Tödliches Korsett

Foto: Yannis Behrakis/Reuters

Wahrheit oder Traum? Nach dem Abschluss des Treffens der Euro-Gruppen-Finanzminister am Dienstag abend forderte der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos wenigstens eine Spur von Realität von der deutschen Bundesregierung. Die Vorstellungen von Wolfgang Schäuble (CDU), Athen müsse auf viele Jahre hinaus einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erzielen, sei »aberwitzig«. Die Regierungssozialisten in Athen und auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hätten ein Einsehen gehabt und in den Verhandlungen um neue Kredite zum Preis von Kürzungen »nachgegeben«. Nun müsse Deutschland »den Weg des Realismus« einschlagen und Syriza entgegenkommen.

Davon kann in der »Realität« keine Rede sein. Chefzwangsverwalter Klaus Regling, Vorsitzender des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), gab bekannt, wo die Reise für Ministerpräsident Alexis Tsipras hingehen soll. Athen habe »Fortschritte gemacht«. Allerdings könne »die Wende« nur geschafft werden, »wenn das Land die vereinbarten Reformen entschieden umsetzt«, hatte er am Wochenende auf der Münchener Sicherheitskonferenz erklärt. Regling will die Renten fallen sehen: Weitere 1,8 Milliarden Euro sollen für das laufende Kreditprogramm weggekürzt werden.

Seine Amtszeit wurde am Montag für weitere fünf Jahre bestätigt. »Man kann guten Gewissens sagen, dass ohne den ESM einige Mitgliedstaaten gezwungen gewesen wären, die Euro-Zone zu verlassen«, sagte er. Es sei aus seiner Sicht denkbar, dass der ESM künftig angeschlagene Euro-Staaten alleine rette. Gut für Berlin. Merkel kann die Direktiven an Süd- und Osteuropa ohne Rücksicht auf Verluste durchstellen und müsste sich dann nicht mehr vom IWF belehren lassen.

Solch eine Frechheit besaß am Mittwoch die EU-Kommission. Der französische Wirtschaftskommissar der Brüsseler Behörde, Pierre Moscivici, ermahnte die Bundesregierung am Mittwoch wegen ihrer einseitig auf den Export ausgerichteten Wirtschaft. Berlin sei aufgefordert »mehr zu tun«, um öffentliche Investitionen und die Binnenkonjunktur zu steigern. Nicht nur das Wachstumspotential Deutschlands würde dadurch erhöht, sondern auch die wirtschaftliche Erholung anderer Länder in der Euro-Zone unterstützt.

Eine realistische Einschätzung traf die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Sahra Wagenknecht. Ob Griechenland im Euro bleiben wolle, müsse letztlich die griechische Bevölkerung entscheiden, sagte sie der Rheinischen Post am Mittwoch. »Allerdings spricht einiges dafür, dass eine wirtschaftliche Erholung jenseits dieses Korsetts um einiges leichter wäre.« Das trifft den Kern des Problems. Griechenland ist mit den bisherigen Krediten nicht gerettet worden, sondern Banken und Hedgefonds.