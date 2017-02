Treffen der »Radikalen«

Der Kampf um Wiedergutmachung ist lang. Proteste gegen Berufsverbote am 24. Mai 1986 in Mainz Foto: picture alliance / Klaus Rose

Die Atmosphäre erinnert an ein Familien- oder Klassentreffen: Man kennt sich, man mag sich. Die meisten haben schon an der Uni zusammen Politik gemacht und treffen sich auch im Rentenalter noch wieder. Aber was sie an diesem Sonnabend in Hannover zusammengeführt hat, ist ein unrühmliches Kapitel westdeutscher Geschichte. In der niedersächsischen Landeshauptstadt haben sich am Wochenende Opfer des sogenannten Radikalenerlasses von 1972 zur 5. Berufsverbotebetroffenenkonferenz getroffen, um über ihren andauernden Kampf gegen Gesinnungsschnüffelei zu beraten und die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer Wiedergutmachung zu besprechen.

Den Vormittag nutzte Jutta Rübke, seit Anfang des Monats die bundesweit erste »Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der Schicksale im Zusammenhang mit dem sogenannten Radikalenerlass« (siehe Interview), um ihre Arbeit vorzustellen und die Bedürfnisse der Betroffenen zu erfragen. Dabei erhielt sie unter anderem den Hinweis, nicht zu vergessen, auch beim Umweltministerium Akten anzufragen, da Überprüfungen (potentielle) Beschäftigte der Atomkraftwerke einschlossen. Denn meistens denkt man beim Thema nur an die größte betroffene Berufsgruppe: Lehrer an allgemeinbildenden Schulen und Dozenten an Universitäten.

Generell besagte der Erlass vom 28. Januar 1972, der offiziell unter dem Titel »Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst« firmiert, dass Bewerbern und Beschäftigten eine Laufbahn verwehrt werden könne, wenn sie verdächtigt wurden, einer verfassungsfeindlichen Organisation anzugehören, oder auch nur Veranstaltungen einer solchen besucht hatten. Dabei handelte es sich beispielsweise um Aktivitäten in legalen Parteien wie der DKP. In der Realität wurde der »Radikalenerlass« nämlich fast ausschließlich gegen Linke verwandt, von denen etliche bis heute mit den Folgen umgehen müssen. So sind schmerzliche materielle Schäden entstanden. Viele Opfer des »Radikalenerlasses« haben heute erhebliche Einbussen bei der Rente, weil sie erst später in ihren erlernten Beruf einsteigen konnten oder ganz und gar branchenfremd arbeiten mussten. Mit der Folge, dass einige nur wenige hundert Euro Rente erhalten.

Insofern bewegt das Thema Wiedergutmachung viele. Die Betroffenenkonferenz beschloss deshalb unter anderem, Lösungen zu suchen, wie besonders Bedürftigen schnell und unkompliziert geholfen werden kann. Favorisiert wird ein Entschädigungsfonds, dessen Einrichtung allerdings Zeit beanspruchen dürfte. Um diesen Plan dennoch voranzutreiben, wurde beschlossen, dass man in politischen Gesprächen das Gewicht von der Einzelfallhilfe weg verlagern und statt dessen bundesweit eine einheitliche Forderung erheben sollte: Ohne Einschränkung solle nun »politische, gesellschaftliche und materielle Wiedergutmachung« verlangt werden.

Darüber hinaus wurde aber auch klar, dass das Thema immer noch aktuell ist: So wurde über den Fall Kerem Schamberger gesprochen, bei dem der Verfassungsschutz der Ludwig-Maximilians-Universität München wegen seiner Mitgliedschaft in der DKP von einer Einstellung abgeraten hat. Nur weil die Hochschule sich darüber hinwegsetzte, konnte er zu Beginn des Jahres seine Stelle antreten. Der Fall bekam hohe Aufmerksamkeit, was auch die Teilnehmer der Konferenz freute, allerdings geht in der medialen Berichterstattung oft unter, dass Bayern noch immer einen Fragebogen für Bewerber im öffentlichen Dienst bereithält, auf dem sie angeben müssen, in welchen »extremistischen« Organisationen sie tätig sind. Diese Gesinnungsschnüffelei habe, wie eine Teilnehmerin aus dem Freistaat berichtete, keinerlei juristische Grundlage. Trotzdem plane die CSU sogar eine Regelanfrage für Juristen. Zwar fehlten auf der Konferenz noch Ideen für die nächsten Schritte, aber das Ziel wurde formuliert: Der bayrische Fragebogen muss weg. Insofern bleibt für die Betroffenen der Berufsverbote noch einiges zu tun, auch über die eigene Rehabilitierung hinaus.