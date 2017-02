Müller-Glitter

Eine wunderbare Kantinenidee, eine Steilvorlage für Improvisation: Im BE folgt leider nur ein Kater Foto: Marcus Lieberenz/bildbuehne.de

Im Zentrum der Probebühne des Berliner Ensembles dreht sich ein großer Kreis. Sein Rand strahlt weiß, in der Mitte leuchtet »Herzstück«. Das Pendant zum drehenden Mercedes-Stern auf dem Westberliner Europacenter, ein Zitat der Leuchtreklame auf dem Dach des Berliner Ensembles. Doch der Drahtseilakt zwischen Tauentzienstraße und Schiffbauerdamm findet nicht statt. Alles beginnt und endet mit dem »Herzstück«. Müller hatte es 1981 in der Bochumer Theaterkantine auf eine Serviette gekritzelt. Hinter einem Vorhang wandern und tanzen Silhouetten, fröhlich erklingt kakophonische Blasmusik und bricht ab. Acht Schauspieler und vier Musiker verteilen sich. Gemeinsam skandieren sie 15 Zeilen über den Ziegelstein. Sie sitzen an Tischen, schnipsen und trommeln mit den Fingern. Später wird das Abendmahl arrangiert und mit Orangen jongliert.

Dazwischen erklingen Texte aus »Die Schlacht«, »Leben Gundlings«, die Müller-König-Szene aus »Germania Tod in Berlin«, ein Monolog aus Müllers Todesjahr 1995 und eine Handvoll Gedichte des großen Dichters aus Sachsen. Die Texte kommen mal klassisch im hämmernden Duktus, mal vernuschelt oder im Blaskapellensalat daher. Doch die Textblöcke bleiben kraftlos leer. Sie haben keine Spannung, ohne Figur oder Geschichte im Hintergrund. Das »Brandenburgische Konzert«mit König Friedrich und dem Müller aus »Germania« funktioniert als Dialog und bleibt doch anämisches Klappern. Ob als Rap, Blues, Pantomime, Operette oder Gruppenvertonung, die Müller-Herzchen kommen nicht über einen Kessel Buntes hinaus. Man kann mal über das Spiel mit Dialekten oder ein Stimmenverstellen schmunzeln, doch es reicht nicht für ein Müller-Mal.

88 Jahre wäre Heiner Müller am 9. Januar geworden. Seine Texte brauchen Druck, Klarheit, Lesart, Humor und Leichtigkeit. Umrahmt von »Herzstück«-Etüden, wollen sie sich nicht entfalten. Mag es an der Textauswahl liegen oder der fehlenden Haltung zur Welt. Bei Regisseur Philip Tiedemann wird die »Herzstück«-Zeile »Arbeiten und nicht verzweifeln« zum traurigen Mantra. Das »Herzstück« ist eine wunderbare Kantinenidee, eine Steilvorlage für Improvisation und Spielfreude. Es könnte ein schönes Geschenk für Autor und Publikum sein. Doch nach dem Aufwachen folgen oft Kater, Arbeit und Ausrutscher.

PS: Tiedemann kam bei der Premiere nach dem ersten Teamapplaus, Arme schwenkend, hüpfend im Hopserlauf, auf die Bühne zurück. Er rutschte aus und setzte sich auf den Po.