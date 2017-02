Sozialistische Planung

Tagesnorm überschritten! Eine Jugendbrigandistin der volkseigenen Schuhfabriken in Weißenfels bei Halle hebt die gemeinsame Leistung hervor (27. November 1950) Foto: Bundesarchiv , Bild 183-08717-0002 / Klein / CC-BY-SA-3.0

In dem Sammelband »Jetzt reden wir weiter!« kommen drei Jahre nach Erscheinen des ersten Buchs wieder ehemalige DDR-Kombinatsdirektoren zu Wort, die Teil hatten an gewaltigen ökonomischen Experimenten – am lebenden Organismus einer gesamten Volkswirtschaft, die nicht mehr existiert.

Wirtschaftshistoriker Jörg Roesler erinnert an die Bedingungen, unter denen sich die ostdeutsche Wirtschaft zu entwickeln hatte: Kriegszerstörungen, Spaltungsdisproportionen, Demontagen und Repara­tionsleistungen im Gesamtumfang von 54 Milliarden Rentenmark bzw. Deutschen Mark, Westembargo, Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften. An diese Widrigkeiten zu erinnern ist nötig, weil sie nur teilweise durch gezielte Strukturpolitik behoben werden konnten. Im Grunde haben viele dieser Ausgangsbedingungen bis zuletzt das wirtschaftliche Vorwärtskommen der DDR erschwert.

Die Autoren des Bandes – Kombinatsdirektoren und andere Führungskräfte aus den Bereichen Energiewirtschaft, Klimatechnik, Mikroelektronik, Automobilindustrie, Sportgerätebau, Schuh-, Kosmetik-, Pharma- und Getränkeindustrie, daneben Wirtschaftswissenschaftler und Vertreter der staatlichen Planungs- und Preisbehörden – erzählen sachlich und gelassen von ihrer Arbeit. Es geht ihnen nicht um Rechtfertigung oder Beschönigung der eigenen Leistung, sondern vielmehr um die Werte und Ziele der Gesellschaft sowie die volkswirtschaftliche Gesamtkonstellation. Davon haben sie ihre betriebswirtschaftlichen Erwägungen und Entscheidungen abgeleitet.

Auch amüsante Anekdoten werden zum besten gegeben, etwa über »Erichs Krönung«, den berüchtigten Kaffeemix, über salzige Zahnpasta, über einen Teenageransturm aufs Berliner Centrum-Warenhaus, übers landesweit übliche Fensteraufreißen als Ersatz für regulierbare Heizungen, über die Abenteuer des Bierbrauens, über Salamander-Schuhe, Nivea-Creme und VW-Motoren – alle made in GDR – und über den ersten 1-MB-Speicherchip.

Thomas Edison, der Erfinder der Glühlampe, erklärte nach vielen missglückten Versuchen: »Ich bin nicht gescheitert. Ich habe 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert.« Die Kombinatsdirektoren teilen ein ähnliches Schicksal: Sie haben viele Nackenschläge einstecken, unlösbare Konflikte durchstehen müssen, wie sie freimütig schildern. So zum Beispiel Generaldirektor Joachim Lezoch, der die Schuhindustrie automatisierte, wie es seinerzeit kein Westunternehmen vermocht hätte. Sein Kombinat hatte u. a. Kinderschuhe im Programm. Lezoch konnte die Produktion noch so rationell gestalten, mit jedem weiteren Paar vergrößerte er nur den volkswirtschaftlichen Schaden, weil der Staat jedesmal 35 Mark drauflegen musste. Denn Artikel wie Kinder- und Arbeitsschuhe gehörten wie Tarife und Mieten zum hochsubventionierten Grundbedarf. Es machte ihm am meisten zu schaffen, so Lezoch, dass er die Planerfüllung als Erfolg zu feiern hatte, obwohl sie zugleich ein weiterer Sargnagel war.

Das Kapitel zur Preispolitik der DDR von Manfred Domagk, Wilfried Maier und Walter Siegert mag manch einem Leser zunächst verwirrend oder geradezu exotisch erscheinen. Hinter die Geheimnisse des »sozialistischen Planpreises« zu steigen ist nicht einfach. Der Laie staunt zumindest, welch ausgetüfteltes System erdacht werden musste, um halbwegs die Balance zu halten. In ihrer Gesamtheit haben die vielen subventionierten Wohltaten wohl eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für jedermann bedeutet, das in seinem Geldwert (etwa 43 Prozent des realen Gesamteinkommens) aber nicht mehr wahrgenommen und gewürdigt wurde. Im Gegenteil: Es wirkte verheerend auf Verbraucherverhalten und Investitionskraft.

Der Band zeigt aber nicht nur, »wie es nicht funktioniert«, obwohl dies allein schon den wirtschaftsgeschichtlichen Erfahrungsschatz bereichern würde. Er zeigt auch, wie ursprünglich aus der Not geborene Lösungen sich doch als die überlegenen erwiesen und international durchsetzten. Wenn etwa Bierbrauer in aller Welt heute auf in der DDR entwickelte Verfahren zurückgreifen. Die heimische Schuh­industrie – einst aus Kostengründen ins Ausland verlagert – kehrt inzwischen zurück als vollautomatisierte Produktion, deren Vorreiter Lezoch war. Die strengen DDR-Energiesparauflagen – seinerzeit als Zumutung und gar als Willkür empfunden – waren kein Armutszeugnis, sondern Gebot wirtschaftlicher Vernunft. Dass sie durch Verschwendung konterkariert wurden, steht auf einem anderen Blatt, wird aber von den Kombinatsdirektoren in den volkswirtschaftlichen Gesamtzusammenhang gestellt.