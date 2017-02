Eins ist sicher: Jobabbau

Opel-Werk Rüsselsheim: Auch am größten Konzernstandort ist mit der Übernahme massiver Stellenabbau zu erwarten Foto: Andreas Arnold/dpa

Eine Garantie von Peugeot-Citroën (PSA), die 19.000 Stellen an den drei verbliebenen Opel-Standorten in Deutschland zu erhalten, gab es auch am Montag nicht. Und es wird sie wohl auch kaum geben. Vor einer Woche war öffentlich geworden, dass der französische Konzern den Autobauer vom US-Mutterkonzern General Motors (GM) übernimmt (siehe dazu jW vom 18./19.2.).

Gleichwohl bemühten sich Vertreter der Bundesregierung am Montag, Optimismus zu verbreiten. So berichtete Matthias Machnig, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, nach Gesprächen mit Vertretern von PSA, GM und der französischen Regierung von »ersten konstruktiven Signalen«. Allerdings müsse es nun auch entsprechende Verträge und Betriebsvereinbarungen geben, »damit Klarheit und Sicherheit für die Beschäftigten, für die Standorte, auch für die Zukunftsinvestitionen erreicht werden«, sagte der SPD-Politiker im ARD-»Morgenmagazin«. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatte der »Opel-Koordinator« der Bundesregierung gesagt, die Fusion biete »gute Perspektiven«.

Ferdinand Dudenhöffer, Chef des »CAR-Center« der Uni Duisburg-Essen, machte den Beschäftigten unterdessen wenig Hoffnung auf einen langfristigen Erhalt ihrer Stellen. Jeder dritte deutsche Opel-Job sei infolge der Übernahme in Gefahr, erklärte er am Montag. Daran änderten auch die von GM gegebene Beschäftigungsgarantie bis Ende 2018 und die Investitionszusagen für die deutschen Werke bis 2020, zu deren Einhaltung sich PSA bekannt hat, nichts. 2018 könne es »mit den Abfindungen losgehen«, so Dudenhöffer. Erhebliche Mehrverkäufe werde es nach der Übernahme nicht geben, prognostizierte er. Beide Konzerne seien zu stark auf Europa konzentriert. Seit 2011 sei ihr Marktanteil in Europa von zusammen 21 auf 16,3 Prozent geschrumpft. Auch nach einer Fusion würden sie im globalen Vergleich keineswegs zu den Großen gehören.

Dudenhöffer sieht wegen hoher Kosten vor allem das Montagewerk in Eisenach und die Motorenfertigung in Kaiserslautern gefährdet. Vom Stammsitz Rüsselsheim könnten in absehbarer Zeit zentrale Funktionen wie Einkauf, Vertrieb und Marketing nach Paris verlagert werden, glaubt der Fachmann. Das Entwicklungszentrum mit fast 8.000 Beschäftigten werde ebenfalls Kompetenzen verlieren, etwa bei der Entwicklung von Motoren und Plattformen. Nur die Entwicklung eigener Modellinien und die Anpassung der Autos an PSA-Plattformen sei künftig vorstellbar.

Von den Kartellbehörden ist kein Veto gegen die Fusion zu erwarten. »Derzeit haben PSA wie auch Opel einen Marktanteil im Pkw-Markt in Europa von jeweils unter zehn Prozent. Das ist für sich genommen keine kritische Größe«, sagte der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, der Rheinischen Post (Montagausgabe). Mehreren Medienberichten zufolge sollen die Verträge zur Übernahme spätestens bis zum Genfer Autosalon in zweieinhalb Wochen unterzeichnet sein. Am Donnerstag reist Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) nach Paris, um mit ihrem Amtskollegen Michel Sapin unter anderem über dieses Thema zu sprechen. Am selben Tag legt PSA auch seine Jahresbilanz vor.

Opel unterhält derzeit in Europa zehn Produktionswerke und drei Entwicklungszentren in sieben Ländern. Für die europäische Tochter von GM mit den Marken Opel und Vauxhall arbeiten 38.200 Menschen, rund die Hälfte davon in Deutschland. Mit Abstand größter Standort ist Rüsselsheim mit insgesamt 15.000 Mitarbeitern, von denen 4.000 Autos montieren. Ein gutes Drittel der im vergangenen Jahr hergestellten 1,2 Millionen Autos lief im spanischen Zaragoza vom Band. Das wichtigste Modell Astra wird in Polen und Großbritannien montiert, die Teile kommen unter anderem aus Kaiserslautern. In Eisenach bauen 1.850 Mitarbeiter Kleinwagen wie Corsa und Adam.

Die britische Premierministerin Theresa May kündigte am Montag an, sie werde die Vauxhall-Produktion im Vereinigten Königreich »entschlossen verteidigen«. Sie werde noch diese Woche mit Peugeot-Chef Carlos Tavares zu einem vertraulichen Gespräch zusammenkommen, sagte ein Regierungssprecher. (mit dpa)