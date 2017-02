Abschiebung um jeden Preis

»Eigentlich nur Wahlkampf«: Demonstranten am Mittwoch abend auf dem Münchner Flughafen Foto: Matthias Balk/dpa - Bildfunk

Am Donnerstag sind 18 aus Deutschland abgeschobene Afghanen in Kabul eingetroffen. »Unter den Abgeschobenen war ein älterer Mann, die anderen waren junge Afghanen, die mit einem Charterflug aus München kamen«, sagte Taimur Schah Hamidi vom Flughafen Kabul der Nachrichtenagentur AFP. Von den 18 abgelehnten Asylbewerbern an Bord der Maschine waren laut bayerischem Innenministerium fünf aus Bayern, vier aus Baden-Württemberg, vier aus Hessen, zwei aus Hamburg, zwei aus Sachsen-Anhalt und einer aus Rheinland-Pfalz. Die bayerische Polizei hatte zunächst von etwa 50 abzuschiebenden Afghanen gesprochen. Es war die dritte bundesweite Sammelabschiebung seit Ende vergangenen Jahres. Damit wurden bislang knapp 80 Afghanen in ihr Heimatland zurücktransportiert, nachdem ihre Asylanträge in Deutschland abgelehnt worden waren.

Gegen die Abschiebung protestierten am Münchner Flughafen mehrere hundert Menschen. Die Sprecherin des bayerischen Flüchtlingsrates, Jana Weidhaase, sprach gegenüber AFP von 400 bis 500 Demonstranten. Sie seien »absolut gegen Abschiebungen nach Afghanistan«, weil es dort keine sicheren Gebiete gebe, sagte Weidhaase. Sie forderte »einen Abschiebestopp nach Afghanistan, und zwar bundesweit«. Die Abschiebungen träfen nur die Afghanen, weil das Land mit der Bundesregierung eine Rücknahmevereinbarung geschlossen habe. Die Bundesregierung wolle mit den Abschiebungen eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik demonstrieren. »Wir sehen das eigentlich nur als Wahlkampf an«, fügte die Sprecherin hinzu.

Menschenrechtsorganisationen sowie Politiker von Grünen und Linken kritisieren die Rückführungen scharf. Auch innerhalb der SPD gibt es Zweifel, ob die Sicherheit der abgeschobenen Afghanen in ihrem Heimatland gewährleistet ist. Für Aufsehen hatte etwa der Fall des 23jährigen Atikullah Akbari gesorgt, der zwei Wochen nach seiner Abschiebung aus Deutschland bei einem Anschlag in Kabul verletzt wurde. Mehrere Länderminister haben die fortgesetzten Abschiebungen in das Bürgerkriegsland kritisiert. Es gebe derzeit keine Regionen in dem Land, in die eine Rückkehr in Sicherheit und Würde möglich sei, sagte Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD) am Donnerstag im Deutschlandfunk. Er widersprach damit erneut Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), aber auch der Haltung der SPD-Regierungsmitglieder im Bund. Widerspruch äußerte auch Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grüne). »Wenn Sie sehen, dass die zivilen Opfer 2016 so hoch waren wie noch nie, dann spricht dies dafür, dass Afghanistan alles andere als ein sicheres Herkunftsland ist«, sagte Lauinger dem Sender Bayern2 mit Blick auf aktuelle UN-Berichte. Er forderte de Maizière auf zu begründen, warum die vielen internationalen Berichte über die Sicherheitslage in Afghanistan falsch sein sollten. Statt dessen hatte die Bundesregierung bereits am Mittwoch eine Verschärfung der Abschieberegelungen beschlossen. Das Kabinett billigte das »Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht«. (AFP/jW)