU und namentlich an die deutsche Kanzlerin, auf die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens »Minsk II« und die Durchsetzung demokratischer Grundrechte in der Ukraine stärker Einfluss zu nehmen.