Das Schluchzen des Balkans

Größte Dreckschleuder Europas: Kohlekraftwerk »Kosovo A« in Obilic bei Pristina Foto: ZDF/ Zoran Solomun

Viel Geld hat die »internationale Gemeinschaft« bisher in Bosnien und Herzegowina sowie in den Kosovo gepumpt. Doch die Ergebnisse sind in beiden Ländern katastrophal: Die Ökonomie liegt brach, staatliche Einrichtungen dienen wenigen zur persönlichen Bereicherung, die Spaltung entlang ethnischer Zuschreibungen ist vertieft, und es gibt keinerlei Perspektive auf Besserung der Zustände. Massenarbeitslosigkeit führt zu Massenauswanderung, und zwar dorthin, wo das Versprechen auf ein besseres Leben in Demokratie und Wohlstand ihren Ursprung hat: den Westen.

Die arte-Dokumentation »Bosnien und Kosovo – Europas vergessene Protektorate« geht der von den Geldgebern als »Erfolgsgeschichte« verkauften Transformation in den beiden ehemaligen jugoslawischen Republiken nach. Die Filmemacher, der Journalist Rüdiger Rossig und der Regisseur Zoran Solomun, lassen dabei die Menschen vor Ort, Wissenschaftler und Aktivisten, sowie Vertreter der westlichen Institutionen zu Wort kommen, die de facto in Pristina und Sarajevo das Sagen haben. Das im Film gezeichnete Bild der verschiedenen und doch ähnlichen Gesellschaften ist realistisch und aufklärerisch.

Allein die präsentierten Fakten verdeutlichen die Misere: Im Kosovo, wohin insgesamt sechs Milliarden Euro »Hilfsgelder« flossen, lebt ein Drittel der Bevölkerung in absoluter Armut. Mit dem Kraftwerk »Kosovo A« existiert bei Obilic die schlimmste Quelle von Umweltzerstörung auf dem Kontinent. Dass dort niemand leben kann, ist Grund für zahlreiche Asylanträge – vor allem von Roma – in Deutschland, das wiederum Kosovo als »sicheren Herkunftsstaat« einstuft.

Die aus ehemaligen Freischärlern hervorgegangenen kriminellen Eliten wirtschaften unter den Augen der EU-Rechtsstaatlichkeitsmission Eulex und der Kosovo-Schutztruppe KFOR in die eigene Tasche. Milliardenbeträge verschwinden, ohne dass es Ermittlungen gibt. Zugleich unterhalten die USA dort ihren größten Militärstützpunkt außerhalb des eigenen Landes. Dass ausgerechnet Albin Kurti von der albanisch-nationalistischen Oppositionspartei Vetëvendosje mit seiner berechtigten Kritik an der westlichen Bevormundung zu Wort kommt, verdeutlicht, dass linke Antworten auf die Lage in Kosovo fehlen.

Szenenwechsel. Neben der Abhängigkeit Bosniens von den Milliarden Euro und US-Dollar aus dem Westen ist vor allem der Hohe Repräsentant das deutlichste Zeichen dafür, dass es sich um ein Protektorat der EU handelt. Der Statthalter westlicher Interessen – seit 2009 hat der Österreicher Valentin Inzko das Amt inne – kann Gesetze er- und Minister entlassen, was er bereits mehr als 800mal tat.

Bereits 1994 fällte das bosnische Parlament einen folgenschweren Beschluss. Während viele Arbeiter, aufgestachelt von nationalistischen Hetzern, sich gegenseitig bekriegten, wurde das »gesellschaftliche Eigentum« in Staatsbesitz umgewandelt, um es anschließend zu privatisieren. Seit dem Ende des Krieges verfallen ehemals florierende Industriekomplexe; die wenigen übriggebliebenen produzieren mit deutlich weniger Angestellten.

Angesichts der Widrigkeiten formiert sich Widerspruch. Im Bosnien gingen 2014 Zehntausende Menschen gegen die Herrschenden auf die Straße. Die sozioökonomischen Kennzahlen haben sich kaum geändert. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann es erneut zu einem Aufstand kommt. Den Anfang nahmen die Proteste damals in der Industriestadt Tuzla. Und so ist es nicht verwunderlich und doch überraschend, dass dort die Arbeiter der Waschmittelfabrik Dita die Produktion mittlerweile selbst übernommen haben. Sie besetzten »ihre Fabrik«, nachdem sie gesehen hatten, dass die neuen Eigentümer die Maschinen verscherbelten.

Die widerständigen Stimmen, die in der Dokumentation zu Wort kommen, zeigen, dass es trotz der anhaltenden Krise noch Hoffnung auf Veränderung gibt. Denn die Idee einer gerechten Gesellschaft konnte nicht beseitigt werden – weder durch die von den westlichen Institutionen vorgeschriebene neoliberale Doktrin noch durch die »selbsterlernte Hilflosigkeit« in weiten Teil der Bevölkerung. Die Filmemacher verzichten auf die üblichen antikommunistischen Vorwürfe sowie ethnisch-nationalistische Erklärungsmuster. Damit wird die Debatte über die verfehlte »Entwicklungspolitik« möglich, die zwar Millionen Euro in die Kassen von Konzernen und »Hilfsorganisationen« gespült hat, aber zugleich ganze Staaten in Abhängigkeit hält und Millionen Menschen ein Leben in Würde verwehrt.