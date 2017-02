»Sozialpartnerschaft« made by VW

Die Versammlung in Wolfsburg war nicht öffentlich. Anschließend wurde eine Erklärung mit Auszügen aus den Verlautbarungen von Managern und Betriebsratschef Osterloh (stehend) verbreitet Foto: Roland Niepaul/Volkswagen AG/dpa-Bildfunk

Bei Volkswagen ist alles wieder gut, obwohl mehr als 20.000 Stellen abgebaut werden, worunter vor allem Leiharbeiter leiden. Nach einer Betriebsversammlung am Dienstag nachmittag hieß es, Management und Beschäftigtenvertretung würden nach internen Auseinandersetzungen um den vom Konzernvorstand verordneten »tiefgreifenden Umbau« wieder an einem Strang ziehen. Streitpunkte über die Umsetzung des »Zukunftspakts« seien beigelegt worden.

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh sagte am Dienstag auf der nichtöffentlichen Zusammenkunft in Wolfsburg laut einer Konzernmitteilung, der Vorstand habe zugesagt, auf den »Vertragsstand« zurückzukommen. Ein VW-Sprecher bestätigte, die vom Betriebsrat angesprochenen Differenzen seien nun beigelegt worden.

Der »Zukunftspakt« soll die Kernmarke VW profitabler machen, gleichzeitig sollen Milliarden Euro für neue Geschäftsfelder bereitgestellt werden. Zugleich sollen bis zu 30.000 Jobs vernichtet werden, davon 23.000 in Deutschland. Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis Ende 2025 ausgeschlossen sein. Zugleich sollen 9.000 Stellen in »Zukunftsbereichen« geschaffen werden.

Über die Umsetzung des »Sparprogramms« war kürzlich Streit ausgebrochen. Der Betriebsrat hatte Markenchef Herbert Diess Wortbruch vorgeworfen. Osterloh sagte nun, die vom Vorstand geplante Auflösung einer dritten Schicht an einer Montagelinie sei ebenso vom Tisch wie ein Schreiben an die Personalleiter, demzufolge der interne Arbeitsmarkt »blockiert« werden sollte. Er forderte die Kollegen auf, nun wieder »gemeinsam Volkswagen nach vorne« zu bewegen. Der Skandal um Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen hatte den Konzern in eine schwere Krise gestürzt. In den USA muss VW deshalb Entschädigungszahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe aufbringen.

Die 120.000 zum Haustarif beschäftigten Mitarbeiter sollen in diesem Jahr trotzdem eine Erfolgsbeteiligung von voraussichtlich rund 2.900 Euro bekommen. Auch das wurde auf der Versammlung bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr hatten sie eine Prämie von 3.950 Euro erhalten.(dpa/jW)