Gigantische Marktmacht

Anhaltender Widerstand: Protestaktion gegen Monsanto und genmanipuliertes Saatgut in Kapstadt am 21. Mai 2016 Foto: EPA/NIC BOTHMA/dpa - Bildfunk

Das Schlagwort, das der Chemiekonzern Bayer als Argument für die geplante Übernahme des US-Saatgutgiganten Monsanto ins Feld führt, lautet »Effizienz«. Werner Baumann, der Vorstandsvorsitzende des Leverkusener Unternehmens, bezeichnete das anvisierte Zusammengehen der beiden Branchenriesen im vergangenen September im Wall Street Journal gar als »phantastische Kombination für die moderne Landwirtschaft«, die »die Werkzeuge bereitstellt, um eine schnell wachsende Bevölkerung zu ernähren«. 66 Milliarden US-Dollar (62,1 Milliarden Euro) ist Bayer dafür bereit zu zahlen, es wäre die größte Übernahme, die ein deutsches Unternehmen je getätigt hat. Interessant ist, dass zumindest Donald Trump keinen Widerstand angedeutet hat: Einen Gesprächstermin hatten Baumann und sein Pendant bei Monsanto, Hugh Grant, bereits im Januar bekommen. Wenn das kein Privileg ist. Dabei soll Trump sich »interessiert« gezeigt haben, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch Baumann zitierte.

Doch noch müssen die Wettbewerbsbehörden in zahlreichen vom Deal betroffenen Ländern, vor allem die der USA und der EU, zustimmen. Südafrika ist einer dieser Staaten – und der zur Schau gestellte Optimismus des Bayer-Chefs wird dort längst nicht von allen geteilt. Eine von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützte Studie, die das African Centre for Biodiversity (ACB) in der vergangenen Woche veröffentlicht hat, zeigt die drohenden negativen Auswirkungen eines Zusammengehens beider Konzerne auf. Die »Effizienz«, das verdeutlicht die Untersuchung, würde nur den Anlegern nutzen, Kleinbauern und Konsumenten stünden auf der Verliererseite.

Die Autoren halten es für »wahrscheinlich, dass ein Resultat des Zusammenschlusses ein zunehmendes Bestreben der Konzerne wäre, genetisch verändertes Saatgut zusammen mit den dazu erforderlichen Pflanzenschutzprodukten auf einen umfangreichen und relativ unerschlossenen afrikanischen Markt zu werfen«. Das liege nahe, da Bayer-Monsanto zusammen 30 Prozent des globalen kommerziellen Saatgutmarkts und 25 Prozent des agrochemischen Markts kontrollieren würde. In Südafrika wären es jeweils 30 Prozent. Während der Rest des Kontinents von Produzenten genmanipulierter Organismen noch verhältnismäßig wenig behelligt wird, bietet sich die Republik Südafrika als Einfallstor geradezu an: Bereits jetzt ist das Land der weltweit neuntgrößte Produzent genmanipulierter Pflanzen. Etwa 90 Prozent des Maises, 95 Prozent der Sojabohnen und 100 Prozent der Baumwolle seien dort in ihrem Erbgut verändert, berichtet das ACB.

Mit dem Monsanto-Deal würde Bayer sich die Führung auf diesem Markt sichern. Der US-Konzern, ein Vorreiter in Sachen Genmanipulation, ist laut ACB größter Maissaatverkäufer in Südafrika und setzt 90 Prozent des kommerziell ausgebrachten Sojasaatgutes ab. Seine Position hat das Unternehmen durch Aufkäufe von Konkurrenten erlangt. Die Autoren der Studie befürchten daher mit einem Megakonzern eine weitere Verringerung der Auswahl an Saatgut und als Folge der Marktmacht auch Preissteigerungen. Die Konzernführungen könnten über die relevanten Branchengremien zusammen außerdem noch stärker auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen einwirken und dürften dies insbesondere beim Patentschutz beabsichtigen. Folgen hätte das vor allem für Kleinbauern, die laut ACB auf dem afrikanischen Kontinent noch zwischen 65 und 100 Prozent ihres Saatguts aus eigener Ernte gewinnen. Das könnte ihnen durch Urhebergesetze untersagt werden – wie es anderenorts längst geschieht. Zusammen mit der infolge der Marktdominanz zu befürchtenden Preissteigerung für Saatgut drohten die Kleinbauern so in einer Art Teufelskreis zu landen, heißt es in der ACB-Studie.

Schon durch die Rahmenbedingungen des Geschäfts scheint ausgeschlossen, dass Bayer die im Falle der Übernahme gewachsene Marktmacht nicht zu Preissteigerungen nutzen würde. Denn 57 Milliarden US-Dollar (53,7 Milliarden Euro), also über 86 Prozent des Kaufpreises, will Bayer nämlich mit Krediten von internationalen Großbanken finanzieren. Der Zwang zur Rendite liegt spätestens damit auf der Hand. Und er hätte Folgen, sowohl für die Agrarproduktion als auch für die Lebensmittelpreise. Die Unternehmen stellten sich selbst als Helfer bei der Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung dar, obwohl mehr als genug Lebensmittel produziert würden, kritisiert das ACB. »Nahrungssicherheit ist mehr eine Frage von Zugang und Erschwinglichkeit als ein Problem mangelnder Produktion«, so die Autoren der Studie.

Insofern würde die (latente) Versorgungskrise durch höhere Preise infolge von Marktkonzentrationen eher verschärft statt gelindert. Und weitere Monopolisierung droht derzeit durch drei geplante Fusionen: Neben Bayer und Monsanto wollen auch DuPont und Dow AgroSciences (beide USA) sowie die Schweizer Syngenta mit der China National Chemical Corporation fusionieren. Zusammen würden dann drei Konzerne 60 Prozent des Saatgut- und 64 Prozent des Agrochemiemarkts kontrollieren. ACB wies darauf hin, dass Monsantos genmanipuliertes Saatgut nicht hinreichend an die trockenen Bedingungen in Südafrika angepasst sei, was auch zu einer Verringerung der Versorgungssicherheit führe. Hinzu kommt die ökologische Komponente. Das Geschäftsmodell eines Branchenriesen Bayer-Monsanto würde auf die Kombination von Saatgut und der darauf abgestimmten Pestizide bauen, was zum verstärkten Einsatz letzterer und den hinlänglich bekannten Folgen für Trinkwasser- und Ökosysteme überhaupt führen würde. Die Studie habe belegt, »dass ein potentielles Zusammengehen von Bayer und Monsanto signifikante negative Auswirkungen auf den Saatgut- und Pestizidsektor sowie auf Bauern und Konsumenten in Südafrika hätte«, bilanzierten die ACB-Autoren. Sie fordern Südafrikas Wettbewerbsbehörde auf, die Übernahmepläne abzulehnen.